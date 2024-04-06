Алтайский депутат предложил выдать губернаторам оружие

По словам Сергея Малинковича, сегодня такой меры требует время

06 апреля 2024, 18:45, ИА Амител

Глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович / Фото: amic.ru

Председатель партии "Коммунисты России" и депутат Алтайского Заксобрания Сергей Малинкович предложил выдать губернаторам оружие и обучить обращению с ним. Об этом парламентарий сказал агентству РИА Новости.

По его словам, с такой инициативой он обратился к главнокомандующему войсками нацгвардии Виктору Золотову.

"Сегодня этого требует время! Эта идея пришла после происшествия с Чибисом. Бывают случаи, что охрана чисто технически не может стоять совсем близко", – пояснил Сергей Малинкович.

Вечером 4 апреля после встречи с жителями города Апатиты к главе Мурманской области Андрею Чибису подбежал мужчина и ударил его ножом в живот. Чибис был прооперирован и находился в тяжелом состоянии. Нападавший задержан.