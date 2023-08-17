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Алтайский депутат ГД объяснил штрафы за публикацию материалов об атаках на Россию

Россиян предлагают штрафовать на 300 тысяч рублей

17 августа 2023, 12:16, ИА Амител

Даниил Бессарабов / Фото: amic.ru
Даниил Бессарабов / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов заявил о необходимости введения штрафов за публикацию материалов об атаках на Россию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Напомним, сенаторы уже подготовили законопроект, запрещающий публиковать фото и видео атак дронов, сообщать об обстрелах российской территории и использовании различных видов оружия.

Бессарабов подчеркнул, что инициатива, "вне всякого сомнения актуальна, продиктована интересами безопасности и заслуживает внимания".

"Мои консультации в комитете государственного строительства и законодательства подтвердили это", – указал он.

Документ предлагает ввести штрафы в размере до 300 тысяч рублей.

Бессарабов в своем Telegram-канале запустил голосование с целью выяснить, поддерживают ли его подписчики введение штрафов. На момент публикации материала 57% проголосовавших выразили поддержку, 43% оказались против.

СВО Законопроекты депутаты

Комментарии 8

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Гость

12:21:06 17-08-2023

А штрафы за невыполнения своих обещаний в размере 300 млн рублей не хотят ввести? А то какое пополнение бюджета нас ждало бы...

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Гость

12:36:30 17-08-2023

бесполезное расходование бюджетных средств

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Гость

13:03:22 17-08-2023

Потому что они боятся правды

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Гость

14:20:01 17-08-2023

Гость (13:03:22 17-08-2023) Потому что они боятся правды... Глупость какая. И люди, которые выкладывают фоточки с информацией - где, чем был сбит дрон - тоже глупы. Эту инфу против нас же потом и используют те, кто эти дроны запускает.

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Гость

13:32:35 17-08-2023

Они бояться своего народа.

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Гость

13:39:14 17-08-2023

Возвращаемся к железной занавеси? Простите, господа, что мы, убогие, еще дышим ВАШИМ воздухом.

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Гость

15:27:48 17-08-2023

Приняли бы закон, когда зарплата депутата как то была бы привязана к средней или объёму ВВП. Тогда бы другие мысли посещали депутатов. А сейчас ответственности ноль.

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Гость

19:28:10 17-08-2023

лучше платить им среднюю по представляемому региону

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