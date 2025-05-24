В Барнауле на Мало-Тобольской открылась трогательная фотовыставка о дикой природе
Автор выставки – знаменитый барнаульский фотограф Евгений Борисов
24 мая 2025, 07:00, ИА Амител
Новая выставка "Мать и дитя" известного фотографа-путешественника Евгения Борисова открылась в Барнауле на улице Мало-Тобольской в преддверии Международного дня защиты детей. Экспозиция раскрывает тему материнства в мире животных. Сюжеты наполнены не только нежностью и заботой, но и показывают воспитание и героизм в дикой природе.
Барнаульцы могут увидеть 22 работы Борисова, сделанные за 12 лет его экспедиций.
"Я хочу показать, что животные любят своих детенышей так же сильно, как люди. Эти кадры напоминают: мы в ответе за планету, которую оставим будущим поколениям", – говорит о своей выставке Евгений Борисов. По предварительной записи автор проведет экскурсии и мастер-классы для гостей. Запись на экскурсии: +7 (913) 248-78-32 (Елизавета). Выставка продлится до середины июля.
На открытии выставки, 23 мая, фотограф поблагодарил всех, кто помог ему в создании экспозиции и провел экскурсию, рассказав историю каждой работы.
Евгений Борисов – звезда среди российских фотографов-путешественников, хотя начал снимать всего около десяти лет назад. За это время он объездил 70 экзотических стран: запечатлел львов в Танзании, медведей на Камчатке, величественные горы в Чили и моржей в Арктике. Недавно барнаульский путешественник вернулся из Пакистана и привез оттуда невероятные снимки снежных барсов.
Подробнее об экспедиции можно было узнать в нашем выпуске проекта "Переговорка". Евгений Борисов рассказал, как почти сутки проехал на автомобиле по опасным горам и несколько ночей прятался в укрытии, чтобы запечатлеть экзотических животных.
10:34:12 24-05-2025
"Я хочу показать, что животные любят своих детенышей так же сильно, как ЛЮДИ...."??? - Серьезно? Ну это просто оскорбление животных!
11:55:50 24-05-2025
Гость (10:34:12 24-05-2025) "Я хочу показать, что животные любят своих детенышей так же ... Все по разному, лев всегда съедает чужого львенка и некоторые приматы поступают также(я не про человека, только про природу)
p.s. Читайте больше, чтобы глупо не выглядеть
14:00:15 24-05-2025
Гость (11:55:50 24-05-2025) Все по разному, лев всегда съедает чужого львенка и некоторы... Так вы сами сначала изучите вопрос что и почему, что такое естественный отбор, "что бы не выглядеть глупо". Цель всех живых существ, кроме человека - это потомство, здоровое и сильное, от лучших представителей, иначе не выжить, медицины и технологий у них нет, поэтому все жестко, но работает на 100%. Животные совершенные создания. А у человека от кого попало и что попало, за деньги - да, за льготы - да, для реализации своих комплексов и показухи через ребенка - да, для насилия - да, и много-много чего еще, что вообще не связано с целью продолжения рода и его качества, пользы для вида. Процентов 10% от всего населения земли понимают что значит быть родителем и для чего заводят детей
11:31:54 24-05-2025
Продаете?? Показываем.. Красивое)))
12:50:34 24-05-2025
по моему мнению люди - вообще тупиковая ветвь.
пока маленькие, в них еще что-то хорошее и светлове есть, а потом одна дрянь.
животные - лучше людей.
считаю, что планета бы только выиграла, если бы люди внезапно пропали с нее.
а фотографии красивые, потому что животные лучше людей.
16:16:52 24-05-2025
Гость (12:50:34 24-05-2025) по моему мнению люди - вообще тупиковая ветвь.пока мален... Начни с себя.
17:07:24 24-05-2025
Гость (16:16:52 24-05-2025) Начни с себя. ... Почему я с себя должен начинать.
Я в отличаи от вас нормальный.
Это вас ничего кроме проблем, нормальным людям
09:54:48 25-05-2025
Гость (17:07:24 24-05-2025) Почему я с себя должен начинать.Я в отличаи от вас норма... "считаю, что планета бы только выиграла, если бы люди внезапно пропали с нее."
Так что начни с себя, "нормальный" болезный.
13:58:22 25-05-2025
Отличные работы!!! Богат талантами Алтайский край. Спасибо Евгений!!
09:08:04 26-05-2025
Бродячие собаки тоже любят своих щенков...Но их нет на фотовыставке...Зато в коментах полно реплик, советующих как их грамотнее истреблять.