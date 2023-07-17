Алтайский избирком рассказал, где в крае больше всего избирателей

Всего в регионе принять участие в выборах смогут более 1,7 млн человек

17 июля 2023, 12:16, ИА Амител

Фото: altai-terr.izbirkom.ru

В Алтайском крае численность избирателей, по данным на 1 июля, составляет 1 767 003 человека, сообщает региональный избирком со ссылкой на ГАС "Выборы".

"Наибольшее число избирателей – в Барнауле: 530 459 человек. На территории Индустриального района зарегистрировано 190 838 избирателей. В Ленинском и Центральном – 103 178 и 100 189 человек соответственно", – рассказали в избиркоме.

Среди городов на втором месте находится Бийск, где принять участие в выборах смогут 157 023 избирателя. На третьем месте – Рубцовск: 93 879 избирателей.

Среди муниципальных районов и округов больше всего избирателей проживают в Первомайском районе – 42 639. Далее идут Каменский район – 36 520, Тальменский – 32 977, Павловский – 32 628, Бийский – 26 359, Шипуновский – 21 923, Благовещенский – 21 186 избирателей.

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