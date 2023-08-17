Алтайский депутат ГД объяснил штрафы за публикацию материалов об атаках на Россию
Россиян предлагают штрафовать на 300 тысяч рублей
17 августа 2023, 12:16, ИА Амител
Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов заявил о необходимости введения штрафов за публикацию материалов об атаках на Россию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Напомним, сенаторы уже подготовили законопроект, запрещающий публиковать фото и видео атак дронов, сообщать об обстрелах российской территории и использовании различных видов оружия.
Бессарабов подчеркнул, что инициатива, "вне всякого сомнения актуальна, продиктована интересами безопасности и заслуживает внимания".
"Мои консультации в комитете государственного строительства и законодательства подтвердили это", – указал он.
Документ предлагает ввести штрафы в размере до 300 тысяч рублей.
Бессарабов в своем Telegram-канале запустил голосование с целью выяснить, поддерживают ли его подписчики введение штрафов. На момент публикации материала 57% проголосовавших выразили поддержку, 43% оказались против.
12:21:06 17-08-2023
А штрафы за невыполнения своих обещаний в размере 300 млн рублей не хотят ввести? А то какое пополнение бюджета нас ждало бы...
12:36:30 17-08-2023
бесполезное расходование бюджетных средств
13:03:22 17-08-2023
Потому что они боятся правды
14:20:01 17-08-2023
Гость (13:03:22 17-08-2023) Потому что они боятся правды... Глупость какая. И люди, которые выкладывают фоточки с информацией - где, чем был сбит дрон - тоже глупы. Эту инфу против нас же потом и используют те, кто эти дроны запускает.
13:32:35 17-08-2023
Они бояться своего народа.
13:39:14 17-08-2023
Возвращаемся к железной занавеси? Простите, господа, что мы, убогие, еще дышим ВАШИМ воздухом.
15:27:48 17-08-2023
Приняли бы закон, когда зарплата депутата как то была бы привязана к средней или объёму ВВП. Тогда бы другие мысли посещали депутатов. А сейчас ответственности ноль.
19:28:10 17-08-2023
лучше платить им среднюю по представляемому региону