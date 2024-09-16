Мы не конвейер. Молодые родители оценили призыв депутатов "рожать, рожать и рожать"
Пусть в 18 лет рожают дети тех, кто все эти бредовые инициативы и придумывает
16 сентября 2024, 09:15, ИА Амител
Депутат Госдумы Жанна Рябцева выступила с предложением формировать семьи в институтах. "Студенческие семьи – самые лучшие", – заявила народная избранница. А о рождении детей она призвала задумываться с 18-19 лет, утверждая, что в стимулирующих рождаемость выплатах от государства сейчас нет необходимости, ведь уровень жизни россиян улучшился. В подтверждение привела пример из личного опыта: в 2001 году на заводе ей зарплату частично платили продуктами, а сейчас это уже не наблюдается.
Однако молодежь встретила инициативу скептически. Барнаульские студенческие семьи рассказали amic.ru, с какими трудностями сталкиваются молодые родители, и рассказали, какой поддержки они ждут от государства.
В стране чудес
Ольга и Илья Колпаковы на первый взгляд могут показаться той самой "лучшей студенческой семьей", о которой говорит Жанна Рябцева: молодые люди живут отдельно от родителей в собственной квартире без ипотеки, получают высшее образование и одновременно воспитывают семимесячную дочку.
Илья по вечерам дает уроки актерского мастерства. Его заработка, а также декретных Ольги, которые выплачивает работодатель (об этом ниже), семье на жизнь хватает, хотя, признаются, бывает, приходится выбирать между полезным и приятным. Также ребята написали заявление в вуз на получение материальной помощи – деньги хоть и небольшие, но не лишние.
Решение стать родителями для Ольги и Ильи было осознанным. Концептуально детей поддержали бабушки и дедушки. Впрочем, с внучкой с утра до ночи они не сидят, хотя отвлечься от рутины и глотнуть воздуха свободы молодым родителям позволяют регулярно. О таком многие семьи лишь мечтают. Но в этой бочке меда есть ложка дегтя.
Ольга признается: как ни старается, полноценно совмещать учебу и заботу о ребенке не получается, чем-то приходится жертвовать.
"Когда узнала, что беременна, решила, что образование смогу получить и заочно. Но это я, а есть люди, для которых очное образование принципиально. И понятно чем – а точнее кем – будут жертвовать они в такой ситуации", – говорит молодая мама.
Ольга отчислилась из вуза, устроилась на работу в кол-центр, а в этом году, так как действие баллов ЕГЭ заканчивается, снова поступила и будет переводиться на заочное отделение – чтобы самой регулировать время учебы не в ущерб дочери.
Илье 23 года, но он тоже еще студент: "попутешествовал" по разным вузам в поисках жизненного призвания. Сейчас учится на третьем курсе очно, но дистанционно – такой формат позволяет работать, чтобы содержать семью.
Илья признается, что готов воспитывать хоть восьмерых – возиться с дочкой нравится. А вот Оля напоминает: ребенок – это не только радость, но еще и огромная ответственность:
"Рожать, рожать и рожать? Ну это же не конвейер. Рожать нужно тогда, когда ты сам этого хочешь и готов. Это в нашей семье все сложилось, но финансовые ситуации у всех разные. Не будь у Ильи квартиры и работы, не будь у меня декретных, жили бы мы на одну стипендию да материальную поддержку от вуза – мы бы точно всей семьей сели на шею родителям".
Ольга, кстати, хочет троих детей, но ждет от государства реальной поддержки. А пока есть проблемы даже с детским питанием:
"Молочную кухню упразднили. Сейчас поликлиника предлагает два вида смеси на выбор. Вот только на одной неделе может быть одна позиция, а на следующей – другая, без возможности выбора. Только приучишь малыша к одному питанию, как нужно пересаживать на другое. Такие "качели" чреваты проблемами с пищеварением и здоровьем ребенка".
На сочувствие окружающих, мол, "рано родили, не нагулялись еще", супруги отвечают:
"Мы-то как раз родили вовремя: в семь лет Алиса уже будет вполне самостоятельна, а мы еще будем молоды и полны сил. Молодость от нас никуда не денется – мы просто поменяли этапы местами".
Жизнь на грани дефолта
Иван и Ирина Алексеевы родили первенца, когда обоим было чуть за 30. Супруги уже имели и профессию, и стабильную работу.
"Но все равно дети – это дорого, а двое – вообще тяжело. У наших разница – два года. И никаких бабушек или дедушек в помощь. Каждая болезнь – катастрофический урон семейному бюджету, потому что нужно вызывать няню: час – около 350 рублей. Ты восемь часов работаешь плюс расходы на дорогу – итого 3500 рублей в день. Жена – учитель, я – госслужащий, зарплаты соответствующие. В случае болезни ребенка – это неделя дома плюс лекарства, то есть 3500 х 5 + 5000 (лекарства) = 22 500 рублей на неделю.
Дальше – кружки и секции. Да, есть какие-то относительно бесплатные, как, например, музыкальная школа. Но из садика он в нее сам ведь не пойдет – надо водить. Кто будет это делать, если родители работают? По факту: если нет бабушки, то один родитель должен сидеть дома, чтобы полноценно заниматься детьми", – перечисляет Иван.
Мужчина рассказывает, что с ковидом жизнь изменилась, пришлось идти переучиваться. Пусть заочно, но это тоже силы, а главное – время: нужно много читать, писать, учить.
"А вместо этого приходится заниматься обслуживанием и образованием детей. Я их люблю, и это был осознанный выбор, но собственные интересы при этом отодвигаются глубоко и надолго", – говорит Иван.По его мнению, жизнь семьи среднего достатка с большим количеством детей, к чему призывают депутаты, ограниченна по дефолту. Вместо качественного теперь подходит только доступное.
"Большое количество детей – это история про бедность и отсутствие возможностей. Репетиторы, спорт, качественная среда стоят немыслимо дорого. А зачем рожать, если не можешь дать им это? Итог такой: если нет бодрой бабушки, которая взвалит на себя часть этой ноши, даже двое детей – это сложно", – резюмирует молодой отец.
Баба-Яга против
Найти сегодня "бодрую бабушку" совсем непросто. Например, Александра, мать студентки второго курса, категорически с такой перспективой не согласна:
"Ну какие родители в 18 лет? Они сами еще, по сути, дети. Какие меры поддержки может предложить государство, чтобы дети начали других детей заводить?! Это издевательство и над психикой тех, кому предлагают рожать, и над младенцами".
Александра напомнила, что сейчас увеличился и возраст фертильности, и в целом продолжительность жизни. Многие женщины стали рожать не в 18, а в 40, когда уже достигнут определенный уровень благосостояния, накоплен жизненный опыт и финансовая подушка безопасности.
"А в 20 лет что? Тело здоровое, а ума-то еще нет", – восклицает Александра.
19-летняя дочь женщины учится в вузе Санкт-Петербурга, встречается с молодым человеком.
"Допустим, они наслушались депутатских призывов и собрались рожать – фантазирует Александра. – Чтобы снять квартиру в Питере, нужно минимум 30 тысяч рублей. А чтобы заниматься малышом, маме придется взять академ. Да и папе – кто-то должен работать, семью кормить. Ну мы ведь все же не крепостные крестьяне, чтобы царь-батюшка решал, когда на войну идти, а когда детей рожать!"
Женщина уверена: если подобная ситуация все же произойдет, ребенка придется растить ей:
"Мне его отдадут – вот и вся песня. Но я как та Баба-Яга – категорически против. Пусть в 18 лет рожают дети тех, кто все эти бредовые инициативы и придумывает".
09:21:52 16-09-2024
На мой взгляд, обсуждать бред нездоровых на голову людей не стоит. Мы ж не специалисты с высшим медицинским образованием. 😆
09:44:08 16-09-2024
Кхм... (09:21:52 16-09-2024) На мой взгляд, обсуждать бред нездоровых на голову людей не ... вообще-то этот бред нездоровых несут те, кто думают что управляют страной!
и вот так вот - раз! и не обращать на это внимание, это бред!
09:32:50 16-09-2024
что бы преодолеть "демографическую яму", нужно НЕ призывать людей рожать, или деньгами стимулировать...
НУЖНО!
сокращать рабочий день!!! без уменьшения заработной платы!!!
только возможность находиться больше времени дома с семьёй, как у мужчины так и у женщины, без потери в материальном положении!... вселит уверенность в семье, что ребёнок получит нужное воспитание!!!
и как дополнительно - верните бабушек и дедушек ДОМОЙ!!! что бы они могли заниматься своими родными внуками, если родители на работе!... верните пенсионный возраст и сделайте нормальную пенсию!
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хотя понимаю, что это всё идёт в разрез с политикой сегодняшнего государства... когда реально всё направленно на выжимание последних соков, как из рабочей молодёжи, так и из пенсионеров...!
09:53:01 16-09-2024
Гость (09:32:50 16-09-2024) что бы преодолеть "демографическую яму", нужно НЕ призывать ... Это точно, 92-й бензин уже 51,20 руб./л. Был 44,9, а объясняют всё ростом налоговой нагрузки... Нагрузка растёт, а мест в детских садах нет, пенсионный возраст повысили...
14:05:58 16-09-2024
Гость (09:32:50 16-09-2024) что бы преодолеть "демографическую яму", нужно НЕ призывать ... Правильные слова говорите. Однако, что бы поддерживать хотя бы тот уровень, что есть сейчас, учитывая пенсионный возраст, женщине каждой необходимо родить 3,1 ребенка. А с 2010 года имея на борту 89 лямов, у нас к сожалению смертность всегда превышала рождаемость.
09:40:38 16-09-2024
В 2007 году, когда только придумали маткапитал, на него можно было купить 1/3 или даже 1/2 однокомнатной квартиры в Барнауле в новом доме. Сейчас - только 1/8 или даже 1/10. Остальные стимулы - еще менее значимы
10:18:34 16-09-2024
Гость (09:40:38 16-09-2024) В 2007 году, когда только придумали маткапитал, на него можн...
Не долго это можно было купить - потом цены взлетели на стоимость маткапитала. Одна рука дает другая забирает
09:42:17 16-09-2024
общество созревает для Социализма (от каждого по возможности - каждому по труду), а затем будет переход к Коммунизму (от каждого по возможности - каждому по потребности) и отмены денег.
старые буржуазные механизмы как: деньги, призывы, приказы, маркетинг, обман, и т.д., и т.п... перестают срабатывать! народ уже хочет другого! одни говорят, что нужна Справедливость. другие просто говорят, что нужно уже что-то менять... третьи ещё пыжатся что-то собирая в кучу, как мысли так и слова...!
но уже становиться очевидно, что общество не хочет жить по старому!
а после Капитализма придёт Социализм!
это не я сказал...
11:39:15 16-09-2024
Гость (09:42:17 16-09-2024) общество созревает для Социализма (от каждого по возможности... Сколько лет тебе, мечтатель? Социализм может быть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в перераспределении. Для этого должны быть неалчные социальноориентированные элиты . Умеренность во всём , дешёвый аппарат госуправления (Скандинавский путь). Вся же сфера интереса российских властьпредержащих- декларативное потребление.
До сблёва. И чтобы все видели. А эффективное производство может быть ТОЛЬКО рыночным -"коммунистический " Китай поставил точку в этом вопросе
09:44:30 16-09-2024
Бабушкам, дедушкам пяток лет прибавили, а не проще было бы вернуть всё! Когда у них еще здоровье позволяет внуков и в кружки-секции поводить, и погулять, и когда малыш заболел - родителей заменить. А когда мне будет 60-65 - мне ни какие внуки малолетние не нужны: с нашими ценниками, мизерными пенсиями, отсутствием медицины - вряд ли до такого возраста доживешь.
09:51:04 16-09-2024
Смешные - им власть говорит: Люди, народ, наша нация вымирает, скоро мы не сможем удерживать такую территорию. Рожайте же. А они нет я баба-яга я против.
10:07:25 16-09-2024
Гость (09:51:04 16-09-2024) Смешные - им власть говорит: Люди, народ, наша нация вымирае... ты то сама Снегурочка, сколько нарожала, снеговичков...!?
сама то исполняешь что барин приказывает?!...
10:20:24 16-09-2024
Гость (09:51:04 16-09-2024) Смешные - им власть говорит: Люди, народ, наша нация вымирае... Странно, почему то вымирать стали именно после того как их власть установилась на всей территории.
13:29:58 16-09-2024
Гость (09:51:04 16-09-2024) Смешные - им власть говорит: Люди, народ, наша нация вымирае...Власть позаботилась о себе, друзьях и только,когда жареный петух завонял, вспомнила про народ. Если посмотреть вокруг, что творится, пропадает желание жить.
10:03:04 16-09-2024
Люди без уверенности в завтрашнем дне рожать не будут.
10:03:51 16-09-2024
Работающий человек, не должен быть нищим, а воспитывающий детей, тем более
10:08:43 16-09-2024
"Работала бы мама чуть-чуть поменьше, и платили бы папе чуть-чуть побольше..." (с) А. Райкин
10:17:47 16-09-2024
Гость (09:51:04 16-09-2024) Смешные - им власть говорит: Люди, народ, наша нация вымирае... Что с этой территории, её недр, народу перепадает?
Конские ценники на газ , лес, ГСМ...???
10:49:25 16-09-2024
Гость (10:17:47 16-09-2024) Что с этой территории, её недр, народу перепадает?Конски...
Вчера с батей разговаривал - он говорит у меня в детстве 50-ых годах одна игрушка была - деревянная машинка с деревянными колесами которую выстругал пьяный сосед.
А сейчас у детей игрушек с полкомнаты даже в нищих семьях. И вам все мало, мало и мало и мало и мало и мало и мало...
11:11:39 16-09-2024
Гость (10:49:25 16-09-2024) Вчера с батей разговаривал - он говорит у меня в детстве... это не мало.
это мнимая компенсация недостатка образования, времени и внимания, что бы нормально воспитать нормального ребёнка...!
11:28:05 16-09-2024
Гость (10:49:25 16-09-2024) Вчера с батей разговаривал - он говорит у меня в детстве... Да- да.. бедное детство- деревянные игрушки)). И при чём это в 2024 году?
11:23:43 16-09-2024
Надоели фотки с нейросетей .
12:50:13 16-09-2024
Гость (11:23:43 16-09-2024) Надоели фотки с нейросетей . ... авторские права! понимаш... даже твои фото можешь использовать только ты...!
11:39:42 16-09-2024
А че фоток нормальных то не осталось, к иллюстрациям? Нейросетевые картинки - это страх...
12:48:07 16-09-2024
ну так надо же красиво показать нереальную реальность, как счастливая семья на баннере с ипотекой)))
01:13:36 17-09-2024
Гость (12:48:07 16-09-2024) ну так надо же красиво показать нереальную реальность, как с... все щестипалые, ага.
12:48:38 16-09-2024
Два малыша в семье-давать квартиру! И пару миллионов рублей!
13:18:53 16-09-2024
Бдыщ! (12:48:38 16-09-2024) Два малыша в семье-давать квартиру! И пару миллионов рублей!... а за чей счёт давать , не подскажите? за счёт тех, у кого уже не малыши, а подростки, или за счёт тех, кто по состоянию здоровья не может иметь детей, но работает и платит налоги, или за чей счёт вы хотите банкет?
14:31:26 16-09-2024
Элен без ребят (13:18:53 16-09-2024) а за чей счёт давать , не подскажите? за счёт тех, у кого уж... за счет госказны.и это правильно и так было и будет.
или налоги платят только бездетные и родители подростков и вы? те же молодые родители такие же налогоплательщики,и их дети-они так же потребляют товары и услуги,с которых часть идет в виде НДС и налога на прибыль в казну. а ваши дети,или вы родились не в гос роддоме? учились не в гос школе? на чьи они налоги построены и содержатся,не задумывались? а если завтра у вас случится беда-понадобится дорогой протез,или пожизненная пенсия-вас содержать пожизненно,или в пределах тех средств,что вы в бюджет заплатили?
14:17:18 16-09-2024
Забота о человеческом капитале государства и есть главная задача руководителей государства! А в нашей стране - набить карманы себе и правнукам чтобы осталось, а после нас пусть хоть что!! Капитализм сдохнет и сдохнет очень скоро!
18:13:17 16-09-2024
После развода, когда понимаешь как работает семейный кодекс, суды, федеральная служба судебных приставов и тд., то извините меня нет никакого желания размножаться. Уж лучше пожить для себя, соло. Чем отдать свое оставшееся здоровье, время, ресурсы очередной неблагодарной женщине и не менее неблагодарным в скором будущем детям.
p.s.: Говорят в Японии уже создали робота, который в старости подает стакан воды!
20:39:22 16-09-2024
мне 54 и с удовольствием бы помогала внукам, но по новым правилам 6 лет до пенсии, поэтому моя дочь пока себе второго не позволяет. Отпускали бы на пенсию бабушек кто сидит с детьми
01:15:06 17-09-2024
Гость (20:39:22 16-09-2024) мне 54 и с удовольствием бы помогала внукам, но по новым пра... в китае нет пенсии тока у госслужащих и это им рожать не мешает. их никак не могут остановить!!
16:43:25 17-09-2024
Гость (01:15:06 17-09-2024) в китае нет пенсии тока у госслужащих и это им рожать не меш... Учи матчасть,в Китае сокращение населения идёт,в основном мало молодежи.
09:58:54 20-09-2024
Гость (01:15:06 17-09-2024) в китае нет пенсии тока у госслужащих и это им рожать не меш... рост рождаемости в Китае давно был остановлен законодательно: ввели закон запрещающий рожать больше 1 ребенка. а сейчас молодежь не хочет иметь детей и население Китая пошло на убыль, закон отменили, но ситуацию это не исправило. если не ошибаюсь, то приблизительно так обстоят дела.
09:08:12 18-09-2024
А я вспоминаю СССР и как обещали: работайте хоть на маленькую зарплату, но на одном месте - и будет вам пенсия огогого! В результате те, кто послушал государство - лапу сосали на пенсии и с протянутой рукой стояли на улице. Да здравствует наше государство, самое гуманное в мире!
03:41:41 19-09-2024
В 18-19 лет подавляющее большинство людей ещё совсем зелёные и морально не готовы вступать в брак, становиться супругами, родителями, зятьями, невестками. Это может отрицательно повлиять на качество населения, на такие важные показатели, как образованность, продолжительность жизни, здоровье, качество воспитания детей. Реалистичнее не снижать брачный возраст, а развивать перинатальную медицину, чтобы женщины без вреда для здоровья могли рожать и в 35, и в 40,и в 45 лет. И ещё нужно засадить учёных за работу над тем, как радикально увеличить продолжительность жизни. Это проще, понятнее, и реалистичнее. Это депутаты могли бы сообразить, если бы были поумнее. Но она у нас ведь Госдура.