Алтайский депутат поддержал законопроект об учреждении звания "Город-герой СВО"
Проект уже внесли в Госдуму
05 июля 2023, 13:03, ИА Амител
Руководитель краевых либерал-демократов, депутат АКЗС Сергей Булаев поддержал законопроект об учреждении звания "Город-герой СВО", пишет "Атмосфера".
О внесении этого проекта в Госдуму ранее сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Учреждение почетного звания документ предусматривает тем городам, жители которых внесли значительный вклад в выполнение задач в ходе спецоперации на территориях новых регионов России. Политик отмечал, что в таких городах установят памятные стелы и откроют музеи, посвященные подвигам и стойкости жителей в СВО.
"Считаю, что данный законопроект, безусловно, нужен, поскольку присоединенные территории на протяжении многих лет героически проявляли и проявляют свое мужество!" - прокомментировал инициативу Сергей Булаев в своем телеграм-канале.
Ранее Булаев заявил, что будет добиваться объединения Алтайского края и Республики Алтай.
13:12:46 05-07-2023
Сначала нужно закончить СВО. Понимаю, что за такой законопроект, написавшему его, выдадут бешенные по моим меркам деньги, но спешка нужна в других случаях и неожиданностях.
00:05:07 06-07-2023
Херсон - город герой. Звучит, хотя он и так уже..