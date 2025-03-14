Алтайский фонд "За СВОих" и депутат АКЗС вновь отправили гуманитарный груз бойцам СВО
Более 40 тонн гуманитарной помощи и различную технику бойцам доставят две фуры и один автовоз
14 марта 2025, 09:00, ИА Амител
Из Барнаула в четверг, 13 марта, отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. На этот раз более 40 тонн гуманитарного груза и 18 единиц техники бойцам СВО доставят две фуры и один автовоз.
Гуманитарный груз собрали волонтеры благотворительного общественно-полезного фонда "За СВОих". Отправку необходимой военнослужащим помощи организовал депутат АКЗС Максим Банных, который принимает участие в подобных мероприятиях на постоянной основе в рамках сотрудничества с фондом.
Направления следования:
- фура № 1: г. Рыльск – г. Курск – г. Белгород;
- фура № 2: г. Ростов-на-Дону – г. Мариуполь (ДНР) – г. Амвросиевка (ДНР) – г. Донецк (ДНР) – г. Луганск (ЛНР);
- автовоз: г. Ростов-на-Дону – г. Амвросиевка.
"На автовозе отправлено семь машин: три багги на базе "Нивы", УАЗ, УАЗ "Буханка", Mitsubishi Pajero и еще один автомобиль. Также три машины отправлены первой фурой: УАЗ и две "Нивы". Второй фурой отправлены три автомобиля: УАЗ, УАЗ "Буханка", Nissan Sunny California", – рассказали в фонде.
Комментарий руководителя фонда "За СВОих" Инны Руш
"Груз собирался волонтерскими движениями Алтайского края. Это комплексный груз. Он в первую очередь предназначен для наших парней, которые находятся в зоне СВО. Большая часть груза предназначена для прифронтовых госпиталей", – рассказала Ирина Руш.
Это уже шестая отправка гуманитарной помощи бойцам СВО в 2025 году: две было в январе и три – в феврале.
По указанным направлениям также отправлен груз общего пользования:
- генераторы бензиновые и дизельные;
- маскировочные халаты и сети;
- бронежилеты (24 штуки);
- костюмы противоосколочные;
- покрывала противодроновые;
- эвакуационные тележки;
- резина на КамАЗ;
- емкости под воду и масло;
- дроны (два);
- тепловизоры (четыре);
- обнаружитель дронов;
- матрасы, одеяла, подушки, спальные мешки, карематы, наколенники;
- сухие супы и каши;
- медикаменты для госпиталя.
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