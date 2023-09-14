Алтайские заправки проверят на необоснованное повышение цен

Федеральные антимонопольщики объявили о массовых проверках

14 сентября 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Федеральная антимонопольная служба России объявила о начале проверок цен на бензин и дизельное топливо на заправках, сообщается на сайте ведомства.

Цель таких проверок – исключить возможные манипуляции в области конечной стоимости горючего, в том числе для аграриев. Ведомство проверяет ценообразование от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю.

Требование о проведении проверок уже направили в территориальные органы ФАС. В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.

Как пишет "Толк", за две недели литр солярки в Барнауле подорожал на 5-7 рублей – до 61-65,5 руб/литр. Алтайские аграрии опасаются дизельного кризиса и "ценового беспредела" на топливном рынке.