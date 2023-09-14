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Алтайские заправки проверят на необоснованное повышение цен

Федеральные антимонопольщики объявили о массовых проверках

14 сентября 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Федеральная антимонопольная служба России объявила о начале проверок цен на бензин и дизельное топливо на заправках, сообщается на сайте ведомства.

Цель таких проверок – исключить возможные манипуляции в области конечной стоимости горючего, в том числе для аграриев. Ведомство проверяет ценообразование от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю.

Требование о проведении проверок уже направили в территориальные органы ФАС. В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.

Как пишет "Толк", за две недели литр солярки в Барнауле подорожал на 5-7 рублей – до 61-65,5 руб/литр. Алтайские аграрии опасаются дизельного кризиса и "ценового беспредела" на топливном рынке.

сельское хозяйство проверки Топливо

Комментарии 9

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гость

10:31:57 14-09-2023

Ну вот, придумали, тоже! Никаких проверок!!! Пусть ГСМ дорожает, продавцы богатеют, водители нищают! Инфляции НЕТ, она минимальна! Завтра пятница.......

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Гость

10:38:48 14-09-2023

стрельба из пушки по воробьям, ну скинут после проверки 10 копеек и получится, что все отработали, одни провели работу по проверке и уличили, другие обосновали и скинули цену для успокоения.

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Гость

11:58:47 14-09-2023

Гость (10:38:48 14-09-2023) стрельба из пушки по воробьям, ну скинут после проверки 10 к... Да когда они проверяли МТС, что-то не копейки не скинули, это имитация дейтельности, абсолютно не работающая организация, существует для видимости.

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Гость

10:41:48 14-09-2023

Бензин то же за 1-1,5 месяца на 10% поднялся!

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Гость

10:52:19 14-09-2023

Ну так писали же, что оптовая цена сейчас выше чем розничная. Кого они проверять будут? Это просто пук в информационное пространство, чтоб люди видели, что все под контролем.

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Гость

10:59:14 14-09-2023

Хорошая новость

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Гость

11:02:11 14-09-2023

Стрельба по воробьям, одни отчитаются что проработали, другие скинут цену на 5 копеек, и обе стороны довольны

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Константин

11:08:06 14-09-2023

Считай середина недели, а уже два раза дизель дорожал 62.20 62.40 62.45 Это Газпром на самой дешевой заправке в городе

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Петр

08:41:18 15-09-2023

Цены на следующей неделе опять наверное повысятся.

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