Алтайских водителей с небольшим стажем призвали к осторожности на дорогах

В Госавтоинспекции объяснили, по каким причинам происходят аварии с участием "молодых" автомобилистов

13 мая 2023, 21:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Госавтоинспекция Алтайского края обратилась к водителям со стажем менее двух лет с просьбой быть более аккуратными на дорогах. Сообщение опубликовано на сайте регионального главка МВД.

Там отметили, что в 2023 году в крае с участием "молодых" автомобилистов произошло 15 ДТП, в которых погибли 4 человека и 18 – пострадали.

Аварии с такими водителями объясняются несколькими причинами: сознательное нарушение ПДД, переоценка своих навыков вождения, излишняя самоуверенность и неумение действовать в критических ситуациях и при плохой погоде.

"Госавтоинспекция Алтайского края обращается к "молодым" водителям с просьбой быть более осторожными и внимательными на дороге, выбирать скорость движения не только в соответствии с требованиями правил дорожного движения, но и с учётом состояния проезжей части, видимости и конкретной обстановки на дороге", – подчеркнули в ведомстве.

Вечером 12 мая в Барнауле водитель 2004 года рождения попал в аварию на Павловском тракте, в результате чего машину разорвало пополам. Автомобилист и его пассажир выжили.