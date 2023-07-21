Томенко и Мурашко осмотрели долгожданную поликлинику, которую скоро должны открыть

Строительство началось в 2020 году, стоимость объекта превысила 1,5 млрд рублей

21 июля 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко осмотрели новый корпус поликлиники № 14 в Барнауле. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

"Долгожданную поликлинику планируем запустить в этом году. Строительство началось еще в 2020 году, из-за пандемии его приходилось ненадолго останавливать. Из-за роста цен на оборудование и стройматериалы пришлось корректировать смету, она превысила 1,5 млрд рублей", – отметил Томенко.

В поликлинике смогут принимать до 900 человек в день. Здесь будет полноценная диагностическая база, кабинеты неотложной помощи, травмпункт, дневной стационар.

Также можно будет записаться на прием к хирургу, эндокринологу, неврологу и другим специалистам.

"Для поликлиники за счет краевых средств закупили необходимое оборудование, в том числе тяжелое – томограф, флюорограф, рентгенаппараты и маммографы", – добавил глава региона.

Как сообщают корреспонденты amic.ru, сейчас Михаил Мурашко находится на месте строительства нового хирургического корпуса Алтайского краевого клинического центра охраны здоровья материнства и детства.