Алтайских бизнесменов стали регулярно наказывать за аудиорекламу на улице

Подобное нарушение стало одним из самых популярных в 2023 году

30 мая 2024, 09:00, ИА Амител

Микрофон / Фото: unsplash.com

Алтайских бизнесменов регулярно наказывают за аудиорекламу на улице. Ее применение стало одним из популярных нарушений среди предпринимателей в прошлом году, сообщает Business FM* Барнаул со ссылкой на годовые итоги надзора за рекламной продукцией краевого УФАС.

Например, в минувшем году "провинилась" компания "Твое радио". Как рассказала начальник отдела контроля недобросовестной конкуренции и рекламы Алтайского краевого УФАС Наталья Буянкина, на назойливую рекламу пожаловался барнаулец.

"Дело возбуждено по результатам рассмотрения заявления жителя города Барнаула о распространении звуковой рекламы спортивного клуба. Комиссией установлено, что рассматриваемая звуковая реклама транслируется в городе Барнауле с использованием звукотехнического оборудования над входом в фитнес-клуб", – заявила она.

Отметим, что аудиорекламу запретили в России в августе 2021 года. Законодатели объяснили это многочисленными жалобами людей, которым, даже будучи дома, приходилось постоянно слушать назойливые повторяющиеся ролики. Сейчас под запретом находится аудиореклама на жилых или нежилых постройках, внутри или снаружи транспорта – то есть звучащая из динамиков, установленных где-то в конкретном месте. Однако на улицах можно нередко встретить промоутеров с мегафонами, которые буквально зазывают клиентов купить шубу или отремонтировать часы. Такой способ законом не запрещен, подчеркнул представитель Адвокатской палаты Алтайского края Виталий Клаус. Но в первую очередь суд будет защищать граждан и их комфорт.

"Если буквально толковать данную норму права, то само по себе распространение языковой рекламы не на внешних стенах здания или внутри торговых центров не нарушает закон. Однако судебная правоприменительная практика в данный момент складывается несколько иным образом. В сентябре 2023 года Верховный суд опубликовал определение по одному из споров, в котором пришел к выводу, что запрет на распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, а также сооружений, призван обеспечить тишину и покой граждан. Следовательно, при применении и толковании рассматриваемых положений закона о рекламе необходимо принимать во внимание все обстоятельства, связанные с распространением рекламы, не ограничиваясь лишь установлением способа размещения звукопередающего оборудования", – рассказал специалист.

Включать музыку попеременно с рекламой и пытаться таким образом замаскировать продающие ролики тоже незаконно, уточняет Клаус. За нарушение юрлицам грозит штраф от 100 тысяч до полумиллиона рублей. Однако разрешенными остаются информационные сообщения из громкоговорителей, например, от экстренных служб и социальная реклама. Правда, остается вопрос – разве она не может быть назойливой? Ведь вряд ли тех, кому мешает повторяющаяся аудиореклама, интересует ее содержание.

* Business FM ("Бизнес ФМ")