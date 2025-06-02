Алтайским бизнесменам объяснили, как шахматы учат мыслить стратегически

Предприниматели остались довольны новой "Атмосферной встречей"

02 июня 2025, 14:41, ИА Амител

"Атмосферная встреча" в шахматном павильоне / Фото: Екатерина Смолихина

Интернет-издание "Атмосфера" провело третье мероприятие в рамках проекта "Атмосферные встречи". В этот раз оно прошло в шахматном павильоне парка "Изумрудный", где президент Федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов прочитал для предпринимателей лекцию "Стратегия чемпионов для бизнеса. Как развить лидерство, стрессоустойчивость и принятие решений".

Один из организаторов встречи, главред "Атмосферы" Дмитрий Негреев поприветствовал участников мероприятия. Он отметил, что на этих встречах речь идет о важном и вечном.

Поломошнов в своей лекции отметил, что шахматы – отличный инструмент для развития умственных способностей и стратегического мышления в частности. В них отсутствует фактор случайности, а от игрока требуют планирования и прогнозирования.

"Мой опыт управления показывает, что увольнение сотрудника – это признание собственной ошибки в подборе или распределении ролей. Я убежден, что, подобно шахматной партии, где нельзя просто заменить одну фигуру другой, в организации необходимо находить применение каждому сотруднику, а не спешить с увольнениями. Поэтому я считаю шахматы ценным средством для тренировки стратегического мышления", – поделился директор федерации.

Лекция вдохновила бизнесменов – некоторые даже всерьез загорелись желанием научиться играть в шахматы. Например, об этом заявил директор магазина "Капитан" Борис Шкандыбин.

"Я давно не играл в шахматы, но после сегодняшней встречи во мне проснулся огромный интерес. Вспоминаю, как дедушка играл в детстве, а потом это увлечение как-то ушло из моей жизни вместе с ним. Но сейчас я чувствую, что хочу вернуться к шахматам. Встреча была просто потрясающей!" – заявил он.

Руководитель компании "Строительный консультант" Сергей Микшин отметил, что Поломошнов "просто горит шахматами" и это чувствуется в каждом его слове. Он уверен, что его знания и подход могут быть полезны в деловой сфере.

Руководитель клиники "Доктор МЭМ" Елена Евстигнеева осталась от встречи в восторге. Она подчеркнула, что там собрались невероятные люди.

"Я очень чувствительна к энергии других, и после этой встречи я чувствую огромный прилив сил. Спикер был просто потрясающим! Он напомнил нам о вещах, которые мы упустили из виду, но которые оказались такими важными и нужными", – сказала она.

Напомним, что первая "Атмосферная встреча" состоялась 24 марта. Мероприятие проводили в художественной мастерской, где бизнесмены более двух часов писали маслом картины. Темой апрельской встречи стал столовый этикет.