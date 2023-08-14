Алтайский депутат ГД назвал символ "правильности борьбы с нацизмом"

Он также отметил, что Запад – соучастник атак

14 августа 2023, 15:25, ИА Амител

Даниил Бессарабов / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов заявил, что Крымский мост – это "символ современной России и правильности нашей борьбы с нацизмом". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Бессарабов указал, что военнослужащие Украины наносят удары не по мосту, а по символу современной России.

"Крымский мост – символ нашей правоты в борьбе, символ единства с жителями новых территорий, начиная с Крыма и, конечно, Донецка, Луганщины, Запорожья и Херсона", – подчеркнул Бессарабов.

Он также отметил, что Запад – соучастник атак на мост, поскольку молчит и не высказывает осуждений по поводу "этих преступлений".

Ранее Бессарабов предложил при мобилизации раздавать вещдоки и конфискат.