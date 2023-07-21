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Томенко и Мурашко осмотрели долгожданную поликлинику, которую скоро должны открыть

Строительство началось в 2020 году, стоимость объекта превысила 1,5 млрд рублей

21 июля 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22
Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко осмотрели новый корпус поликлиники № 14 в Барнауле. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

"Долгожданную поликлинику планируем запустить в этом году. Строительство началось еще в 2020 году, из-за пандемии его приходилось ненадолго останавливать. Из-за роста цен на оборудование и стройматериалы пришлось корректировать смету, она превысила 1,5 млрд рублей", – отметил Томенко.

В поликлинике смогут принимать до 900 человек в день. Здесь будет полноценная диагностическая база, кабинеты неотложной помощи, травмпункт, дневной стационар.

Также можно будет записаться на прием к хирургу, эндокринологу, неврологу и другим специалистам.

"Для поликлиники за счет краевых средств закупили необходимое оборудование, в том числе тяжелое – томограф, флюорограф, рентгенаппараты и маммографы", – добавил глава региона.

Как сообщают корреспонденты amic.ru, сейчас Михаил Мурашко находится на месте строительства нового хирургического корпуса Алтайского краевого клинического центра охраны здоровья материнства и детства.

Виктор Томенко Алтайский край Хорошие новости здравоохранение

Комментарии 13

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Сергей

13:19:00 21-07-2023

врачей тоже закупили, которые там должны работать?

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Гость

13:21:57 21-07-2023

врачей набрали?

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Гость

13:52:40 21-07-2023

Гость (13:21:57 21-07-2023) врачей набрали?... Мед ежегодно выпускает врачей

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Гость

13:33:46 21-07-2023

понятно как можно на строительстве или закупке оборудования разбогатеть. А как на обучении врачей таких прибылей получить еще не придумали.

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Гость

13:40:01 21-07-2023

Те,которые хотели врачами стать, в бизнес пошли.Там деньги большие.

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Гость

13:52:16 21-07-2023

Гордимся, одна новая поликлиника за 30 лет, это небывалые успехи для Барнаула, надо чаще писать в новостях об этом достижении.

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гостья

13:58:24 21-07-2023

и теперь чтоб записаться к 1 узкому специлисту, вместо предусмотренных 3-4х, отстоять хрен знает сколько времени и ВО сколько нужно вставать (или тыкать на гос услугах). Дааа уж. здорово, но....

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Гость

14:07:31 21-07-2023

Мед ежегодно выпускает врачей - страшно идти лечится к интернам

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Гость

15:10:43 21-07-2023

Гость (14:07:31 21-07-2023) Мед ежегодно выпускает врачей - страшно идти лечится к интер... ой ну лечитесь подорожником

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Гость

12:03:03 22-07-2023

Гость (14:07:31 21-07-2023) Мед ежегодно выпускает врачей - страшно идти лечится к интер... Они теперь ординаторы.

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Гость

14:41:27 21-07-2023

Гость (13:52:40 21-07-2023) Мед ежегодно выпускает врачей... И где они?

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Гость

14:54:50 21-07-2023

Гость (14:41:27 21-07-2023) И где они?... а по-вашему их нет?))))

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гость

15:42:24 21-07-2023

Гость (14:54:50 21-07-2023) а по-вашему их нет?))))... а если они есть,так почему такой не добор кадров поликлиникам и больницам,что даже власти это признают?

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