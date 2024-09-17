Свечку держать? Алтайский бизнес оценил идею мотивировать сотрудников рожать детей
По мнению экспертов и предпринимателей, убедить работников в этом будет не так-то просто
17 сентября 2024, 08:15, ИА Амител
Работодателей призвали повышать рождаемость сотрудников. Такую инициативу озвучили депутаты Госдумы. Как отмечает Business FM Барнаул*, чтобы повышать рождаемость, компании могут платить деньги за новорожденных или помогать с воспитанием подрастающего поколения.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила обязать работодателей контролировать рождаемость у сотрудников. Она также призвала рожать по одному ребенку в год всех работников, которые могут.Барнаульские эйчары и представители бизнеса высказались о том, что они думают об инициативе депутатов. Например, директор колледжа цифровых технологий "Академия Топ" Татьяна Леоненко считает, что для мам с детьми следовало бы ввести дополнительный выходной.
"Потому что всегда нужно отпрашиваться – в больницу, за какими-то справками, в детский садик, множество вообще дел с ребенком. Потому что когда ты мама и работник на работе – у тебя две работы", – сказала она.
Руководитель агентства недвижимости "Династия 24" Дмитрий Дворядкин назвал риелторский бизнес самым "детоориентированным".
"Самый мотивированный риелтор – это женщина, у которой есть двое и более детей, ипотека. Такого человека не нужно стимулировать работать больше. График работы риелтора позволяет как раз совмещать все кружки, секции, сады, школы, бассейны и так далее", – сказал эксперт.
Предприниматель считает, что государство должно помогать гасить ипотеку таким людям. Он отметил, что маткапитал в условиях выросших цен уже не имеет такого значения, а семейная ипотека все же является кредитом.
"А вот если бы часть стоимости жилья погашалась за второго ребенка, какой-то процент – за третьего, вся, может быть, гасилась ипотека… Это было бы очень круто, очень здорово, но на текущий момент пока таких программ нет", – сказал Дворядкин.
Бизнес-консультант, модератор стратегических сессий Светлана Шипулина к предложению отнеслась более прохладно. Она задалась вопросом: что получит организация в краткосрочной перспективе, отправляя сотрудника рожать ребенка. При среднем сроке "жизни" ИП четыре года и пять лет для компаний этот ребенок, скорее всего, не придет на предприятие, где работали его родители.
"На практике из моих клиентов нет ни одного, который бы стимулировал именно рождаемость у себя на предприятии. И, честно говоря, я сомневаюсь, что мы когда-нибудь к этому придем. Вот поддержать мам, когда это уже случилось, – на выходе в декретный отпуск: ждать возвращения, всячески стимулировать выход на рабочее место – это классный шаг, это да", – сказала она.
Похожее мнение выразила и директор по персоналу медиагруппы FM Продакшн Ольга Храмцова. Она считает, что на увеличение рождаемости работодатель вряд ли повлияет. А вот снизить страх рожать – вполне способен, в том числе дополнительными пособиями.
"Почему сейчас не рожают? Потому что на те деньги, которые выделяет государство, прожить невозможно. Соответственно, люди либо максимально рано выходят из декрета, отдают детей в частные садики, либо не рожают. Здесь дело даже не в самой рождаемости, а после родов: что делать, куда бежать и каким образом обеспечить себя и семью более или менее нормальным уровнем дохода", – сказала она.
Это только часть идей, которые предложили представители барнаульского бизнеса. Были и более шуточные меры: свечку держать или интимную комнату для сотрудников организовать. Возможно, тогда бы повышение рождаемости стало более достижимой целью.
08:34:33 17-09-2024
Дело не в деньгах.. сейчас без конечно, сложно.
08:35:31 17-09-2024
Ну ещё как вариант, Дуров же нараздавал свой генофонд. Тогда и директор предприятия тоже так может, организовать комнату и помогать лично всем нуждающимся сотрудницам получить ценный генофонд. Условия - в будущем не целиком, а частично содержит, т.к. на всех не хватит. Держит место на предприятии для подрастающего ребёнка.
08:38:20 17-09-2024
А как будут мотивировать повышение рождаемости у бюджетных работодателей? С 8 до 17 рабочий день, чтобы добраться до работы и с работы надо потратить на транспорт или на отсутствие оного 2-3 часа. Какие дети? Да и с размером зп 25-30 т. себя то не прокормишь. Пшик один. Более всего правильно в отзывах сказали про это СМИ - хвалят власть - суть, причины не видят.
08:39:10 17-09-2024
P.S.: а то с каждым годом дефицит кадров всё больше. Для директора это будет заодно задел на будущее, решить проблему с кадрами. Не хватает сотрудников - создай их сам
09:50:19 17-09-2024
Гость (08:39:10 17-09-2024) P.S.: а то с каждым годом дефицит кадров всё больше. Для дир... А директору это зачем? Собственник коммерческого предприятия, чьи указания и выполняет директор, с государством в азартные игры, да еще "вдолгую", играть не будет точно. Достаточно того, что с НГ кое-кому налоги подняли кратно, они будут думать о выживании, а вовсе не о том, чтобы стимулировать кого-то там рожать. А директор гос. предприятия лицо наемное, сегодня есть, завтра нет. Или вообще предприятие обанкротят да с молотка продадут. Нет гарантий, что завтра правила игры не поменяются, ищите дураков кого-то там поддерживать.
10:28:06 17-09-2024
Гость (08:39:10 17-09-2024) P.S.: а то с каждым годом дефицит кадров всё больше. Для дир... Ах да. Даже если эта утопия осуществится - ребенок а) сможет работать через 18-25 лет, вы уверены, что предприятие вообще будет существовать к тому времени и б) если да, с чего вы взяли, что он захочет работать именно по этой специальности и именно здесь? Обяжете мать его в рабство работодателю продать, или как?
18:11:01 17-09-2024
Гость (10:28:06 17-09-2024) Ах да. Даже если эта утопия осуществится - ребенок а) сможет... К предыдущему вашему комментарию... С чего вы решили, что я имел ввиду директора госучреждения (предприятии)? Директор и собственник своей компании.
Про уверенность, что дети на этом же будут трудиться потом? Ну вырастут решат. Их же много наделает сотрудницам ) Какая-то часть останется.
Если когда вырастут перестанет существовать предприятие... Ничего страшного, зато демографию приподымут все данные действия.
09:34:36 17-09-2024
...Самый мотивированный риелтор – это женщина, у которой есть двое и более детей, ипотека. Такого человека не нужно стимулировать работать больше...
ВОТ она причина всех бед!!!
ВОТ она суть Капитализма - выкачивать из недр земли больше и больше, а возмещать по минимуму!...
Заставлять людей работать всё больше и больше, а добавочную стоимость производимую ими отнимать капиталисту в карман!...
09:53:03 17-09-2024
Гость (09:34:36 17-09-2024) ...Самый мотивированный риелтор – это женщина, у которой ест... Вы эти недра с собой в могилу заберете? Нефтепровод "Дружба" в Европу запустили в СССР в 60-х, а не при капитализме.
10:23:49 17-09-2024
Гость (09:53:03 17-09-2024) Вы эти недра с собой в могилу заберете? Нефтепровод "Дружба"... нет! Детям своим оставлю! Что бы они по 50-60 рублей за литр бензина не платили!
А вы, я так полагаю, живёте как в кино - украл, выпил, в тюрьму? Точнее, добыл, продал за границу, деньги пропил? А после вас хоть трава не расти?
10:41:41 17-09-2024
Гость (10:23:49 17-09-2024) нет! Детям своим оставлю! Что бы они по 50-60 рублей за литр... А по сколько они будут платить? Топливо нигде в мире не дешевеет. Детям там хватит, не переживайте. А потом уже будет гелий, водород и атом.
11:16:33 17-09-2024
Гость (10:41:41 17-09-2024) А по сколько они будут платить? Топливо нигде в мире не деше... вот когда будет, тогда и приходите...! на диалог... прыткий вы наш...
11:27:25 17-09-2024
Гость (11:16:33 17-09-2024) вот когда будет, тогда и приходите...! на диалог... прыткий ... Ну не знаю, кто из нас более прыткий. Я или вы, у которого земные недра - это моё. ))
12:03:17 17-09-2024
Гость (11:27:25 17-09-2024) Ну не знаю, кто из нас более прыткий. Я или вы, у которого з... Смирился?
09:57:27 17-09-2024
О! Как же они далеки от народа!
10:36:13 17-09-2024
Работа это когда тебе хватает на жилье, еду, одежду и т.д. По сути у нас безработица около 80%. Эти 80% сейчас сидят на "работе" у этих экспертов и предпринимателей и думают где бы заработать денег. В крае нет работы. Эти эксперты и предприниматели не могут создать рабочие места. Зачем их опрашивать?
13:57:36 17-09-2024
Гость (10:36:13 17-09-2024) Работа это когда тебе хватает на жилье, еду, одежду и т.д. П... Вы бредите, у нас дефицит кадров, вы в каком году опять зависли)))
14:25:53 17-09-2024
Гость (13:57:36 17-09-2024) Вы бредите, у нас дефицит кадров, вы в каком году опять зави... если бы был дефицит кадров,работодатель был бы заинтересован в рабочих,соответственно был повышен спрос,а спрос всегда повышает стоимость товара то есть оплату вашего труда,и исходя з того что у нас зарплата значительно меньше средне российских значит вы пытаетесь выдать желаемое за действительное
06:09:01 18-09-2024
гость (14:25:53 17-09-2024) если бы был дефицит кадров,работодатель был бы заинтересован... а вы рост зарплат как оцениваете? Я вот вижу, что практически во всех сферах, кроме бюджетных, стоимость квалифицированного труда существенно выросла. Конкуренция идет за профессиональные кадры, а не Васю-алкаша. С другой стороны, сейчас разнорабочего за 3000 в день найти сложно.
14:28:08 17-09-2024
Гость (13:57:36 17-09-2024) Вы бредите, у нас дефицит кадров, вы в каком году опять зави... Уточню - у нас дефицит кадров за еду, и то плохонькую. Это раз. И два - ежели сейчас все побегут рожать, этот дефицит, так-то, еще увеличится) И что государство будет делать, когда придется содержать армию бездельников, подобных Тепляковым?
05:58:06 18-09-2024
Гость (13:57:36 17-09-2024) Вы бредите, у нас дефицит кадров, вы в каком году опять зави... Я его понял. Безработица - это ты когда работаешь на дядю за корку хлеба ))) ну потом ещё как ниже пишут, работа это рабство. А вот когда работаешь на себя, это труд ) и это уже не безработица. Но не хватает либо стартового капитала, ума, психической уравновешенности, повышенной ответственности, чтобы это организовать. И цены растут потому что... Вы видели цены в магазинах? Я не буду больше работать за эти деньги. Повысили з/п - выросла цена на товар или услуга у этого производителя для покупателей из другой сферы, которые так же повысили себе зп или ушли на другую работу. И так по цепочке, вся страна. Шучу. Не только от з/п сотрудника зависит стоимость товаров и услуг. Скорей всего от жадности производителей, видят дефицит товара, лупят накрутки. Но, возможно, этим самым компенсируют будущие форс мажоры. У нас в стране то густо, то пусто. Лучше из года в год продавать стабильно с конкретной маржой. Чем прыгать будет вверх-вниз прибыль, а то и убыль. Сложно так что-то спланировать.
11:16:59 17-09-2024
Денег нет, но вы держитесь. Государство не просило вас рожать . Макарошки всегда стоят одинаково. Пенсионный возраст не увеличат.
11:19:09 17-09-2024
Работа... это от слова раб!
а вот ТРУД - это трудиться на благо общества!
11:44:44 17-09-2024
дворядкин в каждой бочке затычка
12:04:11 17-09-2024
гость (11:44:44 17-09-2024) дворядкин в каждой бочке затычка... Он у них эксперд
12:21:51 17-09-2024
Денег нет, но вы держитесь. Государство не просило вас рожать . Макарошки всегда стоят одинаково. Пенсионный возраст не увеличат.---------------- а пенсионеры продолжают работать, потому что им общения не хватает🤣
16:13:59 17-09-2024
Гость (12:21:51 17-09-2024) Денег нет, но вы держитесь. Государство не просило вас рожат... Вы не в курсе, откуда взялись эти перлы?
12:35:30 17-09-2024
Кампании могут платить? Фигушки они будут платить... Штрафы штрафы штрафы...