Эксперты выяснили траты жителей Алтая на ЖКХ и свое отопление. Рейтинг регионов

Как оказалось, за год эта сумма стала меньше на 0,7% в доле общих потребительских расходов

16 сентября 2024, 16:37, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Алтайский край оказался на 65-м месте из 85 (еще по четырем новым субъектам России данные отсутствуют) в рейтинге регионов по доле расходов населения на ЖКУ, сообщает РИА Новости.

Для оценки эксперты рассчитали долю расходов семей на ЖКУ в совокупных потребительских расходах в субъектах РФ. Расходы на ЖКУ для целей исследования включают расходы на жилищно-коммунальные услуги и топливо для освещения и отопления жилья.

"В Алтайском крае доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в 2023 году, – 10,6%", – говорится в исследовании.

Отмечается, что в месяц на указанные цели семьи в крае в среднем тратят 4090,9 рубля. При этом, как выяснили эксперты, за год сумма на оплату ЖКУ и топлива в потребительских расходах стала меньше на 0,7%.

Соседняя Республика Алтай находится в рейтинге ниже – на 80-м месте. Здесь доля потребительских расходов, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в 2023 году, составляет 11,6%, или в среднем 5373,6 рубля ежемесячно.

По итогам рейтинга наименьшая доля затрат на ЖКУ в Астраханской области. Здесь она составляет 6,3%, или 3667,4 рубля в месяц. Самая большая доля расходов в Чукотском автономном округе – 14,0%, или 9299,7 рубля.