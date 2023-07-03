Законопроект об учреждении звания "Город-герой СВО" внесли в Госдуму

Документ предусматривает учреждение нового почетного звания городам, жители которых внесли значительный вклад в выполнение задач в ходе спецоперации

03 июля 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Госдуму внесли законопроект о звании "Город-герой специальной военной операции", сообщил в телеграме председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Документ предусматривает учреждение нового почетного звания городам, жители которых внесли значительный вклад в выполнение задач в ходе СВО на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей - с 30 сентября 2022 года.

В городах-героях установят памятные стелы с изображением герба города и откроют музеи, посвященные героическим подвигам и стойкости жителей в ходе СВО.

Ранее Слуцкий рассказал, зачем России участвовать в спецоперации.