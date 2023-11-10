НОВОСТИОбщество

Матвиенко предложила давать семье квартиру за третьего ребенка

Она подчеркнула, что это поможет простимулировать рождаемость в России

10 ноября 2023, 14:00, ИА Амител

Кадр из видео: Rutube-канал Совета Федерации
Кадр из видео: Rutube-канал Совета Федерации

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости предоставлять квартиры семьям при рождении третьего ребенка, сообщает ТАСС.

"Квартиру семьям с детьми должно давать государство, нужно строить и давать квартиру. В первую очередь государство должно улучшать условия семьям с детьми", – отметила Матвиенко во время обсуждения поддержки рождаемости.

Она подчеркнула, что обеспечение жильем семей с детьми – это один из инструментов стимулирования рождаемости в России.

"Если семья будет знать, что она родит третьего ребенка и государство даст ей квартиру, это будет, может быть, определяющим фактором", – указала глава Совфеда.

Ранее Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от НДФЛ.

Кадр из видео: Rutube-канал Совета Федерации

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НОВОСТИОбщество
недвижимость инициативы Многодетные семьи

Комментарии 41

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Гость

14:03:16 10-11-2023

Очень осеннее обострение однако.

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Гость

14:04:46 10-11-2023

А по губе им не надо давать? Совсем обнаглели уже с этой демографией. Есть разные причины почему семьи не заводят детей. И они ничего не получают, а эти с наших налогов сосут уже который год. И через три года у нас цыгане получат тысячи квартир.

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Гость

14:05:06 10-11-2023

А смотреть не будут, что там за семья? какого качества она детей поставляет? У нас на прошлом месте жительства соседка-алкашка каждый год рожала. Не работала, естественно, детьми не занималась. Подросшие дети учились плохо, во дворе вечно что-нибудь ломали. Думаете, из них что-то путное вырастет? Нет, очередные проблемы растут. И нахрена им ЗА НАШ счет еще и квартиры давать? Чтобы они активнее плодили брак?

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Гость

14:39:09 10-11-2023

Гость (14:05:06 10-11-2023) А смотреть не будут, что там за семья? какого качества она д... Дети-то в чем виноваты, что родители у них такие?

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Гость

14:43:51 10-11-2023

Гость (14:39:09 10-11-2023) Дети-то в чем виноваты, что родители у них такие?... А мой ребенок в чём виноват, что у соседей родители с прибабахом и детей таких же рожают-воспитывают???

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Гость

14:06:50 10-11-2023

Ну у нее кукушка давно отлетела, а теперь еще и последний гусь улетел.

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Гость

14:10:51 10-11-2023

Цыгане одобрят

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Гость

14:13:02 10-11-2023

Гость (14:10:51 10-11-2023) Цыгане одобрят... А таджики радостно хлопают в ладошки)

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Гость

14:14:48 10-11-2023

Гость (14:10:51 10-11-2023) Цыгане одобрят... Так и маргиналы одобрят. Которые за счет детских пособий жить привыкли. а тут еще и квартиры им давать начнут.

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Афиноген

14:17:11 10-11-2023

Дельное предложение .И давно это надо было внедрить.Семья должна иметь реальную поддержку от государства.За рубежом каким то эмигрантам ,которые ничего не сделали для страны,и то дают жильё.А у нас семьи с детьми скитаются по съёмным углам.Жаль только ,что это и останется очередным благостным пожеланием.

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Гость

14:29:19 10-11-2023

Афиноген (14:17:11 10-11-2023) Дельное предложение .И давно это надо было внедрить.Семья до... А я против, что за наш счёт будут снабжать квартирами многодетных. У нас многодетные в большинстве своём - проблемные семьи. Я не хочу. чтобы они еще активнее плодили будущие проблемы.

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Афиноген

14:53:28 10-11-2023

Гость (14:29:19 10-11-2023) А я против, что за наш счёт будут снабжать квартирами многод... Спорное утверждение.И по поводу наших и не наших счетов.Откуда вы знаете где он там,этот наш счёт?Вам что, отчёт предъявляют по поводу трат наших денег?Я ,вообще ,за то чтобы давали квартиру молодой семье с ребёнком.От этого кому плохо?Вон ,за рубежом ,дают кому не попадя жильё и ничего ,не разорились.А мы своих боимся обеспечить.Пора это давно ввести.

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Гость

16:17:43 10-11-2023

Афиноген (14:53:28 10-11-2023) Спорное утверждение.И по поводу наших и не наших счетов.Отку... В чём же спортное утверждение? Я налоги плачу каждый месяц, и я имею право желать, чтобы они не шли на поддержку маргиналов.

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Афиноген

11:07:59 13-11-2023

Гость (16:17:43 10-11-2023) В чём же спортное утверждение? Я налоги плачу каждый месяц, ... Вы про каких маргиналов?Не надо вешать ярлыки на всех одним чохом.А спорное оно в том ,что вы желаете и хотите чтобы деньги тратились по вашему усмотрению ,а тратятся они так ,как там пожелают.Вы должны это понимать.Так вот лучше пусть они пойдут на молодые семьи ,чем в какие то тар-тарары.

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Гость

14:24:18 10-11-2023

А с двумя детьми где жить,пока третьего не забабахали?

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Гость

14:37:58 10-11-2023

Гость (14:24:18 10-11-2023) А с двумя детьми где жить,пока третьего не забабахали?... А где и сейчас живут.

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Гость

14:26:58 10-11-2023

Значит, учителям зарплату повышать нельзя, потому что за длинным рублем в школу ломанутся, а не по призванию. А рожай- не хочу, еще и по квартире? Четырехкомнатной?

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Гость

14:38:07 10-11-2023

Т.е. родить надо троих детей не имея собственного жилья и только потом его дадут?

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Гость

14:40:55 10-11-2023

1) Квартиру давать в соц наём, без возможности приватизации сроком до достижения младшего ребёнка возраста 21 год. Потом верните обратно, а дети там уже пусть свою тройню делают. 2) Семья целиком обязана быть прописана в выдаваемой жилплощади.(+проверки не сдают ли, и живут ли) 3) При вопросах органов опеки, или чего-то подобного в плане невыполнения родительских обязательств дети в детдом квартира обратно государству. 4) Ну и само собой давать только людям у которых сумма всей недвижимости по квадратуре недостаточна для семьи из 5 и более человек. (При увеличении количества недвижимости после получения, квартиру также изымать обратно государству дабы временно не писали всю на родню)

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Гость

15:08:00 10-11-2023

Гость (14:40:55 10-11-2023) 1) Квартиру давать в соц наём, без возможности приватизации ... Ваше предложение дельное,только вы не в депутатах и не в совфеде...Или бы лучше през вместо Матвиенко такое заявил-веселее бы вопрос решился.

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Маша

14:42:45 10-11-2023

Молодец Матвиенко!хоть какая то помощь многодетным семьям, поддерживаю!!!

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Гость

14:45:08 10-11-2023

Маша (14:42:45 10-11-2023) Молодец Матвиенко!хоть какая то помощь многодетным семьям, п... А я - ПРОТИВ! нечего поддерживать маргиналов.

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Гость

22:32:44 11-11-2023

Гость (14:45:08 10-11-2023) А я - ПРОТИВ! нечего поддерживать маргиналов.... Лихо вы все семьи, окрестили таким названием) у вас травма с детства что ли? Как можно? Не зная людей, такую чушь нести. Дают и пусть люди получают, только у нас на словах все красиво, а на деле, 10 из 1000 получат, что-то)

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Гость

14:49:05 10-11-2023

Маша (14:42:45 10-11-2023) Молодец Матвиенко!хоть какая то помощь многодетным семьям, п... Любой ее каприз, НО за ваши только деньги.

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Гость

15:47:23 10-11-2023

Маша (14:42:45 10-11-2023) Молодец Матвиенко!хоть какая то помощь многодетным семьям, п... вообще не отличаете реальное исполнение и языком почесать. Мало ли что она болтает, у нас уже принятый закон по квартирам сиротам исполнить не могут. А это так, старуха мямлит что в голову пришло.

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Элен без ребят

11:55:33 13-11-2023

Маша (14:42:45 10-11-2023) Молодец Матвиенко!хоть какая то помощь многодетным семьям, п... я тоже против такой помощи всем подряд.

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Гость

14:58:06 10-11-2023

Не дай Бог, чтобы осуществился бред старой тётки!

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гость

15:01:44 10-11-2023

У нас и так детей разделили кому дали маткапитал, а кому нет.

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Гость

15:17:24 10-11-2023

Назвать квартиры однако дешевле, чем создавать процветающее государство, поддерживаю предложение Матвиенко, с демографией в стране очень плохо, убыль населения опережает рождаемость, такими темпами мы освободим территорию азиатам.

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Гость

16:19:22 10-11-2023

Гость (15:17:24 10-11-2023) Назвать квартиры однако дешевле, чем создавать процветающее ... Надо стремиться к качеству, а не в количеству. Дебилов нарожать - ума много не надо. Только будет еще хуже.

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Гость

15:28:09 10-11-2023

чистой воды популизм. Народ, расслабьтесь уже, не бывать этому ))))

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Гость

16:19:51 10-11-2023

Гость (15:28:09 10-11-2023) чистой воды популизм. Народ, расслабьтесь уже, не бывать это... Да надеюсь, что она просто языком потрепать решила.

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Гость

15:29:01 10-11-2023

Ну нарожают.. а дальше ЧТО?? где им жить /учиться/работать.

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Гость

15:35:41 10-11-2023

не бывать этому )))) - и слава богу

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Гость

16:40:20 10-11-2023

Какие же злые люди, если семья многодетная, то непременно маргиналы, цыгане или таджики, а ведь в Росси проживает более 190 народов и у каждого свой менталитет, в том числе и по количеству детей в семье и задача государства поддерживать институт семьи и тем более поддерживать многодетные семьи. Если у вас в семье один ребенок, то это не значит, что и у соседа должен быть один.

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Гость

19:52:13 10-11-2023

Гость (16:40:20 10-11-2023) Какие же злые люди, если семья многодетная, то непременно ма... Да это все озлобленные пенсы пишут, они даже представить себе не могут что трое детей бывает в благополучных семьях, в их голове рожают только маргиналы много детей, у людей одна извилина им же уже не помочь.

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Дядька

17:25:27 10-11-2023

Популизм перед выборами.

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Гость

14:06:20 11-11-2023

Матвиенко хорошо понимает,что такому не бывать. Вот и зарабатывает дешевую репутацию. Представьте,а вдруг будут давать?! Тогда нам придется вылавливать и насильно стерилизовать гостей из солнечных республик, как в США негров с 1930х по 1974г.

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Элен без ребят

11:59:09 13-11-2023

"Тогда нам придется вылавливать и насильно стерилизовать гостей из солнечных республик" вы думаете вообще, прежде чем написать что-то?

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Бабуля

11:40:22 13-11-2023

Гость (14:05:06 10-11-2023) А смотреть не будут, что там за семья? какого качества она д... У моей дочери трое замечательных детей. Да, тяжеловато поднимать, даже несмотря на пособия. А то, что налоги наши на содержание тюрем и зэка идут, это норм? Ине ровняйте всех под одну гребенку. Жили и без пособий, не умерли, а зависть - плохое чувство.

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Я

14:07:55 13-11-2023

А где ж ты раньше была дорогая? Выходит, что можно строить гос. Жильё, т. е. как было при "плохом" Социализме! Просто не хотели!? А как клюнул жареный петух в одно место, сразу и "могем"! Или это как маркетинговый ход(завлекаловка), а денег как не было в " Богатой"стране и никогда не будет на нищеброд(как их называет"Элита")!!!

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