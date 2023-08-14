Алтайский депутат ГД назвал символ "правильности борьбы с нацизмом"
Он также отметил, что Запад – соучастник атак
14 августа 2023, 15:25, ИА Амител
Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов заявил, что Крымский мост – это "символ современной России и правильности нашей борьбы с нацизмом". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Бессарабов указал, что военнослужащие Украины наносят удары не по мосту, а по символу современной России.
"Крымский мост – символ нашей правоты в борьбе, символ единства с жителями новых территорий, начиная с Крыма и, конечно, Донецка, Луганщины, Запорожья и Херсона", – подчеркнул Бессарабов.
Он также отметил, что Запад – соучастник атак на мост, поскольку молчит и не высказывает осуждений по поводу "этих преступлений".
Ранее Бессарабов предложил при мобилизации раздавать вещдоки и конфискат.
15:36:17 14-08-2023
Пусть расскажет в каких войсках служил, этот "борец с нацизмом" ???
17:03:44 14-08-2023
Джигит знает, куда и откуда ветер дует. Завтра направление поменяется и этот переобуется махом. Беспринципный лицемер.
15:39:19 14-08-2023
"Вот потому, что вы говорите то, что не думаете и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите. И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю и Владимир Николаевич тоже"
16:01:56 14-08-2023
Вот пусть и покажет свой правильный патриотизм - плакаты по всему городу! Пусть примет участие в спецоперации, на передовой. Может она враз и прекратится?
16:50:10 14-08-2023
А что не Бийский мост понтонный?
17:18:31 14-08-2023
Ещё ему гаражи почему-то не нравятся, предлагал их снести. детская травма?
10:00:24 15-08-2023
Гость (17:18:31 14-08-2023) Ещё ему гаражи почему-то не нравятся, предлагал их снести. д... И правильно предлагает! Развели гадюшники во дворах! Все регионы убирают этот хлам, только Барнаул впереди планеты всей! Боятся тронуть гаражи... обидется "народ".