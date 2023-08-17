Алтайский депутат ГД объяснил штрафы за публикацию материалов об атаках на Россию

Россиян предлагают штрафовать на 300 тысяч рублей

17 августа 2023, 12:16, ИА Амител

Даниил Бессарабов / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов заявил о необходимости введения штрафов за публикацию материалов об атаках на Россию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Напомним, сенаторы уже подготовили законопроект, запрещающий публиковать фото и видео атак дронов, сообщать об обстрелах российской территории и использовании различных видов оружия.

Бессарабов подчеркнул, что инициатива, "вне всякого сомнения актуальна, продиктована интересами безопасности и заслуживает внимания".

"Мои консультации в комитете государственного строительства и законодательства подтвердили это", – указал он.

Документ предлагает ввести штрафы в размере до 300 тысяч рублей.

Бессарабов в своем Telegram-канале запустил голосование с целью выяснить, поддерживают ли его подписчики введение штрафов. На момент публикации материала 57% проголосовавших выразили поддержку, 43% оказались против.