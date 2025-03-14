Алтайский фонд "За СВОих" и депутат АКЗС вновь отправили гуманитарный груз бойцам СВО

Более 40 тонн гуманитарной помощи и различную технику бойцам доставят две фуры и один автовоз

14 марта 2025, 09:00, ИА Амител

Отправка гуманитарного груза бойцам СВО / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Из Барнаула в четверг, 13 марта, отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. На этот раз более 40 тонн гуманитарного груза и 18 единиц техники бойцам СВО доставят две фуры и один автовоз.

Гуманитарный груз собрали волонтеры благотворительного общественно-полезного фонда "За СВОих". Отправку необходимой военнослужащим помощи организовал депутат АКЗС Максим Банных, который принимает участие в подобных мероприятиях на постоянной основе в рамках сотрудничества с фондом.

Направления следования:

фура № 1: г. Рыльск – г. Курск – г. Белгород;

фура № 2: г. Ростов-на-Дону – г. Мариуполь (ДНР) – г. Амвросиевка (ДНР) – г. Донецк (ДНР) – г. Луганск (ЛНР);

автовоз: г. Ростов-на-Дону – г. Амвросиевка.

"На автовозе отправлено семь машин: три багги на базе "Нивы", УАЗ, УАЗ "Буханка", Mitsubishi Pajero и еще один автомобиль. Также три машины отправлены первой фурой: УАЗ и две "Нивы". Второй фурой отправлены три автомобиля: УАЗ, УАЗ "Буханка", Nissan Sunny California", – рассказали в фонде.

Руководитель фонда "За СВОих" Инна Руш

Комментарий руководителя фонда "За СВОих" Инны Руш

"Груз собирался волонтерскими движениями Алтайского края. Это комплексный груз. Он в первую очередь предназначен для наших парней, которые находятся в зоне СВО. Большая часть груза предназначена для прифронтовых госпиталей", – рассказала Ирина Руш.

Это уже шестая отправка гуманитарной помощи бойцам СВО в 2025 году: две было в январе и три – в феврале.

По указанным направлениям также отправлен груз общего пользования: