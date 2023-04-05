На Алтае придумали, как остановить падение закупочных цен на молоко
Сергей Серов рассказал о ситуации на молочном рынке и возможных способах решения проблемы
05 апреля 2023, 12:44, ИА Амител
Падение закупочных цен на молоко у личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в Алтайском крае предложили решать за счёт создания снабженческо-сбытовых кооперативов. С такой инициативой выступил председатель аграрного комитета АКЗС Сергей Серов. Он подчеркнул, что такая мера позволит сформировать больший объём молока с лучшими товарными характеристиками. Такой положительный опыт в регионе уже есть, добавил депутат.
"Кооперативам, благодаря большим объёмам, проще наладить закупку и сбыт молока и молочной продукции, организовать совместную заготовку кормов. У них есть возможность покупки охладителей, которые обеспечивают сохранность молока, и другого оборудования, стоимость которого может быть компенсирована по госпрограммам. Кооперативы также могут пользоваться и другими мерами государственной поддержки, в том числе льготными кредитами", – цитирует пресс-служба АКЗС Сергея Серова.
Кроме того, парламентарий считает, что назрела необходимость владельцам ЛПХ оформить статус самозанятых. По его словам, это даст им возможность рассчитывать на господдержку и смягчит колебание закупочных цен.
Сергей Серов добавил, что главам районов и поселений необходимо тоже включаться в работу, чтобы выстроить диалог между местными жителями и ЛПХ. Такое взаимодействие даст возможность животноводам сформировать надёжный канал сбыта продукции, а сельскому населению – приобретать качественные продукты по доступным ценам.
"И, конечно, нужно организовывать работу с предприятиями-переработчиками, которые ведут закуп сырья через сеть сборщиков. Комитет уже много раз отмечал, что главы муниципалитетов не должны устраняться от решения этих проблем. Необходимо инициировать и заключать трёхсторонние договоры между личными подсобными хозяйствами, переработчиками и местными администрациями. В этих соглашениях есть возможность установить среднегодовую цену на молоко и уйти от рисков сезонного спада стоимости сырья", – рассказал Сергей Серов.
Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае молокопереработчики снизили цены на сырьё. Для частников они опустились с 21 до 19, а в отдельных районах и до 18 рублей. Понижение уже затронуло и некоторые КФХ, в частности, хозяйство из Троицкого района Артёма Мальшина. Только за март стоимость килограмма молока с 26 рублей опустилось до 22. В более крупных животноводческих хозяйствах цены ещё держатся, но о понижении их тоже предупредили.
13:14:28 05-04-2023
то есть очередных перекупов привлечь? будут у производителей покупать за копейки, а молочным заводам втридорога втюхивать...
13:15:55 05-04-2023
Серов- флаг тебе в руки,создавай! Или только советы раздавать? Истинно- страна Советов!
13:27:16 05-04-2023
вот именно "придумали".
13:31:37 05-04-2023
Каждое чтение комментариев на АМИКе сопровождается жгучим испанским стыдом за местную публику… Вот никто из вас не обратил внимания на то, что граждане крестьяне крайне путаются в показаниях, у них у всех грань рентабельности разнится, кто то стонет при 27 рублях, кто то при 18. Ладно фермеры, там малотоварные производства, но ООО и КФХ живут по одинаковым экономическим правилам, ну не может быть такой разбег. Затем, первый же крестьянин отмечает, что 31 рубль - это ОК, а вот 27 рублей - уже ниже себестоимости. То есть люфт цены на 7% это уже вне маржи? Да ну)) далее, ссылаются на снижение потребления молочной продукции, приводят цифры - 29,5 млн тонн против 29,7 млн. То есть при 30 млн валового объема уменьшение на 200 тысяч тонн сыграло какую то роль?? Кому вы пудрите мозг, Козюльский? (С). Зато вместо очевидных огрехов в логике крестьян начали собирать чушь про пальмовое масло. Вы просто не имеете ни малейшего представления о существующей в отрасли системе маркировки молочной продукции, благодаря которой эти все прихватки прошлых лет становятся невозможными. Еще более тупорогие про бочки заговорили… да давайте в ведрах продавать… Третий всех миллиардеров в крае знает))) хоть пару-тройку фамилий назови из переработчиков)
13:41:23 05-04-2023
Гость (13:31:37 05-04-2023)Каждое чтение комментариев на АМИКе сопровождается жгучим ис... Это все конечно отлично, прям как вирусолог в свое время все объснил и военный в сложившийся ситуации. Ну, а самое главное предложение какое от вас будет? Может что и вы "придумали"? До дела конечно не дойдет, но все хотелось бы узнать, так сказать теоретически хотя бы
13:55:40 05-04-2023
Гость (13:31:37 05-04-2023)Каждое чтение комментариев на АМИКе сопровождается жгучим ис... Вы хотите сказать, что крестьяне всё врут? Прекрасно, значит на самом деле они все получают прибыль, ни одно хозяйство не закроется, и можно ничего не делать.
14:18:20 05-04-2023
Гость (13:55:40 05-04-2023)Гость (13:31:37 05-04-2023)Каждое чтение комментариев на АМИ... А у Вас дорогой задатки к депутатству есть, Сегодня Вы говорите что они врут, и после этого действительно можно в носу ковырять, осталось за мылым освоить понятие "запретить". Вот и весь подход. Универсальная формула, и даже "придумывать "ничего не надо.
14:06:35 05-04-2023
Гость (13:31:37 05-04-2023)Еще более тупорогие про бочки заговорили… да давайте в ведрах продавать… В Краснодаре бочковое молоко вполне успешно продают и во многих других городах. Но для таких узколобых экспертов, как вы, это уму нерастяжимо.
14:54:59 05-04-2023
Гость (13:31:37 05-04-2023)Каждое чтение комментариев на АМИКе сопровождается жгучим ис... А вы поменьше собственные комментарии перечитывайте. Можете попробовать их и вовсе не писать...
06:32:02 06-04-2023
Гость (13:31:37 05-04-2023)Каждое чтение комментариев на АМИКе сопровождается жгучим ис... -------Вот и ахеджакнутые подтянулись. За других им стыдно понимаешь. Вы за себя стыдитесь, другие без ваших стыдливых стонов проживут.
15:20:59 05-04-2023
Доиграються в свои игры монополистов, останеться одна пальма на прилавках,а осенью молочный скот под нож пойдет
15:22:06 05-04-2023
Во-первых регистрация в качеств самозанятого это 6% налога с вала. При 21 рубле за литр это 1,26 ( с самой жирной цены надо отдать всю маржу) а с "мизера" в 19 рублей- так и вообще сработать в убыток. Только вдумайтесь- с 15 литров молока в сутки один литр отдать на налоги. Что касается разного предела рентабельности - 31 рубль в КФХ и поголови 20-30 дойного стада (+ нетели,+ быки,+ сухостойные) при механической дойке и наемных сотрудниках убыток, а 27 рублей в ЛПХ при ручной дойке и поголови 4 дойных коровы (+ 2 нетели, +1 в запуске) это рентабельно. Нет зарплаты наемных, нет затрат на электричество, нет налогов. Только спина отваливается и света белого не видно ( в том числе и в конце туннеля).
15:48:24 05-04-2023
а не проще просто указом установить минимальную. закупочную цену например в 30 р а максимально отпускную например в 60
16:52:00 05-04-2023
Гость (15:48:24 05-04-2023)а не проще просто указом установить минимальную. закупочную... не проще по простой причине-производитель несет львиную долю затрат и соответственно иметь прибыль
15:53:26 05-04-2023
В любом вменяемом государстве сельское хозяйство- дотируемая отрасль. И только у нас с крестьян норовят не то что помочь-три шкуры содрать! Люди- новая нефть...
19:17:36 05-04-2023
Спрос упал потому, что ценник задрали. Масло взять или сыр - лишний раз подумаешь! Снижение цен подстегнет спрос. Но это уже другая история...
05:47:20 06-04-2023
Может просто нужно дотировать строительства современных заводов по переработке молока? За счёт бюджета. Пусть нынешние монополисты подвинутся.