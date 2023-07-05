Алтайский депутат поддержал законопроект об учреждении звания "Город-герой СВО"

Проект уже внесли в Госдуму

05 июля 2023, 13:03, ИА Амител

Фото: t.me/ssbulaev

Руководитель краевых либерал-демократов, депутат АКЗС Сергей Булаев поддержал законопроект об учреждении звания "Город-герой СВО", пишет "Атмосфера".

О внесении этого проекта в Госдуму ранее сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Учреждение почетного звания документ предусматривает тем городам, жители которых внесли значительный вклад в выполнение задач в ходе спецоперации на территориях новых регионов России. Политик отмечал, что в таких городах установят памятные стелы и откроют музеи, посвященные подвигам и стойкости жителей в СВО.

"Считаю, что данный законопроект, безусловно, нужен, поскольку присоединенные территории на протяжении многих лет героически проявляли и проявляют свое мужество!" - прокомментировал инициативу Сергей Булаев в своем телеграм-канале.

Ранее Булаев заявил, что будет добиваться объединения Алтайского края и Республики Алтай.