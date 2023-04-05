Хоть в канаву выливай. Как молокозаводы затягивают пояса фермерам в Алтайском крае

В животноводческих хозяйствах отмечают: если молочная отрасль станет убыточной, никто заниматься этим не будет

05 апреля 2023, 09:01, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Закупочная стоимость молока в хозяйствах Алтайского края серьёзно снизилась. Животноводы отмечают, что сейчас переработчики скупают его по ценам пятилетней давности. В таких условиях и без того малорентабельное молочное производство становится просто убыточным. В совокупности с другими факторами это грозит сокращением поголовья и, как следствие, ростом цен на молоко, масло, сыр и другую продукцию на полках в магазинах. В молочной проблеме разбирался amic.ru.

Обвал цен на молоко

Животноводческое хозяйство ООО "Гриф" (Тальменский район) ожидает, что снижение цен на молоко будет довольно серьёзным. Его стоимость за килограмм с 31 рубля может опуститься до 27. К Усть-Калманскому маслосырзаводу, с которым сотрудничает хозяйство, у директора ООО "Гриф" Сергея Мирошниченко вопросов нет. Он объясняет, что производители сами стали заложниками ситуации: цены в магазинах только растут, но сети не дают поднимать отпускную стоимость производителям. А в итоге страдают животноводы.

"Искать другой завод я не вижу смысла. Это общая тенденция по краю. Но для нашего хозяйства прогнозируемая цена 27 рублей будет убыточной. Затраты на производство каждый год увеличиваются в среднем на 20%. И если раньше мы могли перекрыть за счёт продажи зерна, то сейчас это невозможно – цены на него падовые. При этом требования к нашей работе всё сильнее ужесточаются. На мой взгляд, идёт целенаправленное уничтожение сельского хозяйства", – говорит Сергей Мирошниченко.

Закупочные цены на молоко на два рубля в марте "Столица молока" для ООО "Русское поле" уже снизила. Сейчас переработчик скупает сырьё по 28 рублей за килограмм. Но уже предупредил, что в апреле цена упадёт ещё на три рубля, рассказывает директор хозяйства Андрей Коломеец.

"Заводы объясняют, что на рынках сбыта сложная ситуация: склады у них уже забиты. В России скопилось много делового молока из Белоруссии, которое раньше она отправляла в Финляндию и на Украину. Сейчас все эти каналы перекрыты, и оно идёт в Россию. Поэтому у нас молока стало в избытке и переработчики роняют цену на закупе. Но, самое странное, что в магазине цены не меняются", – говорит директор ООО "Русское поле".

А для крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) Артёма Мальшина закупочные цены на молоко только за март снизили уже дважды, рассказывает мужчина. Закуп у них ведёт один из крупнейших производителей молочной и кисломолочной продукции в Алтайском крае – "Алтайская бурёнка". Сначала завод сообщил, что сырьё будут покупать дешевле на два рубля, а спустя несколько дней снизили ещё на столько же. Сейчас Мальшин отдаёт молоко по 22 рубля за килограмм без учёта НДС. А это цены 2018 года.

Сразу после первого понижения глава КФХ встречался с представителями завода. Те пообещали, что будут держать базовую цену, но на деле всё вышло иначе: они обрушились катастрофически.

"Нас отбросили по стоимости на пять лет назад. Но тогда солярка стоила 17 рублей, сейчас почти 60, свет был около 7 рублей за кВт, сегодня 9. Поднялась "минималка", серьёзно подорожали запчасти. При этом мы платим кредиты и по ним нам процентную ставку никто не снизит. И без того рентабельность была низкая, а сейчас она просто ушла в минус. Написали обращение на имя губернатора, в Минсельхоз. Надеемся, что нас услышат", – говорит глава КФХ Мальшин.

У личных подсобных хозяйств молоко принимают по ещё более низким ценам. Последний раз жители Троицкого района сдавали его уже по 18 рублей за килограмм, отмечает собеседник агентства. Для многих сельчан это был единственный способ заработка, но держать себе в убыток коров никто не будет. У людей не останется другого варианта, кроме как вырезать скот. В итоге мы окажемся без крестьянского мяса и молока, а цены на рынке на него вырастут.

Андрей Коломеец отмечает, что за последние три года себестоимость молока выросла в два раза. В его хозяйстве, где дойное стадо насчитывает 600 голов, она равна 24 рублям за килограмм. Если цена опустится до 25, это уже будет на пределе рентабельности. Развиваться хозяйству будет просто не на что.

"Цены понижают и ничего не обещают. Говорят: если вас не устраивает, везите в другое место или выливайте в канаву, нам ваше молоко не нужно", – рассказывает Андрей Коломеец.

Забитые до отказа склады и падение спроса

Ещё один вариант предлагает исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс: мыть коровьим молоком дороги, тем более что город нужно готовить к Первомаю. Конечно, он горько шутит. А если серьёзно, то повлиять на ситуацию невозможно, отмечает он. По сути, животноводы стали заложниками ситуации.

"Эта проблема всероссийского масштаба. Её уже обсуждали и в Госдуме, и на совещании с участием крупных переработчиков и членов АККОР, которое прошло 29 марта. Переработчики отмечают, что население стало экономить, сократив потребление молочной и мясной продукции. Якобы на рынке скопились излишки молока, а у них завалены все склады, вот и роняют цены. Например, в Центральной России на закупе они упали на пять рублей – до 32-34 руб/кг и они уже плачутся, а в Алтайском крае у населения молоко скупают всего по 19 рублей. Чувствуете разницу? Давить на переработчиков бесполезно, у них свои аргументы", – говорит Александр Вайс.

Один из крупнейших фермеров Алтайского края Александр Балаков отмечает, что сейчас необходимо ставить ребром вопрос: нужно ли столько молока в Алтайском крае. Он уточняет, что в регионе переработчики не только уронили цену на него, но и начали задерживать выплаты за уже купленное молоко. Всё потому, что они не могут продать свою продукцию.

Потребление молочной продукции в России сократилось до 29,5 млн тонн в 2022-м против 29,7 млн тонн в 2021 году, сообщал в конце января "Интерфакс". По данным информационного агентства, в первой половине 2022 года переработчики сильно повысили стоимость конечной продукции, а торговые сети согласились с этим. Но во второй половине года на фоне снижения доходов населения и, соответственно, спроса, цены на молочные продукты стали падать.

Федеральные эксперты тогда высказывали опасения, что закупочные цены на сырьё могут снизиться до 5%, однако в Алтайском крае падение превысило планку в 15%. Маслосырзаводы просто переложили свои расходы на производителей молока.



Крупные производители молочной продукции в России уже начали расторгать контракты с поставщиками сырого молока, чтобы вынудить их снизить цены, сообщает "Коммерсант".

В управлении Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю amic.ru сообщили, что получают обращения из районов о снижении цен со стороны переработчиков. В настоящее время в ведомстве анализируют информацию на предмет установления признаков возможного антиконкурентного соглашения между сборщиками молока. УФАС предстоит выяснить, могли ли быть установлены одинаковые цены на продукцию без объективных на то причин. Но добавляют, что действующим законодательством регулирование цен на закупку молока не предусмотрено.

"Вмешательство антимонопольной службы в ценообразование на данном агропродовольственном рынке возможно в случае, если снижение цен является следствием злоупотреблений участников рынка. Например, заключено антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен. В 2023 году по вопросу снижения закупочных цен на молоко в управление поступили обращения из 10 районов. Среди них Рубцовский, Завьяловский, Чарышский, Локтевский, Усть-Пристанский, Алейский, Третьяковский, Панкрушихинский, Краснощёковский и Шипуновский", – сообщили в ведомстве amic.ru.

Руководители молочных предприятий от официальных комментариев отказываются, ссылаясь на занятость. Но вопрос снижения закупочной цены на сырое молоко обсудили на прошлой неделе в Алтайпищепроме, сообщает пресс-служба ведомства. В своём обращении к молокопереработчикам заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов подчеркнул, что спекуляция закупочными ценами недопустима, тем более на фоне санкций. В ответ руководители молокоперерабатывающих предприятий говорят об увеличении запасов на складах молочной продукции длительного хранения. По их оценкам, она возросла в три раза по сравнению с предыдущим годом. Причина – падение реализации, а это, в свою очередь, привело к снижению объёмов производства и послужило причиной снижения объёмов и цены закупки сырого молока.

При этом, по данным Алтайкрайстата, средняя потребительская цена на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности в феврале составила 78,38 рубля за литр. В январе оно стоило 76,04 рубля. Данные за март ведомство ещё не выставило.