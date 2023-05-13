Алтайских водителей с небольшим стажем призвали к осторожности на дорогах
В Госавтоинспекции объяснили, по каким причинам происходят аварии с участием "молодых" автомобилистов
13 мая 2023, 21:15, ИА Амител
Госавтоинспекция Алтайского края обратилась к водителям со стажем менее двух лет с просьбой быть более аккуратными на дорогах. Сообщение опубликовано на сайте регионального главка МВД.
Там отметили, что в 2023 году в крае с участием "молодых" автомобилистов произошло 15 ДТП, в которых погибли 4 человека и 18 – пострадали.
Аварии с такими водителями объясняются несколькими причинами: сознательное нарушение ПДД, переоценка своих навыков вождения, излишняя самоуверенность и неумение действовать в критических ситуациях и при плохой погоде.
"Госавтоинспекция Алтайского края обращается к "молодым" водителям с просьбой быть более осторожными и внимательными на дороге, выбирать скорость движения не только в соответствии с требованиями правил дорожного движения, но и с учётом состояния проезжей части, видимости и конкретной обстановки на дороге", – подчеркнули в ведомстве.
Вечером 12 мая в Барнауле водитель 2004 года рождения попал в аварию на Павловском тракте, в результате чего машину разорвало пополам. Автомобилист и его пассажир выжили.
22:39:47 13-05-2023
С участием молодых что-то меньше ДТП чем со всеми остальными
07:24:01 14-05-2023
Гость (22:39:47 13-05-2023) С участием молодых что-то меньше ДТП чем со всеми остальны... Остальные это бабёшк и старики? (Вчера тока жоповозку двух полупокеров разорвало на Павлике)