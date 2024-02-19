Алтайский депутат и волонтеры отправили гуманитарный груз алейским бойцам на СВО

На двух грузовиках отправили спецсредства, одежду, различные инструменты, средства гигиены, продукты питания

19 февраля 2024, 13:08, ИА Амител

Отправка груза / Фото предоставлено amic.ru

Волонтерское движение "Сибирь своих не бросает" совместно с депутатом АКЗС Максимом Банных отправили партию гуманитарного груза в зону СВО.

Очередной гуманитарный груз для бойцов из алейской военной части 16 февраля отправился на двух фурах из Барнаула в зону специальной военной операции.

Волонтеры собрали спецсредства, одежду, различные инструменты, средства гигиены, продукты питания. За помощью в доставке движение обратилось к депутату Алтайского краевого Законодательного собрания Максиму Банных.

Также депутат приобрел и передал бойцам 35-й войсковой бригады два кроссовых мотоцикла и дрон для выполнения боевых задач (мотоциклы попросили бойцы). Вся гуманитарная помощь идет на обеспечение алейских военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО.

"Волонтерское движение "Сибирь своих не бросает" занимается очень важным делом – помогает бойцам из алейской бригады. Я считаю своим долгом поддерживать волонтеров и наших солдат на передовой. Груз собрали нужный, я уверен, что все вещи, которые собрали земляки, пригодятся ребятам в их нелегкой боевой работе", – сказал Максим Банных.

Волонтерское движение "Сибирь своих не бросает" создано в октябре 2022 года в Алейске. Сегодня движение объединяет более 1000 человек. Волонтеры движения оказывают активную поддержку военнослужащим – занимаются формированием гуманитарной помощи и доставляют бойцам СВО. На счету движения организация более 20 отправок.