Алтайский думец покритиковал государство за отношение к работающим пенсионерам

Власть отвернулась от работающих пенсионеров, а они – от государства, считает Александр Терентьев

27 июля 2023, 17:54, ИА Амител

Фото: altai.spravedlivo.ru

Число работающих пенсионеров в России продолжает сокращаться и по прогнозу экспертов Института демографических исследований ФНИСЦ РАН к 2025 году снизится с 7,9 до 5,6 млн человек. Партия "Справедливая Россия – За правду" видит несколько причин такой динамики – это повышение пенсионного возраста, из-за которого все меньше людей будут доживать до пенсии, а также отказ правительства от индексации пенсий работающим пенсионерам, что заставляет их массово уходить "в тень".

"В итоге страдает бюджет и экономика страны", – отмечает депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. Политик привел цифры: с 2016 года число работающих пенсионеров уже сократилось почти вдвое, на 6,2 млн человек. Большинство этих людей ушли в "теневую" занятость. Из-за этого государство недополучило около 2,4 трлн рублей.

"Арифметика тут простая: власть отвернулась от работающих пенсионеров, отменив индексацию, люди уходят от налогов. А в итоге в убытке государство, плюс рост социальной напряженности в обществе", – говорит Терентьев. Эсеры настаивают на возвращении к полноценной индексации пенсий и прежнему пенсионному возрасту, соответствующие инициативы фракция неоднократно вносила в Госдуму.