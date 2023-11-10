Матвиенко предложила давать семье квартиру за третьего ребенка

Она подчеркнула, что это поможет простимулировать рождаемость в России

10 ноября 2023, 14:00, ИА Амител

Кадр из видео: Rutube-канал Совета Федерации

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости предоставлять квартиры семьям при рождении третьего ребенка, сообщает ТАСС.

"Квартиру семьям с детьми должно давать государство, нужно строить и давать квартиру. В первую очередь государство должно улучшать условия семьям с детьми", – отметила Матвиенко во время обсуждения поддержки рождаемости.

Она подчеркнула, что обеспечение жильем семей с детьми – это один из инструментов стимулирования рождаемости в России.

"Если семья будет знать, что она родит третьего ребенка и государство даст ей квартиру, это будет, может быть, определяющим фактором", – указала глава Совфеда.

Ранее Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от НДФЛ.