Маркетинг по-купечески. Как выглядела первая реклама алтайских предпринимателей

Театрализованную экскурсию о работе торговцев в конце XIX – начале XX века в "Ночь музеев" проведет Алтайский краеведческий музей

17 мая 2024, 08:00, ИА Амител

Барнаульцев научат вести бизнес по-купечески. Как сообщает Business FM* Барнаул, такую театрализованную экскурсию проведут 18 мая – во время всероссийской акции "Ночь музеев". Организатор экскурсии – Алтайский краеведческий музей. Один из его залов представляет собой настоящий купеческий прилавок – там посетителям раскроют тайны маркетинга купцов Алтая.

Для Сибири конец XIX и начало XX века – время большого подъема предпринимательства. И двигали его не промышленники, а торговцы, которые продавали готовую продукцию. Историки называют около десятка купеческих семей-миллионеров. Это, например, Суховы, Морозовы, Федуловы. Пароходной компанией владели Мельниковы, а в Камне-на-Оби жила богатейшая семья Винокуровых. Люди такого достатка могли себе позволить рекламу в газете.

Фото: архив газеты "Жизнь Алтая"

В 1910-х годах одним из таких изданий, крупных и авторитетных, была ежедневная газета "Жизнь Алтая". Ее издавал барнаульский предприниматель и депутат Михаил Вершинин. Газета служила купцам площадкой для продвижения товаров. Сам Вершинин печатал в каждом выпуске рекламу собственной шляпной лавки, ну а другим предпринимателям продавал места под объявления.

Как отметила младший научный сотрудник Алтайского краеведческого музея Елизавета Изотова, первые и последние страницы издания полностью отдавались под рекламу.

"По оформлению они были самые разные. И расположение рекламы, и даже ее размер зависели от того, сколько ты готов был вложить в это денег. На первом листе это стоило 15 копеек, а на последнем – 10. Самые простые брали в рамочку, использовали шрифт разноразмерный. А вот уже какие-то интересные рекламки могли включать в себя изображения людей, картинки продукции. Например, продавалась в доме Суховых продукция купца Шустова, он производил коньяки. И вот там буквально его бутылка с шустовской рябиновой несравненной водкой", – рассказала специалист.

Самым популярным товаром в Барнауле была одежда. Своих тканей в городе не производили, так что материалы и готовые платья пользовались спросом, а продавцы объявляли сезонные скидки и привозили новые коллекции. Например, подобная реклама была в выпуске "Жизнь Алтая" от 17 апреля 1912 года. На первой полосе – объявление в рамочке:

"Торговый дом "А.Г. Морозов с сыновьями", желая освободить перед летом для новых получений все отделы в наших магазинах от некоторых товаров старого получения, назначил с 16 по 21 апреля дешевку (распродажу. – Прим. ред.): на белье, обувь, галоши, шляпы и разные мануфактурные и галантерейные товары".

Еще больше о секретах купцов жителям Барнаула расскажет Алтайский краеведческий музей, который ждет гостей на экскурсию. Она начнется 18 мая в 21:30 на проспекте Красноармейском, 28, – в доме купца Зубова. Кстати, на самом деле купцом Василий Иванович Зубов не был. Эту историю также расскажут в "Ночь музеев".

* Business FM ("Бизнес ФМ")