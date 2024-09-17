Свечку держать? Алтайский бизнес оценил идею мотивировать сотрудников рожать детей

По мнению экспертов и предпринимателей, убедить работников в этом будет не так-то просто

17 сентября 2024, 08:15, ИА Амител

Испекли торт / Изображение от prostooleh на Freepik

Работодателей призвали повышать рождаемость сотрудников. Такую инициативу озвучили депутаты Госдумы. Как отмечает Business FM Барнаул*, чтобы повышать рождаемость, компании могут платить деньги за новорожденных или помогать с воспитанием подрастающего поколения.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила обязать работодателей контролировать рождаемость у сотрудников. Она также призвала рожать по одному ребенку в год всех работников, которые могут.Барнаульские эйчары и представители бизнеса высказались о том, что они думают об инициативе депутатов. Например, директор колледжа цифровых технологий "Академия Топ" Татьяна Леоненко считает, что для мам с детьми следовало бы ввести дополнительный выходной.

"Потому что всегда нужно отпрашиваться – в больницу, за какими-то справками, в детский садик, множество вообще дел с ребенком. Потому что когда ты мама и работник на работе – у тебя две работы", – сказала она.

Руководитель агентства недвижимости "Династия 24" Дмитрий Дворядкин назвал риелторский бизнес самым "детоориентированным".

"Самый мотивированный риелтор – это женщина, у которой есть двое и более детей, ипотека. Такого человека не нужно стимулировать работать больше. График работы риелтора позволяет как раз совмещать все кружки, секции, сады, школы, бассейны и так далее", – сказал эксперт.

Предприниматель считает, что государство должно помогать гасить ипотеку таким людям. Он отметил, что маткапитал в условиях выросших цен уже не имеет такого значения, а семейная ипотека все же является кредитом.

"А вот если бы часть стоимости жилья погашалась за второго ребенка, какой-то процент – за третьего, вся, может быть, гасилась ипотека… Это было бы очень круто, очень здорово, но на текущий момент пока таких программ нет", – сказал Дворядкин.

Бизнес-консультант, модератор стратегических сессий Светлана Шипулина к предложению отнеслась более прохладно. Она задалась вопросом: что получит организация в краткосрочной перспективе, отправляя сотрудника рожать ребенка. При среднем сроке "жизни" ИП четыре года и пять лет для компаний этот ребенок, скорее всего, не придет на предприятие, где работали его родители.

"На практике из моих клиентов нет ни одного, который бы стимулировал именно рождаемость у себя на предприятии. И, честно говоря, я сомневаюсь, что мы когда-нибудь к этому придем. Вот поддержать мам, когда это уже случилось, – на выходе в декретный отпуск: ждать возвращения, всячески стимулировать выход на рабочее место – это классный шаг, это да", – сказала она.

Похожее мнение выразила и директор по персоналу медиагруппы FM Продакшн Ольга Храмцова. Она считает, что на увеличение рождаемости работодатель вряд ли повлияет. А вот снизить страх рожать – вполне способен, в том числе дополнительными пособиями.

"Почему сейчас не рожают? Потому что на те деньги, которые выделяет государство, прожить невозможно. Соответственно, люди либо максимально рано выходят из декрета, отдают детей в частные садики, либо не рожают. Здесь дело даже не в самой рождаемости, а после родов: что делать, куда бежать и каким образом обеспечить себя и семью более или менее нормальным уровнем дохода", – сказала она.

Это только часть идей, которые предложили представители барнаульского бизнеса. Были и более шуточные меры: свечку держать или интимную комнату для сотрудников организовать. Возможно, тогда бы повышение рождаемости стало более достижимой целью.