Депутат Госдумы помог алтайскому пенсионеру доказать право на заслуженный отдых

Глава реготделения "Справедливой России – За правду" Александр Терентьев решил пенсионную проблему мужчины

22 марта 2023, 14:00, ИА Амител

Деньги. Рубли / Фото: fabrikasimf / Freepik

Рубцовский пенсионер вынужден был обратиться к депутату Госдумы от Алтайского края Александру Терентьеву, чтобы решить вопрос с назначением пенсии. Он отработал положенное количество лет, но в документах они куда-то пропали, сообщили в пресс-службе партии.

Мужчина обратился в Пенсионный фонд за назначением страховой пенсии. Но ему отказали, сославшись на то, что у него недостаточный трудовой стаж. Несколько "утерянных" лет ему пришлось восстанавливать через суд. А вот период, когда он ухаживал за умирающей матерью, остался за скобками государственной структуры.

Александр Терентьев направил запрос в Фонд пенсионного и социального страхования РФ. Там по просьбе депутата ситуацию проверили и недостающие годы нашли. Пришлось даже обращаться в администрацию Курьинского района, где проживал заявитель в период ухода за матерью. Оказалось, что у него действительно были все основания получать заслуженную пенсию. Ему назначили её с января 2023 года и сделали перерасчёт за три прошедших месяца.

"На самом деле, для решения подобного рода вопросов зачастую достаточно одного запроса к вышестоящему руководству. Специалисты сразу находят и утерянные годы в трудовом стаже, и ошибки в расчётах. И этот случай из Рубцовска, к сожалению, не исключение", – отметил Александр Терентьев.

В партии добавляют: это не первое подобное обращение. Люди жалуются, что такие ошибки нередки. А специалисты, которые не должны бы их допускать, "как будто из своего кармана отдают".