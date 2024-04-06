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Алтайский депутат предложил выдать губернаторам оружие

По словам Сергея Малинковича, сегодня такой меры требует время

06 апреля 2024, 18:45, ИА Амител

Глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович / Фото: amic.ru
Глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович / Фото: amic.ru

Председатель партии "Коммунисты России" и депутат Алтайского Заксобрания Сергей Малинкович предложил выдать губернаторам оружие и обучить обращению с ним. Об этом парламентарий сказал агентству РИА Новости.

По его словам, с такой инициативой он обратился к главнокомандующему войсками нацгвардии Виктору Золотову.

"Сегодня этого требует время! Эта идея пришла после происшествия с Чибисом. Бывают случаи, что охрана чисто технически не может стоять совсем близко", – пояснил Сергей Малинкович.

Вечером 4 апреля после встречи с жителями города Апатиты к главе Мурманской области Андрею Чибису подбежал мужчина и ударил его ножом в живот. Чибис был прооперирован и находился в тяжелом состоянии. Нападавший задержан.

Губернаторы депутаты

Комментарии 22

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Гость

19:39:13 06-04-2024

Ога, и еще в танке его возить, а сверху пусть пара винтокрылов прикрывает.

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Гость

20:00:52 06-04-2024

Гость (19:39:13 06-04-2024) Ога, и еще в танке его возить, а сверху пусть пара винтокрыл... Правильно писать не винтокрылов а гвинтокрилов. Сразу видно, откуда пишите....

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dok_CФ

19:40:36 06-04-2024

Кобура должна быть видна или просто, за поясом?

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Гость

20:52:36 06-04-2024

dok_CФ (19:40:36 06-04-2024) Кобура должна быть видна или просто, за поясом?...
За пояс сзади воткнут пистолет.

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Гостья

20:18:51 06-04-2024

Просто переселить всё "начальство" на другую планету.

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Гость

20:36:55 06-04-2024

А может работать надо, одна ситуация с общественным транспортом, чего стоит. Пуленопробиваемые окна уже не помогают? Елки рубить не надо, маскироваться, прятаться за ними хорошо.

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Петро

21:11:00 06-04-2024

Этот партия уже не знает как повлечь к себе внимание. Давайте всех чтйнушь вооружим!

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Гость

08:55:50 07-04-2024

Петро (21:11:00 06-04-2024) Этот партия уже не знает как повлечь к себе внимание. Давайт... коммунисты России они такие.

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Гость

21:38:01 06-04-2024

Чтобы вовремя успел застрелиться? Выдать оружие это одно. А уметь владеть им это другое дело. Большинство губернаторов откосили от армии и не знают как пользоваться оружием.

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Гость

22:16:44 06-04-2024

И две ленты пулеметные на груди. Чтобы не было случаев, как с Чибисом, охрана должна свой хлеб отрабатывать. А здесь что-то пошло не так. Наверно, платят мало.

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гость

22:55:07 06-04-2024

Ага, выдать... пару "Кольтов" и значок в форме звезды... и шляпу форменную. И голосования проводить в форме стрельбы из Кольтов в потолок...
Не понял: он это серьезно? У нас сколько губернаторов вообще когда-нибудь оружие в руках держали? И возраст у большинства такой, в котором уходить перекатом с линии огня - как-то не особо получится...

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Гость

23:25:23 06-04-2024

Депутат похоже не фтеме.

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Гость

02:08:56 07-04-2024

Это издержки их должности результаты которых зависят от степени служения народу а не этнокучке развращенных олигархов

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Гость

07:26:59 07-04-2024

Cсыкотно слугам народа...Может и народишко вооружить?

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Гость

08:04:19 07-04-2024

Если вдруг начнется какая заварушка, то никакое оружие не поможет. Придавят голыми руками.

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Реzидент

08:32:45 07-04-2024

Заодно и гражданам не помешают оружие что-бы преступник с ножом знал что его везде ждёт ствол...

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Гость

09:00:28 07-04-2024

а может народу выдать оружие? Глядишь, и губернаторы работать начнут.

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Гость

10:04:44 07-04-2024

Правильно, губернатор сможет нерадивого подчинённого сразу на совещании расстрелять! По законам военного времени.

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Гость

10:30:46 07-04-2024

Гость (10:04:44 07-04-2024) Правильно, губернатор сможет нерадивого подчинённого сразу н... Нерадивых чиновников, кто назначает? Пока идет отрицательная селекция, то патронов не хватит.

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Гость

12:28:05 07-04-2024

Завтра и депутаты захотят оружие. Чуют, к чему дело идет.

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Гость

22:25:15 07-04-2024

Гость (12:28:05 07-04-2024) Завтра и депутаты захотят оружие. Чуют, к чему дело идет.... Таким вот "депутатам" даже спички нельзя в руки давать.

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Коммунист

13:10:49 08-04-2024

"Коммунисты России" это какой то позор, товарищи! И правильно что пишется в кавычках.
Судить по делам

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