Алтайский край стал одним из шести регионов, где госдолг за 2023 год вырос в два раза

Однако отношение госдолга к объему налоговых и неналоговых доходов в регионе весьма позитивное

22 февраля 2024, 16:22, ИА Амител

Российские рубли / Фото: unsplash.com

Алтайский край занял 12-е место из 85 в рейтинге регионов по уровню долговой нагрузки по итогам 2023 года, сообщает РИА Рейтинг. Стоит отметить, что это хороший показатель, лишь немного не дотягивающий до группы лидеров.

"По данным на 1 января 2024 года, объем госдолга Алтайского края составил 11,57 млрд рублей. При этом отношение госдолга к объему налоговых и неналоговых доходов в регионе составляет 11,9%", – говорится в исследовании.

В лидирующую группу входят те регионы, у которых государственный долг составляет менее 10% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов. По итогам 2023 года в этот список вошли только девять регионов.

"Более чем в два раза вырос объем госдолга в шести регионах: в Республике Крым (+133,6%), в Приморском крае (+133,6%), в Республике Дагестан (+133%), в Алтайском крае (+118,2%), в Чеченской Республике (+113,4%) и во Владимирской области (+108,9%)", – отметили аналитики.

Такое резкое наращивание госдолга привело к тому, что Алтайский край, Приморский край, Республика Крым и Владимирская область по итогам 2023 года покинули лидирующую группу рейтинга по уровню долговой нагрузки.

"Но пока в целом ситуация в этих регионах опасений не вызывает", – подчеркнули эксперты.

Ранее долговую устойчивость Алтайского края высоко оценили в федеральном Минфине. Госдолг региона на 1 октября 2023 года составлял 9,165 млрд рублей (на 2,4 млрд меньше, чем на начало 2024 года).Первая тройка в лидирующей группе рейтинга: Сахалинская область (госдолг 3,92 млрд рублей, отношение госдолга к объему налоговых и неналоговых доходов – 1,8%), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (10,19 млрд рублей, 2,7%) и Тюменская область (8,43 млрд рублей, 2,7%).

В замыкающей тройке: Республика Хакасия (25,19 млрд рублей, 79,8%), Удмуртская Республика (67,48 млрд рублей, 82,3%) и на последнем месте Республика Мордовия (33,71 млрд рублей, 93,9%).