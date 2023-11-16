Алтайский депутат рассказал, как в крае можно преодолеть "демографическую яму"
Придется постараться, чтобы остановить убыль населения в регионе
16 ноября 2023, 13:33, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев заявил, что в современных реалиях Россия нуждается в демографической безопасности, пишет "Атмосфера".
Булаев подчеркнул, что в Алтайском крае можно остановить убыль населения, но для этого необходимо выполнить ряд условий.
"В крае очень много сел, и поэтому уже сейчас там необходимо создать комфортные условия для проживания, чтобы молодые люди оставались на местах и строили счастливую жизнь. Для этого нужно осовременить, электрифицировать и газифицировать деревни", – указал координатор реготделения ЛДПР.
Кроме того, депутаты региональных заксобраний должны сами выходить с инициативами, направленными на обеспечение благосостояния граждан, что, в свою очередь, улучшит демографическую обстановку.
Например, парламентарии должны добиваться расширения групп получателей социальных выплат и рационального использования средств маткапитала, обращать внимание на систему здравоохранения.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила давать семье квартиру за третьего ребенка, чтобы повысить рождаемость в стране.
13:38:04 16-11-2023
Алтайский депутат, а почему эта яма образовалась и кто бы депутатом в это время не подскажешь?
13:38:42 16-11-2023
Необходимо значительно увеличить доходы населения, это главнейшее условие, другие меры без увеличения доходов не помогут.
14:01:49 16-11-2023
Иван (13:38:42 16-11-2023) Необходимо значительно увеличить доходы населения, это главн... Нет самого главного, стабильности, живём как на пороховой бочке, рубли превращаются в копейки, о каком демографическом росте они мечтают, вымирать при Путине с каждым годом будем больше.
13:38:49 16-11-2023
никак
13:44:17 16-11-2023
Ну так бегом стараться.
13:51:53 16-11-2023
Неужели сам не понимает, что несет полную чушь? Хоть бы "12 стульев почитал", там уже про Нью-Васюки было. Выглядит еще большим идиотом после таких высказываний. Кто голосует за таких депутатов?! Если в Нью-Васюках будут платить 200к+, то туда переедет весь Барнаул, а то и пол страны.
14:01:13 16-11-2023
Чтобы остановить скатываение 22 в демографическую пропасть, в регион надо ввалить гору денег, а не разворовывать то, что дают из Москвы. Дороги, связь, медицина, образование и высокотехнологичная промышленность- то, что остановит отток людей. Пока мы будем донашивать за Москвой их старые трамваи, а за шведами и норвегами автобусы, пока у нас штат различных комитетов по очистке будет расти быстрее, чем штат больниц и учебных заведений, доходы не-производящих отраслей (услуги, управление, банки) расти быстрее, чем доходы производств, не видать нам светлого настоящего...
22:03:24 16-11-2023
Гость (14:01:13 16-11-2023) Чтобы остановить скатываение 22 в демографическую пропасть,... А зачем вообще отдавать что-то из региона в Москву? Может, следует отдавать в Москву средства по остаточному принципу?
14:10:02 16-11-2023
Ничего не поделать, сейчас не нужно так много людей, как раньше. Африка и чучмеки не в счёт, нищета плодовита.
14:13:10 16-11-2023
В сёлах и деревнях должна быть РАБОТА (постоянная и оплачиваемая)...
14:26:44 16-11-2023
Самое главное забыл. Горизонт планирования схлопнулся. А ежели ты не уверен в том, что будет с тобой буквально через месяц, то о каких детях может идти речь?
14:28:38 16-11-2023
В любой схеме нет главного....финансов чтобы осовременить, электрифицировать и газифицировать деревни
14:28:40 16-11-2023
нужно повернуться лицом к молодым людям, т.к. от них зависит демография. Молодым семьям выдавать беспроцентные кредиты на жильё, увеличить размер детских пособий, материально стимулировать уход в декретный отпуск женщин, находящихся на ранних стадиях беременности, со стороны медицины должно быть более внимательное отношение к беременным, а главам семейств осуществлять доплаты к зарплатам при уходе жены в декрет и до достижения ребёнком 3-х лет.Льготы молодым семьям при оплате коммунальных услуг и налогов. В деревнях и сёлах улучшить инфраструктуру и мед. обслуживание. Вот тогда помаленьку начнёт улучшаться демография.
15:10:51 16-11-2023
user (14:28:40 16-11-2023) нужно повернуться лицом к молодым людям, т.к. от них зависит... Это долго, дорого и нужно работать. И результат будет не сразу, а через немалое время. А у наших чиновничков и депутатов задача другая - прокукарекать, выдвинуть инициативу, а там хоть не рассветай. Все равно результаты их "работы" расхлебывать будут другие люди. А они к тому времени будут сидеть на пенсии где-нибудь подальше отсюда. Это раз. И два - сейчас у них задача "попасть в струю" и не вылететь с хлебной должности. Поэтому проще выдвинуть инициативу запрета абортов и высшего образования для женщин. И плевать, что эти запреты дадут обратный результат. Главное, депутат или чиновник сказал именно то, что от него ждут.
17:01:28 16-11-2023
user (14:28:40 16-11-2023) нужно повернуться лицом к молодым людям, т.к. от них зависит... не все так просто
21:04:24 16-11-2023
user (14:28:40 16-11-2023) нужно повернуться лицом к молодым людям, т.к. от них зависит... это как в арабских эмиратах? так у них нефти много
09:00:29 17-11-2023
Гость (21:04:24 16-11-2023) это как в арабских эмиратах? так у них нефти много... А у нас ее типа мало?
14:33:11 16-11-2023
Потом мысли его перенеслись незаметно к другим предметам и наконец занеслись бог знает куда. Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву, и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каких-нибудь приятных предметах. — Потом, что они вместе с Чичиковым приехали в какое-то общество, в хороших каретах, где обворожают всех приятностию обращения, и что будто бы государь, узнавши о такой их дружбе, пожаловал их генералами, и далее наконец бог знает что такое, чего уже он и сам никак не мог разобрать.
14:51:55 16-11-2023
Местные начальнички даже с простой задачей общественного транспорта справится не могут, куда уж до демографии! Да и куда еще больше рожать. Имеющимся то с трудом место в детском саду и школе обеспечиваем.
15:36:48 16-11-2023
Болтун!
16:05:13 16-11-2023
Из деревень куда едут учиться? В города. А прожив 4-5-6 лет в городе, нет желания возвращаться, потому как негде будет работать такому образованному )))). Вот и оседают все в городах. За это же время обрастают отношениями, семьями и прочее.
16:27:48 16-11-2023
Повышать рождаемость да, это правильно. Но можно еще сделать так, чтобы из Алтайского края не уезжали жители, а наоборот, приезжали жить из других регионов. Но, к сожалению, не то у нас правительство в крае, чтобы решать такие задачи.
16:32:37 16-11-2023
Карпов в пруду сохранить не могут, а всё туда же - демографию поднимать!
16:39:40 16-11-2023
Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!( Л. А. Филатов)
16:43:05 16-11-2023
Для начала запретить быть депутатами если у него нет 5ти детей.
16:56:01 16-11-2023
Фантастика
17:33:28 16-11-2023
Необходимо срочно ввести безусловный базовый доход на всех граждан РФ! Вот тогда....
17:34:14 16-11-2023
Вот когда будет принудительная раздача жён на конкурсной основе, тогда и поговорим.
18:18:03 16-11-2023
У меня 4 взрослых детей, старшая уже сама завотделением, педагог. Я ветврач.Я уже их почти вырастила.Муж инженер-строитель. Вредных привычек в семье нет. Пока детей учим по колледжа пупок развязал я у обоих. Муж влез в кредиты. Полжизни платили ипотеку. Хватает только на билеты, дорогу и еду, жкх, и кредиты. Одежду с трудом. Несмотря на хорошую зарплату. Пока дети были маленькие работал один муж. Потому как меня не брали никуда, как прокаженную... Даже техничкой на одну третью ставки. Далеко от населённого пункта не могла уезжать, надо было смотреть за всеми. У меня серебро за школу, красный диплом в Вузе, на пенсию не уйду, баллов не хватит. Спросите у многодетных как они живут?
21:06:32 16-11-2023
Анна (18:18:03 16-11-2023) У меня 4 взрослых детей, старшая уже сама завотделением, пед... просто ради интереса, вы на выборы ходите? или дети и заботы не дают?
21:01:41 16-11-2023
Спросите у многодетных как они живут?---- спросить хочется, только о другом - зачем вы устраиваете себе такую жизнь - чтобы потом на всех и вся жаловаться здесь?..
22:00:36 16-11-2023
Поэтому нужно строить звездолёты и осваивать Галактику! 😆😆😆