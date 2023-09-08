Рассказываем, почему в Алтайском крае аграрии испытывают дефицит горючего и из-за чего могут закрыться АЗС

08 сентября 2023, 06:15, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Стоимость бензина АИ-95 на бирже в России впервые превысила отметку 76 тысяч рублей за тонну. Достигла рекордного значения и цена летнего дизельного топлива. Как эти процессы повлияют на розничную стоимость топлива в Алтайском крае, с какими проблемами уже столкнулись в регионе, выяснял amic.ru.

Что происходит с биржевыми ценами на топливо в России?

Оптовые цены на топливо в России продолжают стремительно ползти вверх. Так, биржевая стоимость бензина марки АИ‑95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 6 сентября побила новый рекорд, установившись на отметке 76 492 рубля за тонну. За сутки прирост составил 1,16 %. Прибавили в цене также АИ-92 и мазут, следует из данных торговой площадки. Максимальных значений достигла также стоимость летнего дизельного топлива – она возросла на 0,37%, до 68 556 рублей за тонну.

На первый взгляд проценты кажутся незначительными, но если сравнивать их в динамике, картина получается уже не такая радужная. Например, 31 июля тонна ДТ стоила ниже 57 тысяч рублей. За август 2023 года его цена выросла на 18,5%.

Такие колебания, по мнению директора алтайского филиала "БКС. Мир инвестиций" Виталия Шульги, напрямую связаны с решением по снижению демпфера в адрес национальных нефтеперерабатывающих заводов. Размер субсидий для них с 1 сентября 2023 года правительство сократило вдвое, сообщал "Коммерсант".

"Демпфер является регулирующим инструментом со стороны государства, который позволяет контролировать стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке. Производители, отпускающие товар по низким ценам и в итоге зарабатывающие меньшую прибыль, получают компенсацию из федерального бюджета. Но после сокращения вдвое демпферных платежей компаниям они начали перекладывать свои потери в оптовые цены. Поэтому на бирже начались корректировки в сторону роста", – объясняет Виталий Шульга.Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко отмечает, что нефтяные компании в условиях снижения демпфера сейчас компенсируют свои потери, которые недополучат из бюджета: сотни тысяч тонн топлива отправляют на экспорт, так как цены на внешнем рынке значительно выше, чем на внутреннем. И зачастую поставки идут по "серым" каналам.

"На бирже цена колеблется в районе плюс-минус 70 тысяч рублей за тонну в зависимости от вида топлива. Экспортная цена сейчас держится на уровне около 100 тысяч рублей за тонну. На таких условиях его отправляют из России за границу по "серым" каналам. Если в ближайшее время ситуация не поменяется на бирже и регуляторы в лице министерства энергетики, ФАС и Минфина не примут жестких мер, последствия для населения будут серьезными и фатальными для частных АЗС", – говорит Юрий Матвейко.

О проблеме "серого" экспорта на днях говорил и первый замминистра энергетики Павел Сорокин. Он сообщил, что Минэнерго уже внесло в администрацию президента и правительства проект указа, который позволит экспортировать топливо только заводам. Сейчас документ проходит стадию согласования, писал ТАСС.

По мнению Юрия Матвейко, для борьбы с "серыми коридорами" этого недостаточно. Также необходимо временно ограничить экспорт нефтепродуктов, вводить экспортные пошлин или урегулировать Минфину с ВИНК параметры демпфера. Без этих решений Россия придет к тому, что биржевые цены в перспективе поднимутся еще на 15-20 тысяч рублей, убежден эксперт.

А что теперь будет с ценами на топливо на АЗС?

Дефицит топлива на внутреннем рынке и рост оптовых цен повлекут увеличение стоимости нефтепродуктов на АЗС. Виталий Шульга говорит, что это произойдет неизбежно, но потребители заметят корректировки позже.

Юрий Матвейко считает, что цены на АЗС нефтяных компаний дальше будут корректироваться в пределах инфляции. По его мнению, рост стоимости бензина, безусловно, произойдет, но он будет незначительный. Зато цена зимнего дизтоплива может прибавить намного больше.

Куда серьезнее обстоит ситуация с частными АЗС. Цены на топливо здесь поднимаются стремительно, так как частники напрямую зависят от цен на бирже. А они сейчас выше, чем на рознице у АЗС вертикально-интегрированных компаний.

"Сегодня мы АИ-95 покупаем по 55 рублей на бирже. Такая цена была актуальна на дату 5 сентября. Чтобы выплатить сотрудникам зарплату, заплатить налоги, к оптовой цене нужно прибавить минимум 7-8 рублей. Соответственно, цена для населения на АЗС будет еще выше. Учитывая, что 6 сентября на бирже был установлен новый максимум, для нас уже цена на опте за 95-й бензин превысила 56 рублей за литр. И, к сожалению, я не исключаю, что на бирже мы еще увидим новые цены и очередные рекорды", – говорит Матвейко.

Вице-президент Российского топливного союза отмечает, что таких скачков оптовых цен рынок не видел никогда. Это еще раз подтверждает то, что он не сбалансирован, а нефтяные компании играют не по правилам. Однако регуляторы не обращают внимания на эту проблему.

"Нефтяные компании точно ведут себя не рыночно, когда торгуют оптом по 55 рублей, а в розницу – по 49. Никакой реакции от контролирующих структур и правительства мы не видим. Хотя здесь прослеживается явное нарушение рыночных принципов и закона о защите конкуренции. Люди испытывают в отношении частных АЗС отрицательные эмоции, думая, что те на них наживаются. На самом деле мы поймали серьезную долю убытков из-за такого ценообразования на бирже", – объясняет Юрий Матвейко.

Такая тенденция впоследствии может привести к закрытию большинства АЗС в Алтайском крае. Если и раньше разница в пару рублей вызывала у населения отторжение, то теперь разрыв может превысить 10 рублей, считает собеседник агентства. В этом случае заправляться на них люди вообще перестанут.

"Однако в конечном итоге от высоких цен и дефицита топлива могут пострадать все, включая дорожную отрасль и сельское хозяйство. Кроме того, разгонится инфляция", – говорит эксперт.

Как цены на топливо могут отразиться на крестьянах?

Во многих регионах России, и Алтайском крае в частности, уже сложился серьезный недостаток нефтепродуктов. Аграрии, у которых сейчас уборочная кампания в самом разгаре и каждый день на счету, говорят, что цены на горючее бьют все рекорды и при этом купить его практически невозможно. Эту информацию amic.ru подтвердили сразу несколько руководителей сельскохозяйственных предприятий.

"Но на днях звонил в "Газпромнефть", чтобы оптом купить солярку, а ее вообще нет. Заявки принимают только на конец октября. Приобрести ГСМ можно сейчас только у посредников, которые задрали цены выше 70 рублей. Для сравнения: на АЗС "Роснефти" в розницу дизтопливо стоит 62 рубля, но я не могу туда каждый раз гонять комбайны и тракторы. Да и крупногабаритную технику туда просто не пустят. А если до конца октября урожай не убрать, он или прорастет, или просто сгниет", – объясняет руководитель сельхозпредприятия имени Титова и ООО "Майское" Александр Траутвейн.

Руководитель ООО "Алтайская продовольственная компания" Александр Балаков рассказывает, что еще летом они закупали горючее по 53-56 тысяч за тонну. Сегодня цены уходят за 85 тысяч за тонну. Он уточняет, если перекладывать затраты в стоимость зерна, то за один литр солярки нужно отдать почти 7 тонн пшеницы. Есть проблемы и с покупкой бензина.

"У нас пока еще есть определенные запасы ГСМ. Пока мы не кричим, что у нас наступила катастрофа, но если в течение сентября мы не будем дозакупаться, то техника выйти в поля в октябре уже не сможет, и все работы встанут", – заключил Александр Балаков.

6 сентября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предупредил, что если не исправить ситуацию в кратчайшие сроки, то можно столкнуться с катастрофой в сельском хозяйстве, писала lenta.ru.