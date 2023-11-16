Алтайский депутат рассказал, как в крае можно преодолеть "демографическую яму"

Придется постараться, чтобы остановить убыль населения в регионе

16 ноября 2023, 13:33, ИА Амител

Многодетная семья / Фото: freepik.com

Депутат АКЗС Сергей Булаев заявил, что в современных реалиях Россия нуждается в демографической безопасности, пишет "Атмосфера".

Булаев подчеркнул, что в Алтайском крае можно остановить убыль населения, но для этого необходимо выполнить ряд условий.

"В крае очень много сел, и поэтому уже сейчас там необходимо создать комфортные условия для проживания, чтобы молодые люди оставались на местах и строили счастливую жизнь. Для этого нужно осовременить, электрифицировать и газифицировать деревни", – указал координатор реготделения ЛДПР.

Кроме того, депутаты региональных заксобраний должны сами выходить с инициативами, направленными на обеспечение благосостояния граждан, что, в свою очередь, улучшит демографическую обстановку.

Например, парламентарии должны добиваться расширения групп получателей социальных выплат и рационального использования средств маткапитала, обращать внимание на систему здравоохранения.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила давать семье квартиру за третьего ребенка, чтобы повысить рождаемость в стране.