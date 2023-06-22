Депутат Госдумы призвал отменить многодневность выборов

Александр Терентьев уверен, что процедуру необходимо проводить в один день, а не в три

22 июня 2023, 17:25, ИА Амител

Выборы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Единый день голосования необходимо проводить за один день, об этом заявили в партии "Справедливая Россия – За правду". Фракция СРЗП в Госдуме еще в 2020 году вносила такую инициативу. По их мнению, возврат к однодневным выборам позволит сэкономить деньги и повысить прозрачность и объективность голосования.

"Все эти политические манипуляции, а иначе не назовешь ноу-хау последних лет в выборном законодательстве, превратили избирательный процесс в каламбур. Единый день голосования длится три дня, человек выбирает не власть, а день, в который ему приходить на участок", – прокомментировал депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

Он напомнил пословицу: "Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня". Так и с многодневкой на выборах. Сторонники этой нормы нахваливают, что она принята исключительно для удобства граждан, человек может выбрать для себя подходящее время, говорит Терентьев. Но на деле – так и не дойдет до избирательного участка, уверен социалист.

По словам депутата, многодневка только расхолаживает избирателей и снижает уровень доверия населения к итогам голосования. Сам он неоднократно говорил, что поднять явку на выборах можно через введение ответственности за неисполнение своего гражданского долга.

Политик уверен, что сегодня объективных причин для многодневного голосования нет. Зато есть масса аргументов для его отмены, начиная от экономии колоссальных бюджетных средств и повышения объективности и прозрачности голосования и заканчивая наведением порядка в избирательном процессе, хотя бы в терминологии.

Напомним, в сентябре 2023 года в России пройдут выборы разных уровней власти. Например, в Алтайском крае будут выбирать губернатора региона.