Алтайский избирком рассказал, где в крае больше всего избирателей
Всего в регионе принять участие в выборах смогут более 1,7 млн человек
17 июля 2023, 12:16, ИА Амител
В Алтайском крае численность избирателей, по данным на 1 июля, составляет 1 767 003 человека, сообщает региональный избирком со ссылкой на ГАС "Выборы".
"Наибольшее число избирателей – в Барнауле: 530 459 человек. На территории Индустриального района зарегистрировано 190 838 избирателей. В Ленинском и Центральном – 103 178 и 100 189 человек соответственно", – рассказали в избиркоме.
Среди городов на втором месте находится Бийск, где принять участие в выборах смогут 157 023 избирателя. На третьем месте – Рубцовск: 93 879 избирателей.
Среди муниципальных районов и округов больше всего избирателей проживают в Первомайском районе – 42 639. Далее идут Каменский район – 36 520, Тальменский – 32 977, Павловский – 32 628, Бийский – 26 359, Шипуновский – 21 923, Благовещенский – 21 186 избирателей.
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12:21:19 17-07-2023
Новость огонь)))
12:54:34 17-07-2023
КОДЕКС АЛТАЙСКОГО КРАЯ О ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ Глава 12.1 ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Статья 136.5. Право выдвижения кандидатов 1. Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, выдвигаются ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ. Избирательным объединением на выборах Губернатора Алтайского края является ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ, имеющая в соответствии с федеральными законами право участвовать в выборах, либо в случаях, предусмотренных уставом политической партии, ее региональное отделение, зарегистрированное и осуществляющее свою деятельность на территории Алтайского края. Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 10.07.2023) "О политических партиях" Статья 3. Понятие политической партии и ее структура 1. Политическая партия - это ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти, органах публичной власти федеральных территорий и органах местного самоуправления. Политическая партия является видом общественной организации как организационно-правовой формы юридических лиц (пункт 3 статьи 50 Гражданского кодекса Российской Федерации). Конституция РФ Статья 19 2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Получается, что по Кодексу АК о выборах и референдуме право на выдвижение кандидатов имеют только те граждане, которые состоят в политических партиях, которых меньшинство, остальные граждане такого права не имеют. Но в свою очередь в соответствии с положением ч.2 ст. 19 КРФ государство обязано гарантировать равенство прав независимо от принадлежности к общественным объединениям, т.е. каждый гражданин проживающий в Алтайском крае должен иметь право на выдвижение кандидата в Губернаторы Алтайского края. Таким образом Выборы проходят с прямым нарушением Конституции РФ, в результате которых в значительной мере нарушаются конституционные избирательные права граждан РФ. А следовательно они незаконны и их результаты будут также незаконны.