В Барнауле на Мало-Тобольской открылась трогательная фотовыставка о дикой природе

Автор выставки – знаменитый барнаульский фотограф Евгений Борисов

24 мая 2025, 07:00, ИА Амител

Выставка "Мать и дитя" Евгения Борисова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новая выставка "Мать и дитя" известного фотографа-путешественника Евгения Борисова открылась в Барнауле на улице Мало-Тобольской в преддверии Международного дня защиты детей. Экспозиция раскрывает тему материнства в мире животных. Сюжеты наполнены не только нежностью и заботой, но и показывают воспитание и героизм в дикой природе.

Барнаульцы могут увидеть 22 работы Борисова, сделанные за 12 лет его экспедиций.

"Я хочу показать, что животные любят своих детенышей так же сильно, как люди. Эти кадры напоминают: мы в ответе за планету, которую оставим будущим поколениям", – говорит о своей выставке Евгений Борисов. По предварительной записи автор проведет экскурсии и мастер-классы для гостей. Запись на экскурсии: +7 (913) 248-78-32 (Елизавета). Выставка продлится до середины июля.

На открытии выставки, 23 мая, фотограф поблагодарил всех, кто помог ему в создании экспозиции и провел экскурсию, рассказав историю каждой работы.

Евгений Борисов – звезда среди российских фотографов-путешественников, хотя начал снимать всего около десяти лет назад. За это время он объездил 70 экзотических стран: запечатлел львов в Танзании, медведей на Камчатке, величественные горы в Чили и моржей в Арктике. Недавно барнаульский путешественник вернулся из Пакистана и привез оттуда невероятные снимки снежных барсов.

Подробнее об экспедиции можно было узнать в нашем выпуске проекта "Переговорка". Евгений Борисов рассказал, как почти сутки проехал на автомобиле по опасным горам и несколько ночей прятался в укрытии, чтобы запечатлеть экзотических животных.