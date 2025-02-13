Алтайский край намерен заключить соглашение, чтобы сдерживать рост цен на сливочное масло

Сейчас с участниками рынка идут переговоры

13 февраля 2025, 11:45, ИА Амител

Сливочное масло / Фото: unsplash.com / Sorin Gheorghita

Алтайский край намерен принять меры по сдерживанию роста цен на сливочное масло и другие важные молочные продукты, заключив соглашение с производителями и поставщиками. С участниками рынка сейчас идут переговоры, ожидается, что их результаты станут известны к концу февраля. Об этом 12 февраля на пресс-конференции сообщил руководитель регионального управления ФАС Андрей Гостюшев.

По словам чиновника, обеспечение стабильности цен на молочную продукцию является приоритетной задачей для ведомства. В рамках этой работы с ключевыми игроками отрасли и участием прокуратуры состоялись совещания. Их целью стала выработка законных механизмов для предотвращения необоснованного роста цен и поддержания широкого ассортимента продукции для потребителей.

"В настоящее время ведется активная проработка вопроса о заключении соглашения с молочными предприятиями, производителями и поставщиками масла", – подчеркнул Гостюшев.

Ожидается, что данная инициатива позволит обеспечить доступность молочных продуктов для жителей региона и предотвратить резкие скачки цен. Подобная практика успешно применяется более чем в 20 субъектах Российской Федерации, включая соседнюю Новосибирскую область.



Параллельно с работой над соглашением ФАС проводит проверки крупных производителей молочной продукции в Алтайском крае на предмет соблюдения антимонопольного законодательства. Особое внимание уделяется выявлению возможных случаев антиконкурентных соглашений, которые могут способствовать искусственному завышению цен. Так, в декабре 2024 года сотрудники ведомства наведались на одно из крупнейших молочных предприятий в Барнауле. Проверка еще идет, но в ведомстве обещали в скором времени опубликовать ее результаты.



Напомним, в конце 2024 года в России ФАС начала проверки производителей сливочного масла, которое резко подорожало в конце лета – начале осени и продолжило прибавлять в стоимости каждый месяц. В итоге, по данным Росстата, в 2024 году цены на сливочное масло в России выросли на 36%.