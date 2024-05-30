Алтайских бизнесменов стали регулярно наказывать за аудиорекламу на улице
Подобное нарушение стало одним из самых популярных в 2023 году
30 мая 2024, 09:00, ИА Амител
Алтайских бизнесменов регулярно наказывают за аудиорекламу на улице. Ее применение стало одним из популярных нарушений среди предпринимателей в прошлом году, сообщает Business FM* Барнаул со ссылкой на годовые итоги надзора за рекламной продукцией краевого УФАС.
Например, в минувшем году "провинилась" компания "Твое радио". Как рассказала начальник отдела контроля недобросовестной конкуренции и рекламы Алтайского краевого УФАС Наталья Буянкина, на назойливую рекламу пожаловался барнаулец.
"Дело возбуждено по результатам рассмотрения заявления жителя города Барнаула о распространении звуковой рекламы спортивного клуба. Комиссией установлено, что рассматриваемая звуковая реклама транслируется в городе Барнауле с использованием звукотехнического оборудования над входом в фитнес-клуб", – заявила она.
Отметим, что аудиорекламу запретили в России в августе 2021 года. Законодатели объяснили это многочисленными жалобами людей, которым, даже будучи дома, приходилось постоянно слушать назойливые повторяющиеся ролики. Сейчас под запретом находится аудиореклама на жилых или нежилых постройках, внутри или снаружи транспорта – то есть звучащая из динамиков, установленных где-то в конкретном месте. Однако на улицах можно нередко встретить промоутеров с мегафонами, которые буквально зазывают клиентов купить шубу или отремонтировать часы. Такой способ законом не запрещен, подчеркнул представитель Адвокатской палаты Алтайского края Виталий Клаус. Но в первую очередь суд будет защищать граждан и их комфорт.
"Если буквально толковать данную норму права, то само по себе распространение языковой рекламы не на внешних стенах здания или внутри торговых центров не нарушает закон. Однако судебная правоприменительная практика в данный момент складывается несколько иным образом. В сентябре 2023 года Верховный суд опубликовал определение по одному из споров, в котором пришел к выводу, что запрет на распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, а также сооружений, призван обеспечить тишину и покой граждан. Следовательно, при применении и толковании рассматриваемых положений закона о рекламе необходимо принимать во внимание все обстоятельства, связанные с распространением рекламы, не ограничиваясь лишь установлением способа размещения звукопередающего оборудования", – рассказал специалист.
Включать музыку попеременно с рекламой и пытаться таким образом замаскировать продающие ролики тоже незаконно, уточняет Клаус. За нарушение юрлицам грозит штраф от 100 тысяч до полумиллиона рублей. Однако разрешенными остаются информационные сообщения из громкоговорителей, например, от экстренных служб и социальная реклама. Правда, остается вопрос – разве она не может быть назойливой? Ведь вряд ли тех, кому мешает повторяющаяся аудиореклама, интересует ее содержание.
* Business FM ("Бизнес ФМ")
10:32:52 30-05-2024
На Челюскинцев в кафе Каспий и Азери могут до 2 ночи крутить музыку. Не так далеко центральное РОВД. Полицейские ППС стоят ночью рядом и бездействуют. Эти музыканты - танцоры - мигранты не дают гражданам отдыхать. А полиции все равно.
10:38:21 30-05-2024
Наконец!
14:54:51 30-05-2024
Маркетолога выбирает отдел кадров, не смыслящий в определении типологии человека, который должен представлять лицо организации рекламой в сми и прочими кампаниями.
Этого специалиста обязан выбирать только сам владелец бизнеса. Маркетолог - специалист, который вбирает в свои мыслительные изыскания миллионы рублей в год, которые обязаны принести определённого вида выгоду.
Пока маркетологи - это девочки красивой наружности из числа знакомых отделу кадров, ропу, возможно чьи-то забавницы, но в редких случаях это специалисты, которые видят потребителя насквозь.
Ещё есть у вышеуказанных «специалистов» приемы: «веер» - означает пробовать все, то есть разбрасывать деньги как придётся и может что выйдет; «сезонность», когда какой-то из стаффных маркетологов рангом из указанных заказала у агенства анализ аудитории организации, ещё хуже, если якобы сама провела анализ и теперь в определенных месяц даёт определенную и только рекламу; есть ещё один механизм «у нас такой бюджет» - это когда у директора в месяц 80000₽ на маркетолога и 100000₽ на рекламу, а эта барышня ещё и от этой сотки свой процент на откат берет)
Владельцы бизнесов, пересмотрите свою кадровую политику и смотрите лучших белых кроликов.
14:59:55 30-05-2024
Бизнесменов вообще надо регулярно наказывать. чтобы знали свое место!