Эксперты выяснили траты жителей Алтая на ЖКХ и свое отопление. Рейтинг регионов
Как оказалось, за год эта сумма стала меньше на 0,7% в доле общих потребительских расходов
16 сентября 2024, 16:37, ИА Амител
Алтайский край оказался на 65-м месте из 85 (еще по четырем новым субъектам России данные отсутствуют) в рейтинге регионов по доле расходов населения на ЖКУ, сообщает РИА Новости.
Для оценки эксперты рассчитали долю расходов семей на ЖКУ в совокупных потребительских расходах в субъектах РФ. Расходы на ЖКУ для целей исследования включают расходы на жилищно-коммунальные услуги и топливо для освещения и отопления жилья.
"В Алтайском крае доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в 2023 году, – 10,6%", – говорится в исследовании.
Отмечается, что в месяц на указанные цели семьи в крае в среднем тратят 4090,9 рубля. При этом, как выяснили эксперты, за год сумма на оплату ЖКУ и топлива в потребительских расходах стала меньше на 0,7%.
Соседняя Республика Алтай находится в рейтинге ниже – на 80-м месте. Здесь доля потребительских расходов, потраченная на оплату ЖКУ и топлива в 2023 году, составляет 11,6%, или в среднем 5373,6 рубля ежемесячно.
По итогам рейтинга наименьшая доля затрат на ЖКУ в Астраханской области. Здесь она составляет 6,3%, или 3667,4 рубля в месяц. Самая большая доля расходов в Чукотском автономном округе – 14,0%, или 9299,7 рубля.
16:50:30 16-09-2024
Я, что в другом крае живу?! За обычную трешку 60 кв. 10- ка зимой и это еще до нынешнего подорожания и половина за тепло, которое, кстати, нельзя назвать хорошим.
00:44:54 17-09-2024
Гость (16:50:30 16-09-2024) Я, что в другом крае живу?! За обычную трешку 60 кв. 10- ка ... да, как минимум в пошлом веке вы живете и плохо работаете и головой и вообще, ведь есть оборудование позволяющее значительно экономить. мы установили "умный дом" в нашем многоквартирном доме примерно 8 лет назад, плата моя за 110 метров в самую зиму в комплексе с отоплением и пр и пр 8000 руб
17:05:51 16-09-2024
Ага,верим . Летом без света и газа 3.5 ,зимой 12 за 60 кв
18:02:44 16-09-2024
Живу в частном доме 70кв с центральным отоплением без горячей воды, свет каждый месяц 4к с лишним отопление 4,8к круглый год даже летом ,вода мусор копейки только летом 4 месяца плюс 1к и комиссия за оплату ЖКХ , и того 11-12 тысяч ))))) Улыбнули пилатели)))
18:36:02 16-09-2024
Ну и фокусники, черт бы их поел. Читаешь их галиматью, а рука так и тянется за вилы.
19:52:20 16-09-2024
У нас зарплата не выше 22000, зимой двушка 42 кв., будет обходится 9000 р., люди залезут в долги, это хуже, чем платить кредит, который тоже не дадут. А пенсионеры, у которых 12 тыс пенсия.
20:28:32 16-09-2024
Однако губернатор местный, щедрою рукой в который раз повысив тарифы намного больше, чем во всей России-матушке, в преддверии отопительного сезона порядком струхнул и решил отвесить жителям отборной лапши на уши - а то, не дай Бог, взбунтуются. Но тупые опричники, как всегда, перестарались.
21:01:34 16-09-2024
Частный дом, райцентр. Отопление центральное. МОКХ (отопление, холодная вода) ~9тр в месяц круглый год,; свет ~3,5тр каждый месяц .
Не, мы явно не в Алтайском крае живём
21:12:59 16-09-2024
Я живу в частном доме, плачу за газ, свет, х.воду и вывоз мусора зимой почти десятку
21:45:45 16-09-2024
БРЕХУНЫ !!!...
23:00:56 16-09-2024
Странная математика. Зп средняя 60 или сколько там... 80..., жку 4 - какие 10%. ))
08:22:04 17-09-2024
Пусть возьмут к расчёту конкретнный частный дом или квартиру доме и посчитают затраты на ЖКУ конкретного рабочего человека, а не чиновника с выдуманной жилплощадью. И вопще хватит пускать пыль в глаза, заниматся очковтирательство народ уезжает не от хорошей жизни.
12:32:01 17-09-2024
3-ком. 64кв. Зима 10-11тр, лето 6тр
И это до повышения тарифов, от статистики разница в два раза.
Ошибаться можно, врать нельзя.