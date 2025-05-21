Алтайский край принял участие в международной конференции в Китае
Регионы Большого Алтая обсудили вопросы сотрудничества в разных сферах, также состоялось несколько встреч
21 мая 2025, 20:40, ИА Амител
В городе Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая 19–20 мая прошла Международная конференция субрегионального сотрудничества "Большой Алтай", сообщили в правительстве Алтайского края.
Участниками конференции стали представители восьми регионов: Алтайского края, Республики Алтай и Республики Тыва (РФ), Синьцзян-Уйгурского автономного района (КНР), Баян-Ульгийского, Кобдоского и Убсунурского аймаков (Монголия), Восточно-Казахстанской области (Казахстан). Алтайский край на конференции представляла делегация под руководством зампреда краевого правительства – руководителя администрации губернатора и правительства Виталия Снесаря.
Участники конференции обсудили вопросы сотрудничества в сфере экономики, культуры, туризма, спорта, науки, образования, экологии, транспорта и инфраструктурной взаимосвязанности.
Помимо этого, состоялось несколько двусторонних и многосторонних встреч, в том числе встреча делегаций Алтайского края и Республики Алтай с руководством Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая: секретарем комитета КПК района Ма Синжуем и председателем народного правительства СУАР Эркином Туниязом. Стороны отметили важность многостороннего формата взаимодействия регионов Большого Алтая и наметили ряд перспективных направлений развития сотрудничества, в том числе упрощение логистических цепочек и повышение транспортной доступности.
Также состоялась встреча Виталия Снесаря с секретарем комитета КПК округа Чугучак СУАР КНР Чжи Сяньвэем. Они достигли предварительной договоренности об установлении культурно-гуманитарного взаимодействия между Алтайским краем и округом Чугучак.
Итогами Международной конференции субрегионального сотрудничества "Большой Алтай" стал ряд договоренностей между представителями регионов, реализация которых позволит вывести их взаимодействие на новый уровень.
"В настоящее время судьбы разных народов как никогда тесно взаимосвязаны. Тенденция к развитию, сотрудничеству и всеобщему выигрышу необратима. Регионы Большого Алтая являются живым ее подтверждением. Нас связывают тесные добрососедские отношения и крепкие партнерские связи в различных сферах. Данный формат сотрудничества важен и для Алтайского края", – отметил в ходе конференции Виталий Снесарь.
22:47:57 21-05-2025
Список лиц алтайской делегации с указанием должностей не помешал.
А то не пойми кто-что.
13:08:28 22-05-2025
Ну что бесплатная заграничная командировка за счет налогоплательщиков. Смысл какой в этой поездке? Деньги потратить и оттянутся в Китае по полной? Я бы тоже съездил, но кто оплатит. Одна виза в Китай только 15 000 рублей стоит.