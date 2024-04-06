Алтайский депутат предложил выдать губернаторам оружие
По словам Сергея Малинковича, сегодня такой меры требует время
06 апреля 2024, 18:45, ИА Амител
Председатель партии "Коммунисты России" и депутат Алтайского Заксобрания Сергей Малинкович предложил выдать губернаторам оружие и обучить обращению с ним. Об этом парламентарий сказал агентству РИА Новости.
По его словам, с такой инициативой он обратился к главнокомандующему войсками нацгвардии Виктору Золотову.
"Сегодня этого требует время! Эта идея пришла после происшествия с Чибисом. Бывают случаи, что охрана чисто технически не может стоять совсем близко", – пояснил Сергей Малинкович.
Вечером 4 апреля после встречи с жителями города Апатиты к главе Мурманской области Андрею Чибису подбежал мужчина и ударил его ножом в живот. Чибис был прооперирован и находился в тяжелом состоянии. Нападавший задержан.
19:39:13 06-04-2024
Ога, и еще в танке его возить, а сверху пусть пара винтокрылов прикрывает.
20:00:52 06-04-2024
Гость (19:39:13 06-04-2024) Ога, и еще в танке его возить, а сверху пусть пара винтокрыл... Правильно писать не винтокрылов а гвинтокрилов. Сразу видно, откуда пишите....
19:40:36 06-04-2024
Кобура должна быть видна или просто, за поясом?
20:52:36 06-04-2024
dok_CФ (19:40:36 06-04-2024) Кобура должна быть видна или просто, за поясом?...
За пояс сзади воткнут пистолет.
20:18:51 06-04-2024
Просто переселить всё "начальство" на другую планету.
20:36:55 06-04-2024
А может работать надо, одна ситуация с общественным транспортом, чего стоит. Пуленопробиваемые окна уже не помогают? Елки рубить не надо, маскироваться, прятаться за ними хорошо.
21:11:00 06-04-2024
Этот партия уже не знает как повлечь к себе внимание. Давайте всех чтйнушь вооружим!
08:55:50 07-04-2024
Петро (21:11:00 06-04-2024) Этот партия уже не знает как повлечь к себе внимание. Давайт... коммунисты России они такие.
21:38:01 06-04-2024
Чтобы вовремя успел застрелиться? Выдать оружие это одно. А уметь владеть им это другое дело. Большинство губернаторов откосили от армии и не знают как пользоваться оружием.
22:16:44 06-04-2024
И две ленты пулеметные на груди. Чтобы не было случаев, как с Чибисом, охрана должна свой хлеб отрабатывать. А здесь что-то пошло не так. Наверно, платят мало.
22:55:07 06-04-2024
Ага, выдать... пару "Кольтов" и значок в форме звезды... и шляпу форменную. И голосования проводить в форме стрельбы из Кольтов в потолок...
Не понял: он это серьезно? У нас сколько губернаторов вообще когда-нибудь оружие в руках держали? И возраст у большинства такой, в котором уходить перекатом с линии огня - как-то не особо получится...
23:25:23 06-04-2024
Депутат похоже не фтеме.
02:08:56 07-04-2024
Это издержки их должности результаты которых зависят от степени служения народу а не этнокучке развращенных олигархов
07:26:59 07-04-2024
Cсыкотно слугам народа...Может и народишко вооружить?
08:04:19 07-04-2024
Если вдруг начнется какая заварушка, то никакое оружие не поможет. Придавят голыми руками.
08:32:45 07-04-2024
Заодно и гражданам не помешают оружие что-бы преступник с ножом знал что его везде ждёт ствол...
09:00:28 07-04-2024
а может народу выдать оружие? Глядишь, и губернаторы работать начнут.
10:04:44 07-04-2024
Правильно, губернатор сможет нерадивого подчинённого сразу на совещании расстрелять! По законам военного времени.
10:30:46 07-04-2024
Гость (10:04:44 07-04-2024) Правильно, губернатор сможет нерадивого подчинённого сразу н... Нерадивых чиновников, кто назначает? Пока идет отрицательная селекция, то патронов не хватит.
12:28:05 07-04-2024
Завтра и депутаты захотят оружие. Чуют, к чему дело идет.
22:25:15 07-04-2024
Гость (12:28:05 07-04-2024) Завтра и депутаты захотят оружие. Чуют, к чему дело идет.... Таким вот "депутатам" даже спички нельзя в руки давать.
13:10:49 08-04-2024
"Коммунисты России" это какой то позор, товарищи! И правильно что пишется в кавычках.
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