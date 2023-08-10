Алтайский думец напомнил о необходимости ввести дополнительные льготы для бюджетников
Правительство РФ до 1 ноября должно представить предложения о дополнительных мерах соцподдержки учителей
10 августа 2023, 17:18, ИА Амител
Партия "Справедливая Россия – За правду" неоднократно предлагала правительству РФ различные варианты жилищных льгот для педагогов и медработников, в том числе и те, которыми на сегодня пользуются чиновники. Но инициатива так и не была услышана.
Между тем президент Владимир Путин поручил кабмину до 1 ноября представить предложения о дополнительных мерах социальной поддержки учителей, в том числе о предоставлении им льготной ипотеки. Возможно, правительство более внимательно посмотрит на предложения эсеров, предполагает партийная пресс-служба.
Как отметил лидер социалистов Сергей Миронов, "правительству давно стоило озаботиться расширением льгот – не только для педагогов, но и для медиков, поскольку кадровые проблемы в здравоохранении и образовании стоят остро: по экспертным оценкам, у нас не хватает около 250 тысяч школьных учителей, около 200 тысяч медиков". Фракция неоднократно предлагала для этого различные варианты, в том числе по решению жилищной проблемы.
Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев напомнил о программном предложении партии: по уровню зарплат и льгот приравнять педагогов и медиков к госслужащим. Политик отметил, что одна из самых крупных льгот, которой пользуются чиновники, – разовая субсидия на покупку жилья, которая нередко покрывает его полную стоимость. То есть госслужащие могут приобретать жилье за счет государства.
"Врачам и учителям жилье нужно не меньше, чем чиновникам, – убежден Терентьев. – Да и труд педагогов и работников здравоохранения важен не менее, а, возможно, и более. Но они, безусловно, заслуживают такой помощи от государства".
17:32:26 10-08-2023
Дешёвые предвыборные понты .
23:10:11 10-08-2023
Политик отметил, что одна из самых крупных льгот, которой пользуются чиновники, – разовая субсидия на покупку жилья, которая нередко покрывает его полную стоимость.--- Это что за льготы такие у чиновников, впервые слышу, эта льгота в придачу к зарплате 700 тысяч.
10:41:26 14-08-2023
Гость (23:10:11 10-08-2023) Политик отметил, что одна из самых крупных льгот, которой по... сколько в чиновничестве работаю ни разу не видела такой льготы - впервые слышу. да и зарплаты в 700 тысяч тоже.