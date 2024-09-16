Мы не конвейер. Молодые родители оценили призыв депутатов "рожать, рожать и рожать"

Пусть в 18 лет рожают дети тех, кто все эти бредовые инициативы и придумывает

16 сентября 2024, 09:15, ИА Амител

Студенческая семья ждет ребенка / Иллюстрация сгенерирована нейросетью Dall-e

Депутат Госдумы Жанна Рябцева выступила с предложением формировать семьи в институтах. "Студенческие семьи – самые лучшие", – заявила народная избранница. А о рождении детей она призвала задумываться с 18-19 лет, утверждая, что в стимулирующих рождаемость выплатах от государства сейчас нет необходимости, ведь уровень жизни россиян улучшился. В подтверждение привела пример из личного опыта: в 2001 году на заводе ей зарплату частично платили продуктами, а сейчас это уже не наблюдается.

Однако молодежь встретила инициативу скептически. Барнаульские студенческие семьи рассказали amic.ru, с какими трудностями сталкиваются молодые родители, и рассказали, какой поддержки они ждут от государства.

В стране чудес

Ольга и Илья Колпаковы на первый взгляд могут показаться той самой "лучшей студенческой семьей", о которой говорит Жанна Рябцева: молодые люди живут отдельно от родителей в собственной квартире без ипотеки, получают высшее образование и одновременно воспитывают семимесячную дочку.

Илья по вечерам дает уроки актерского мастерства. Его заработка, а также декретных Ольги, которые выплачивает работодатель (об этом ниже), семье на жизнь хватает, хотя, признаются, бывает, приходится выбирать между полезным и приятным. Также ребята написали заявление в вуз на получение материальной помощи – деньги хоть и небольшие, но не лишние.

Решение стать родителями для Ольги и Ильи было осознанным. Концептуально детей поддержали бабушки и дедушки. Впрочем, с внучкой с утра до ночи они не сидят, хотя отвлечься от рутины и глотнуть воздуха свободы молодым родителям позволяют регулярно. О таком многие семьи лишь мечтают. Но в этой бочке меда есть ложка дегтя.

Ольга признается: как ни старается, полноценно совмещать учебу и заботу о ребенке не получается, чем-то приходится жертвовать.

"Когда узнала, что беременна, решила, что образование смогу получить и заочно. Но это я, а есть люди, для которых очное образование принципиально. И понятно чем – а точнее кем – будут жертвовать они в такой ситуации", – говорит молодая мама.

Ольга отчислилась из вуза, устроилась на работу в кол-центр, а в этом году, так как действие баллов ЕГЭ заканчивается, снова поступила и будет переводиться на заочное отделение – чтобы самой регулировать время учебы не в ущерб дочери.

Илье 23 года, но он тоже еще студент: "попутешествовал" по разным вузам в поисках жизненного призвания. Сейчас учится на третьем курсе очно, но дистанционно – такой формат позволяет работать, чтобы содержать семью.

Илья признается, что готов воспитывать хоть восьмерых – возиться с дочкой нравится. А вот Оля напоминает: ребенок – это не только радость, но еще и огромная ответственность:

"Рожать, рожать и рожать? Ну это же не конвейер. Рожать нужно тогда, когда ты сам этого хочешь и готов. Это в нашей семье все сложилось, но финансовые ситуации у всех разные. Не будь у Ильи квартиры и работы, не будь у меня декретных, жили бы мы на одну стипендию да материальную поддержку от вуза – мы бы точно всей семьей сели на шею родителям".

Ольга, кстати, хочет троих детей, но ждет от государства реальной поддержки. А пока есть проблемы даже с детским питанием:

"Молочную кухню упразднили. Сейчас поликлиника предлагает два вида смеси на выбор. Вот только на одной неделе может быть одна позиция, а на следующей – другая, без возможности выбора. Только приучишь малыша к одному питанию, как нужно пересаживать на другое. Такие "качели" чреваты проблемами с пищеварением и здоровьем ребенка".

На сочувствие окружающих, мол, "рано родили, не нагулялись еще", супруги отвечают:

"Мы-то как раз родили вовремя: в семь лет Алиса уже будет вполне самостоятельна, а мы еще будем молоды и полны сил. Молодость от нас никуда не денется – мы просто поменяли этапы местами".

Мама-студентка / Иллюстрация сгенерирована нейросетью Dall-e

Жизнь на грани дефолта

Иван и Ирина Алексеевы родили первенца, когда обоим было чуть за 30. Супруги уже имели и профессию, и стабильную работу.

"Но все равно дети – это дорого, а двое – вообще тяжело. У наших разница – два года. И никаких бабушек или дедушек в помощь. Каждая болезнь – катастрофический урон семейному бюджету, потому что нужно вызывать няню: час – около 350 рублей. Ты восемь часов работаешь плюс расходы на дорогу – итого 3500 рублей в день. Жена – учитель, я – госслужащий, зарплаты соответствующие. В случае болезни ребенка – это неделя дома плюс лекарства, то есть 3500 х 5 + 5000 (лекарства) = 22 500 рублей на неделю.

Дальше – кружки и секции. Да, есть какие-то относительно бесплатные, как, например, музыкальная школа. Но из садика он в нее сам ведь не пойдет – надо водить. Кто будет это делать, если родители работают? По факту: если нет бабушки, то один родитель должен сидеть дома, чтобы полноценно заниматься детьми", – перечисляет Иван.

Мужчина рассказывает, что с ковидом жизнь изменилась, пришлось идти переучиваться. Пусть заочно, но это тоже силы, а главное – время: нужно много читать, писать, учить.

"А вместо этого приходится заниматься обслуживанием и образованием детей. Я их люблю, и это был осознанный выбор, но собственные интересы при этом отодвигаются глубоко и надолго", – говорит Иван.По его мнению, жизнь семьи среднего достатка с большим количеством детей, к чему призывают депутаты, ограниченна по дефолту. Вместо качественного теперь подходит только доступное.

"Большое количество детей – это история про бедность и отсутствие возможностей. Репетиторы, спорт, качественная среда стоят немыслимо дорого. А зачем рожать, если не можешь дать им это? Итог такой: если нет бодрой бабушки, которая взвалит на себя часть этой ноши, даже двое детей – это сложно", – резюмирует молодой отец.

Бабушка играет с внуками, иллюстрация сгенерирована нейросетью Dall-e

Баба-Яга против

Найти сегодня "бодрую бабушку" совсем непросто. Например, Александра, мать студентки второго курса, категорически с такой перспективой не согласна:

"Ну какие родители в 18 лет? Они сами еще, по сути, дети. Какие меры поддержки может предложить государство, чтобы дети начали других детей заводить?! Это издевательство и над психикой тех, кому предлагают рожать, и над младенцами".

Александра напомнила, что сейчас увеличился и возраст фертильности, и в целом продолжительность жизни. Многие женщины стали рожать не в 18, а в 40, когда уже достигнут определенный уровень благосостояния, накоплен жизненный опыт и финансовая подушка безопасности.

"А в 20 лет что? Тело здоровое, а ума-то еще нет", – восклицает Александра.

19-летняя дочь женщины учится в вузе Санкт-Петербурга, встречается с молодым человеком.

"Допустим, они наслушались депутатских призывов и собрались рожать – фантазирует Александра. – Чтобы снять квартиру в Питере, нужно минимум 30 тысяч рублей. А чтобы заниматься малышом, маме придется взять академ. Да и папе – кто-то должен работать, семью кормить. Ну мы ведь все же не крепостные крестьяне, чтобы царь-батюшка решал, когда на войну идти, а когда детей рожать!"

Женщина уверена: если подобная ситуация все же произойдет, ребенка придется растить ей:

"Мне его отдадут – вот и вся песня. Но я как та Баба-Яга – категорически против. Пусть в 18 лет рожают дети тех, кто все эти бредовые инициативы и придумывает".