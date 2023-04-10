Алтайский депутат поднял проблему цен на молоко в Госдуме
Иван Лоор предложил свой вариант, который может помочь разобраться с закупочными ценами
10 апреля 2023, 07:01, ИА Амител
Алтайский депутат Госдумы Иван Лоор на заседании профильного комитета Госдумы поднял вопрос закупочных цен на молоко в регионе. Об этом сообщают "Вести Алтай".
"По его мнению, не допустить резкого снижения закупочных цен на молоко и поддержать производителей сырья могли бы компенсации и молочные интервенции по типу зерновых, когда государство закупает излишки продукции по нормальной цене", – сказано в сообщении.
Отмечается, что вопрос Лоор поднимал по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае молокопереработчики снизили цены на сырьё. Для частников они опустились с 21 до 19, а в отдельных районах и до 18 рублей. Понижение уже затронуло и некоторые КФХ, в частности, хозяйство из Троицкого района Артёма Мальшина. Только за март стоимость килограмма молока с 26 рублей опустилось до 22. В более крупных животноводческих хозяйствах цены ещё держатся, но о понижении их тоже предупредили.
07:32:13 10-04-2023
не допустить резкого снижения закупочных цен --- и резкого повышения продажи в розницу. Не заметил, снижения цен на молоко в Барнауле
08:08:52 10-04-2023
Хоть один дельный человек нашелся. Успехов ему.
08:43:52 10-04-2023
Почему всё всегда предлагают решать за бюджетный счёт. У нас есть ФАС который должен контролировать ситуацию. Но он каждый год, когда заводы сговариваются и снижают цены. Обходится предписаниями, чтоб они так не делали. А магазинах цена не падает. Это значит что кто-то зарабатывает больше, но контролирующие органы этого не видят
09:30:59 10-04-2023
Больше 40 лет прожил при социализме.Помню, что были цены на молоко и молочные продукты летние_достаточно низкие,но постоянные с годами, и зимние - несколько повышенные,но тоже стабильные с годами.Никаких перекупщиков, контроль государственный за ценами.Много можно писать,но точно такой ахинеей не занимались, как разборка,какой перекупщик завысил цены в свою пользу.
09:45:50 10-04-2023
Владимир В. (09:30:59 10-04-2023) Больше 40 лет прожил при социализме.Помню, что были цены на ... какой перекупщик завысил цены в свою пользу.----Все завысили))) Это картельный сговор называется. Все перекупы/заводы снижают закупочные цены до заранее оговоренного уровня, после чего разводят руками на вопли производителей молока и вопросы проверяющих органов и говорят примерно следующее: "Ценник снизился везде и у всех - значит это естественно порешал невидимый орган рынка (рука, например)"
10:06:54 10-04-2023
Владимир В. (09:30:59 10-04-2023) Больше 40 лет прожил при социализме.Помню, что были цены на ... ..без государственного контроля все "попрыгушки" бесполезны,...надо менять "капитализм" на человеческую ипостась, в основе строения общества..
09:46:29 10-04-2023
Этот вопрос стоит из года в год...Первое, что необходимо знать для потребителя, что "цельномолочка"- это непосредственно молоко питьевое и его производные в объеме потребления практически остаются неизменными, что летом, что зимой. Второе, увеличение объемов молока в весенне-летний период идет в основном на производство сыров и масла, имеющих длительный срок хранения. И тут переработчики закладывают все издержки будущих периодов, в т.ч. хранение, подработка, транспортировка и т.д. Безусловно, возможность снижения цен на цельномолочную продукцию в период "большого" молока у переработчиков есть, а это им надо??? Так что это вопрос к ФАС...