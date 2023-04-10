Алтайский депутат поднял проблему цен на молоко в Госдуме

Иван Лоор предложил свой вариант, который может помочь разобраться с закупочными ценами

10 апреля 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский депутат Госдумы Иван Лоор на заседании профильного комитета Госдумы поднял вопрос закупочных цен на молоко в регионе. Об этом сообщают "Вести Алтай".

"По его мнению, не допустить резкого снижения закупочных цен на молоко и поддержать производителей сырья могли бы компенсации и молочные интервенции по типу зерновых, когда государство закупает излишки продукции по нормальной цене", – сказано в сообщении.

Отмечается, что вопрос Лоор поднимал по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае молокопереработчики снизили цены на сырьё. Для частников они опустились с 21 до 19, а в отдельных районах и до 18 рублей. Понижение уже затронуло и некоторые КФХ, в частности, хозяйство из Троицкого района Артёма Мальшина. Только за март стоимость килограмма молока с 26 рублей опустилось до 22. В более крупных животноводческих хозяйствах цены ещё держатся, но о понижении их тоже предупредили.