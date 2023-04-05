На Алтае придумали, как остановить падение закупочных цен на молоко

Сергей Серов рассказал о ситуации на молочном рынке и возможных способах решения проблемы

05 апреля 2023, 12:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Падение закупочных цен на молоко у личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в Алтайском крае предложили решать за счёт создания снабженческо-сбытовых кооперативов. С такой инициативой выступил председатель аграрного комитета АКЗС Сергей Серов. Он подчеркнул, что такая мера позволит сформировать больший объём молока с лучшими товарными характеристиками. Такой положительный опыт в регионе уже есть, добавил депутат.

"Кооперативам, благодаря большим объёмам, проще наладить закупку и сбыт молока и молочной продукции, организовать совместную заготовку кормов. У них есть возможность покупки охладителей, которые обеспечивают сохранность молока, и другого оборудования, стоимость которого может быть компенсирована по госпрограммам. Кооперативы также могут пользоваться и другими мерами государственной поддержки, в том числе льготными кредитами", – цитирует пресс-служба АКЗС Сергея Серова.

Кроме того, парламентарий считает, что назрела необходимость владельцам ЛПХ оформить статус самозанятых. По его словам, это даст им возможность рассчитывать на господдержку и смягчит колебание закупочных цен.

Сергей Серов добавил, что главам районов и поселений необходимо тоже включаться в работу, чтобы выстроить диалог между местными жителями и ЛПХ. Такое взаимодействие даст возможность животноводам сформировать надёжный канал сбыта продукции, а сельскому населению – приобретать качественные продукты по доступным ценам.

"И, конечно, нужно организовывать работу с предприятиями-переработчиками, которые ведут закуп сырья через сеть сборщиков. Комитет уже много раз отмечал, что главы муниципалитетов не должны устраняться от решения этих проблем. Необходимо инициировать и заключать трёхсторонние договоры между личными подсобными хозяйствами, переработчиками и местными администрациями. В этих соглашениях есть возможность установить среднегодовую цену на молоко и уйти от рисков сезонного спада стоимости сырья", – рассказал Сергей Серов.

Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае молокопереработчики снизили цены на сырьё. Для частников они опустились с 21 до 19, а в отдельных районах и до 18 рублей. Понижение уже затронуло и некоторые КФХ, в частности, хозяйство из Троицкого района Артёма Мальшина. Только за март стоимость килограмма молока с 26 рублей опустилось до 22. В более крупных животноводческих хозяйствах цены ещё держатся, но о понижении их тоже предупредили.