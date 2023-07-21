Томенко и Мурашко осмотрели долгожданную поликлинику, которую скоро должны открыть
Строительство началось в 2020 году, стоимость объекта превысила 1,5 млрд рублей
21 июля 2023, 13:00, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко осмотрели новый корпус поликлиники № 14 в Барнауле. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.
"Долгожданную поликлинику планируем запустить в этом году. Строительство началось еще в 2020 году, из-за пандемии его приходилось ненадолго останавливать. Из-за роста цен на оборудование и стройматериалы пришлось корректировать смету, она превысила 1,5 млрд рублей", – отметил Томенко.
В поликлинике смогут принимать до 900 человек в день. Здесь будет полноценная диагностическая база, кабинеты неотложной помощи, травмпункт, дневной стационар.
Также можно будет записаться на прием к хирургу, эндокринологу, неврологу и другим специалистам.
"Для поликлиники за счет краевых средств закупили необходимое оборудование, в том числе тяжелое – томограф, флюорограф, рентгенаппараты и маммографы", – добавил глава региона.
Как сообщают корреспонденты amic.ru, сейчас Михаил Мурашко находится на месте строительства нового хирургического корпуса Алтайского краевого клинического центра охраны здоровья материнства и детства.
13:19:00 21-07-2023
врачей тоже закупили, которые там должны работать?
13:21:57 21-07-2023
врачей набрали?
13:52:40 21-07-2023
Гость (13:21:57 21-07-2023) врачей набрали?... Мед ежегодно выпускает врачей
13:33:46 21-07-2023
понятно как можно на строительстве или закупке оборудования разбогатеть. А как на обучении врачей таких прибылей получить еще не придумали.
13:40:01 21-07-2023
Те,которые хотели врачами стать, в бизнес пошли.Там деньги большие.
13:52:16 21-07-2023
Гордимся, одна новая поликлиника за 30 лет, это небывалые успехи для Барнаула, надо чаще писать в новостях об этом достижении.
13:58:24 21-07-2023
и теперь чтоб записаться к 1 узкому специлисту, вместо предусмотренных 3-4х, отстоять хрен знает сколько времени и ВО сколько нужно вставать (или тыкать на гос услугах). Дааа уж. здорово, но....
14:07:31 21-07-2023
Мед ежегодно выпускает врачей - страшно идти лечится к интернам
15:10:43 21-07-2023
Гость (14:07:31 21-07-2023) Мед ежегодно выпускает врачей - страшно идти лечится к интер... ой ну лечитесь подорожником
12:03:03 22-07-2023
Гость (14:07:31 21-07-2023) Мед ежегодно выпускает врачей - страшно идти лечится к интер... Они теперь ординаторы.
14:41:27 21-07-2023
Гость (13:52:40 21-07-2023) Мед ежегодно выпускает врачей... И где они?
14:54:50 21-07-2023
Гость (14:41:27 21-07-2023) И где они?... а по-вашему их нет?))))
15:42:24 21-07-2023
Гость (14:54:50 21-07-2023) а по-вашему их нет?))))... а если они есть,так почему такой не добор кадров поликлиникам и больницам,что даже власти это признают?