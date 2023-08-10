Алтайский думец напомнил о необходимости ввести дополнительные льготы для бюджетников

Правительство РФ до 1 ноября должно представить предложения о дополнительных мерах соцподдержки учителей

10 августа 2023, 17:18, ИА Амител

Фото: altai.spravedlivo.ru

Партия "Справедливая Россия – За правду" неоднократно предлагала правительству РФ различные варианты жилищных льгот для педагогов и медработников, в том числе и те, которыми на сегодня пользуются чиновники. Но инициатива так и не была услышана.

Между тем президент Владимир Путин поручил кабмину до 1 ноября представить предложения о дополнительных мерах социальной поддержки учителей, в том числе о предоставлении им льготной ипотеки. Возможно, правительство более внимательно посмотрит на предложения эсеров, предполагает партийная пресс-служба.

Как отметил лидер социалистов Сергей Миронов, "правительству давно стоило озаботиться расширением льгот – не только для педагогов, но и для медиков, поскольку кадровые проблемы в здравоохранении и образовании стоят остро: по экспертным оценкам, у нас не хватает около 250 тысяч школьных учителей, около 200 тысяч медиков". Фракция неоднократно предлагала для этого различные варианты, в том числе по решению жилищной проблемы.

Депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев напомнил о программном предложении партии: по уровню зарплат и льгот приравнять педагогов и медиков к госслужащим. Политик отметил, что одна из самых крупных льгот, которой пользуются чиновники, – разовая субсидия на покупку жилья, которая нередко покрывает его полную стоимость. То есть госслужащие могут приобретать жилье за счет государства.