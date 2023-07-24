Алтайский край посетит министр экономразвития РФ Максим Решетников

Министр проведет совещание по развитию туристического потенциала региона

24 июля 2023, 15:11, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Министр экономического развития РФ Максим Решетников приедет в Алтайский край с рабочим визитом, пишет "Толк" со ссылкой на свои источники.

Предположительно, Решетников приедет в регион 5 августа.

"Министр посетит крупные инвестиционные площадки региона, а также проведет совещание по развитию туристического потенциала региона", – отмечает издание.

Напомним, 21 июля Алтайский край посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.