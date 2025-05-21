Алтайский край принял участие в международной конференции в Китае

Регионы Большого Алтая обсудили вопросы сотрудничества в разных сферах, также состоялось несколько встреч

21 мая 2025, 20:40, ИА Амител

Международная конференция "Большой Алтай" / Фото: правительство Алтайского края

В городе Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая 19–20 мая прошла Международная конференция субрегионального сотрудничества "Большой Алтай", сообщили в правительстве Алтайского края.

Участниками конференции стали представители восьми регионов: Алтайского края, Республики Алтай и Республики Тыва (РФ), Синьцзян-Уйгурского автономного района (КНР), Баян-Ульгийского, Кобдоского и Убсунурского аймаков (Монголия), Восточно-Казахстанской области (Казахстан). Алтайский край на конференции представляла делегация под руководством зампреда краевого правительства – руководителя администрации губернатора и правительства Виталия Снесаря.

Участники конференции обсудили вопросы сотрудничества в сфере экономики, культуры, туризма, спорта, науки, образования, экологии, транспорта и инфраструктурной взаимосвязанности.

Помимо этого, состоялось несколько двусторонних и многосторонних встреч, в том числе встреча делегаций Алтайского края и Республики Алтай с руководством Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая: секретарем комитета КПК района Ма Синжуем и председателем народного правительства СУАР Эркином Туниязом. Стороны отметили важность многостороннего формата взаимодействия регионов Большого Алтая и наметили ряд перспективных направлений развития сотрудничества, в том числе упрощение логистических цепочек и повышение транспортной доступности.

Также состоялась встреча Виталия Снесаря с секретарем комитета КПК округа Чугучак СУАР КНР Чжи Сяньвэем. Они достигли предварительной договоренности об установлении культурно-гуманитарного взаимодействия между Алтайским краем и округом Чугучак.

Итогами Международной конференции субрегионального сотрудничества "Большой Алтай" стал ряд договоренностей между представителями регионов, реализация которых позволит вывести их взаимодействие на новый уровень.