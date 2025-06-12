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Алтайский фотограф показал трогательные кадры из гнезда бородатых неясытей

На фото видно, как папа-сова приносит маме-сове пойманную мышку

12 июня 2025, 12:30, ИА Амител

Фото: t.me/borisov_altay

Алтайский фотограф дикой природы и путешественник Евгений Борисов опубликовал в своем Telegram-канале трогательные кадры из гнезда бородатых неясытей.

Он рассказал, что в мире этих птиц царит строгий порядок: пока мама охраняет птенцов, папа трудится в режиме "доставки еды".

"Мама-сова всегда на страже – она либо в гнезде, либо на ближайшей ветке, готовая защитить потомство. Папа-сова – главный добытчик. Поймав мышку, он сначала передает ее маме, а та уже решает, кому из птенцов отдать лакомый кусочек", – написал Евгений Борисов.

На фото как раз попал момент трогательной передачи пойманной мышки.

Ранее Евгений Борисов рассказал о рекорде в семье бородатых неясытей.

Алтайский край Хорошие новости животные

Комментарии 2

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Элен без ребят

12:44:34 12-06-2025

спасибо за чудесные фотографии!

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гость

00:33:02 13-06-2025

Красивые птички, до 1,5 м размах крыльев.

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