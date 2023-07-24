Алтайский край посетит министр экономразвития РФ Максим Решетников
Министр проведет совещание по развитию туристического потенциала региона
24 июля 2023, 15:11, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Министр экономического развития РФ Максим Решетников приедет в Алтайский край с рабочим визитом, пишет "Толк" со ссылкой на свои источники.
Предположительно, Решетников приедет в регион 5 августа.
"Министр посетит крупные инвестиционные площадки региона, а также проведет совещание по развитию туристического потенциала региона", – отмечает издание.
Напомним, 21 июля Алтайский край посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
15:24:34 24-07-2023
зачистили, наверно сдавать Москву планируют.
15:38:49 24-07-2023
Пусть министр природное озеро Пионерское людям вернёт. А виноватых посадит.
16:12:45 24-07-2023
Сделайте, пожалуйста, дорогу до горы Синюха. Прогрейдируйте как-то или... А то въезжаешь в 8 Марта и начинаются гонки с препятствиями. А ведь на Синюху со всей России едут.
11:12:07 25-07-2023
Выборы ,выборы и вот поехали поддержать .