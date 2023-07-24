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Алтайский край посетит министр экономразвития РФ Максим Решетников

Министр проведет совещание по развитию туристического потенциала региона

24 июля 2023, 15:11, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Министр экономического развития РФ Максим Решетников приедет в Алтайский край с рабочим визитом, пишет "Толк" со ссылкой на свои источники.

Предположительно, Решетников приедет в регион 5 августа.

"Министр посетит крупные инвестиционные площадки региона, а также проведет совещание по развитию туристического потенциала региона", – отмечает издание.

Напомним, 21 июля Алтайский край посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Фото: amic.ru

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Алтайский край Политика

Комментарии 4

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Гость

15:24:34 24-07-2023

зачистили, наверно сдавать Москву планируют.

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Гость

15:38:49 24-07-2023

Пусть министр природное озеро Пионерское людям вернёт. А виноватых посадит.

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Гость

16:12:45 24-07-2023

Сделайте, пожалуйста, дорогу до горы Синюха. Прогрейдируйте как-то или... А то въезжаешь в 8 Марта и начинаются гонки с препятствиями. А ведь на Синюху со всей России едут.

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Гость

11:12:07 25-07-2023

Выборы ,выборы и вот поехали поддержать .

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