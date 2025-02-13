Алтайский край намерен заключить соглашение, чтобы сдерживать рост цен на сливочное масло
Сейчас с участниками рынка идут переговоры
13 февраля 2025, 11:45, ИА Амител
Алтайский край намерен принять меры по сдерживанию роста цен на сливочное масло и другие важные молочные продукты, заключив соглашение с производителями и поставщиками. С участниками рынка сейчас идут переговоры, ожидается, что их результаты станут известны к концу февраля. Об этом 12 февраля на пресс-конференции сообщил руководитель регионального управления ФАС Андрей Гостюшев.
По словам чиновника, обеспечение стабильности цен на молочную продукцию является приоритетной задачей для ведомства. В рамках этой работы с ключевыми игроками отрасли и участием прокуратуры состоялись совещания. Их целью стала выработка законных механизмов для предотвращения необоснованного роста цен и поддержания широкого ассортимента продукции для потребителей.
"В настоящее время ведется активная проработка вопроса о заключении соглашения с молочными предприятиями, производителями и поставщиками масла", – подчеркнул Гостюшев.
Ожидается, что данная инициатива позволит обеспечить доступность молочных продуктов для жителей региона и предотвратить резкие скачки цен. Подобная практика успешно применяется более чем в 20 субъектах Российской Федерации, включая соседнюю Новосибирскую область.
Параллельно с работой над соглашением ФАС проводит проверки крупных производителей молочной продукции в Алтайском крае на предмет соблюдения антимонопольного законодательства. Особое внимание уделяется выявлению возможных случаев антиконкурентных соглашений, которые могут способствовать искусственному завышению цен. Так, в декабре 2024 года сотрудники ведомства наведались на одно из крупнейших молочных предприятий в Барнауле. Проверка еще идет, но в ведомстве обещали в скором времени опубликовать ее результаты.
Напомним, в конце 2024 года в России ФАС начала проверки производителей сливочного масла, которое резко подорожало в конце лета – начале осени и продолжило прибавлять в стоимости каждый месяц. В итоге, по данным Росстата, в 2024 году цены на сливочное масло в России выросли на 36%.
11:57:13 13-02-2025
Так ни кто и не объяснил почему закупочные цены на молоко практически не выросли, а где-то даже упали. А произведенное из него масло подорожало рекордно
12:59:09 13-02-2025
Гость (11:57:13 13-02-2025) Так ни кто и не объяснил почему закупочные цены на молоко пр... жрете много.
как влазит только... вот, приходится так сдерживать от зажырения
13:29:22 13-02-2025
Musik (12:59:09 13-02-2025) жрете много.как влазит только... вот, приходится так сде...
"Пожилым людям можно употреблять сливочное масло в количестве 5–10 г в день, противопоказания: атеросклероз сосудов, избыточная масса тела, повышенный уровень холестерина в крови, заболевания печени и желчного пузыря."
вывод - пожилым и смотреть-то на него вредно для здоровья! так что увидите - закройте глаза и прошагивайте быстрее мимо.
13:47:31 13-02-2025
Musik (13:29:22 13-02-2025) "Пожилым людям можно употреблять сливочное масло в колич... Вы обращаете внимание, что сам с собой общаетесь? И это уже не первый раз
15:15:38 13-02-2025
Гость (13:47:31 13-02-2025) Вы обращаете внимание, что сам с собой общаетесь? И это уже ... Вы так вопрошаете, как будто думаете, что в этом что-то опасное или дурное кроется.
15:23:31 13-02-2025
Гость (13:47:31 13-02-2025) Вы обращаете внимание, что сам с собой общаетесь? И это уже ... Просто персонаж Musik дополняет свой пост уточнениями. Такой художественный прием.
21:31:54 13-02-2025
Гость (15:23:31 13-02-2025) Просто персонаж Musik дополняет свой пост уточнениями. Так... Гость спорит с гостем.
Я ничего, не против...
12:45:34 13-02-2025
Хорошо конечно, но цены всё равно вырастутт
12:53:51 13-02-2025
А разве Трамп не подписал указ о снижении цен на масло в России?
12:57:23 13-02-2025
Конечно мы верим что импортозамещатели бедствуют, что коровы сдохли, что скотобойни это диверсия...
Но какого хрена белорусское масло взлетело в цене когда с зеленью всё также ?
Откройте границы и местные диверсанты тут же отпустят ценник.
13:10:30 13-02-2025
Гость (12:57:23 13-02-2025) Конечно мы верим что импортозамещатели бедствуют, что коровы... а может все таки ввести налог на сверхприбыль да еще бы конский.смотришь все нормализовалось бы
13:28:15 13-02-2025
гость (13:10:30 13-02-2025) а может все таки ввести налог на сверхприбыль да еще бы кон... Роскачество:
В каких случаях масло может навредить организму
Если употреблять в пищу много сливочного масла, то это может привести к ожирению, развитию атеросклероза сосудов, желчнокаменной болезни. Причины: высокая калорийность, высокое содержание насыщенных жиров, в частности холестерина.
Безопасное для фигуры количество сливочного масла – 5–10 г в день.
В случае наличия избыточной массы тела, высокого уровня холестерина, сердечно-сосудистых заболеваний, особенно метаболического характера, заболеваний печени и желчного пузыря может быть противопоказано употребление масла в любых количествах.
13:20:29 13-02-2025
Т.е коров столько нету в стране, сколько молочной продукции на прилавке...............
13:20:43 13-02-2025
ну а действительно, давайте разрешим ввоз ))
я бы еще про турецких и китайских строителей подумал ))
прошло 10 лет протекционизма стало понятно, что отечественное сильно дорожает и теряет в качестве.
я уж не знаю почему так, толи менталитет такой - хапнуть побольше, толи что...
фас и рпн, видимо все нравится и все устраивает, раз не задают вопросов ни перекупам, ни заводам, ни сетям, почему еда дорожает на глазах и этой едой лучше, хотя бы детей не кормить.
у Беларуси, почему-то еда нормальная )
19:21:06 13-02-2025
Гость (13:20:43 13-02-2025) ну а действительно, давайте разрешим ввоз ))я бы еще про... Может задавать вопросы надо тем кто поднимает цены на энергоресурсы, хватит уже во всем винить продавцов и производителей они самые невинные в этой цепочке.
22:40:34 13-02-2025
Гость (19:21:06 13-02-2025) Может задавать вопросы надо тем кто поднимает цены на энерго... Во всей этой цепочке виноват председатель колхоза.
02:28:18 14-02-2025
Думаю, что нас можно поздравить, контрольные органы не смогли одолеть то, что "рыночек порешал", теперь включилась администрация, ждём результат. Но в мире капитализма только один закон, буржуин снизит цены только тогда, когда это не будет приносить ему выгоду, а значит всё в наших руках, пока по завышенным ценам покупаем, буржуин не видит смысла что-то менять.