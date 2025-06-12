Алтайский фотограф показал трогательные кадры из гнезда бородатых неясытей
На фото видно, как папа-сова приносит маме-сове пойманную мышку
12 июня 2025, 12:30, ИА Амител
Алтайский фотограф дикой природы и путешественник Евгений Борисов опубликовал в своем Telegram-канале трогательные кадры из гнезда бородатых неясытей.
Он рассказал, что в мире этих птиц царит строгий порядок: пока мама охраняет птенцов, папа трудится в режиме "доставки еды".
"Мама-сова всегда на страже – она либо в гнезде, либо на ближайшей ветке, готовая защитить потомство. Папа-сова – главный добытчик. Поймав мышку, он сначала передает ее маме, а та уже решает, кому из птенцов отдать лакомый кусочек", – написал Евгений Борисов.
На фото как раз попал момент трогательной передачи пойманной мышки.
Ранее Евгений Борисов рассказал о рекорде в семье бородатых неясытей.
12:44:34 12-06-2025
спасибо за чудесные фотографии!
00:33:02 13-06-2025
Красивые птички, до 1,5 м размах крыльев.