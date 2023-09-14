Алтайские заправки проверят на необоснованное повышение цен
Федеральные антимонопольщики объявили о массовых проверках
14 сентября 2023, 10:15, ИА Амител
Федеральная антимонопольная служба России объявила о начале проверок цен на бензин и дизельное топливо на заправках, сообщается на сайте ведомства.
Цель таких проверок – исключить возможные манипуляции в области конечной стоимости горючего, в том числе для аграриев. Ведомство проверяет ценообразование от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю.
Требование о проведении проверок уже направили в территориальные органы ФАС. В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.
Как пишет "Толк", за две недели литр солярки в Барнауле подорожал на 5-7 рублей – до 61-65,5 руб/литр. Алтайские аграрии опасаются дизельного кризиса и "ценового беспредела" на топливном рынке.
10:31:57 14-09-2023
Ну вот, придумали, тоже! Никаких проверок!!! Пусть ГСМ дорожает, продавцы богатеют, водители нищают! Инфляции НЕТ, она минимальна! Завтра пятница.......
10:38:48 14-09-2023
стрельба из пушки по воробьям, ну скинут после проверки 10 копеек и получится, что все отработали, одни провели работу по проверке и уличили, другие обосновали и скинули цену для успокоения.
11:58:47 14-09-2023
Гость (10:38:48 14-09-2023) стрельба из пушки по воробьям, ну скинут после проверки 10 к... Да когда они проверяли МТС, что-то не копейки не скинули, это имитация дейтельности, абсолютно не работающая организация, существует для видимости.
10:41:48 14-09-2023
Бензин то же за 1-1,5 месяца на 10% поднялся!
10:52:19 14-09-2023
Ну так писали же, что оптовая цена сейчас выше чем розничная. Кого они проверять будут? Это просто пук в информационное пространство, чтоб люди видели, что все под контролем.
10:59:14 14-09-2023
Хорошая новость
11:02:11 14-09-2023
Стрельба по воробьям, одни отчитаются что проработали, другие скинут цену на 5 копеек, и обе стороны довольны
11:08:06 14-09-2023
Считай середина недели, а уже два раза дизель дорожал 62.20 62.40 62.45 Это Газпром на самой дешевой заправке в городе
08:41:18 15-09-2023
Цены на следующей неделе опять наверное повысятся.