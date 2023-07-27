Алтайский думец покритиковал государство за отношение к работающим пенсионерам
Власть отвернулась от работающих пенсионеров, а они – от государства, считает Александр Терентьев
27 июля 2023, 17:54, ИА Амител
Число работающих пенсионеров в России продолжает сокращаться и по прогнозу экспертов Института демографических исследований ФНИСЦ РАН к 2025 году снизится с 7,9 до 5,6 млн человек. Партия "Справедливая Россия – За правду" видит несколько причин такой динамики – это повышение пенсионного возраста, из-за которого все меньше людей будут доживать до пенсии, а также отказ правительства от индексации пенсий работающим пенсионерам, что заставляет их массово уходить "в тень".
"В итоге страдает бюджет и экономика страны", – отмечает депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. Политик привел цифры: с 2016 года число работающих пенсионеров уже сократилось почти вдвое, на 6,2 млн человек. Большинство этих людей ушли в "теневую" занятость. Из-за этого государство недополучило около 2,4 трлн рублей.
"Арифметика тут простая: власть отвернулась от работающих пенсионеров, отменив индексацию, люди уходят от налогов. А в итоге в убытке государство, плюс рост социальной напряженности в обществе", – говорит Терентьев. Эсеры настаивают на возвращении к полноценной индексации пенсий и прежнему пенсионному возрасту, соответствующие инициативы фракция неоднократно вносила в Госдуму.
"Пресловутая пенсионная реформа ничего не дала даже рынку труда – доля трудоспособного населения выросла незначительно. Уход пенсионеров "в тень" только усугубляет ситуацию, – указал лидер партии Сергей Миронов. – Не решилась и проблема дефицита Пенсионного фонда, который на триллионы дотируется государством. Зато попытки сэкономить на пенсионерах обострили социальные проблемы, привели к снижению доходов граждан, ударили по потребительскому спросу, соответственно, по всей экономике. Возврат к прежнему пенсионному возрасту и полноценной индексации – на сегодня вопрос не только социальной справедливости, но и экономической целесообразности".
18:13:10 27-07-2023
Вы еще спросите тог "мудреца", который внедрил индексацию пенсий в процентном выражении. Если, допустим, у бывшего судьи пенсия 100 тыс. руб. (для ровного счета), то индексация на 6% прибавит ему 6 тыс. руб. А вот у кого пенсия 15 тыс руб., тот получит всего 900 руб. Вот такая арифметика.
23:07:14 27-07-2023
гость (18:13:10 27-07-2023) Вы еще спросите тог "мудреца", который внедрил индексацию пе... У судей не пенсия, а пожизненное содержание, еоторое не зависит от индексации пенсии.
08:31:35 28-07-2023
Да ,для индексации пенсий работающим пенсионерам и выплаты должных пенсий у нас средств нет,зато на безвозмездную помощь многочисленным африканским странам будьте любезны.Странная избирательность,не правда ли?
09:35:48 28-07-2023
Обидно и за НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ, как правило, по состоянию здоровья! Пенсии мизерные, и это при том, что всю жизнь отработали на одном предприятии -добросовестно и честно!!! И много примеров, когда работающие - оч ловко устроились, особо не напрягаясь, получая сверхдостойную з/п и пенсию!!!!!!!!!!!!!! Так что надо обращать в целом на размер пенсий, а не на то, как и кто в постпенсионный возраст успел пристроиться!
09:39:32 28-07-2023
Пенсионеры-то, как говорится в статье: "уходят в тень" не потому, что пенсия работающих не индексируется, а совсем по иным причинам! никому не нужны пенсионеры, хотя многие из них, если не подавляющее большинство -способны "заткнуть за пояс" молодое поколение в интенсивности, опыте, квалификации! Так что не подменяйте понятия! А инициируйте увеличение пенсий до достойного уровня! Потому как "внимание к детям и пенсионерам" - главный критерий отношения к нации!