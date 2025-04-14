Алтайский край вошел в топ-45 регионов, где жители стали тратить больше денег

Самый большой прирост показали розничная торговля и сектор общественного питания

14 апреля 2025, 12:25, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайский край занял 43-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по динамике потребительского спроса, а Республика Алтай – 11-е, сообщает РИА Новости.

Потребительский спрос оценивался аналитиками как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на общепит. В денежном выражении потребители стали тратить заметно больше, что связано как с ростом возможностей населения вследствие увеличения зарплат, так и с ростом стоимости товаров и услуг. Самый большой прирост показали розничная торговля и сектор общественного питания.



Средние потребительские расходы в России на душу населения в месяц в 2024 году составили 43,5 тыс. рублей (на 17% выше уровня 2023 года). Из них на покупку товаров в среднем ушло 31,7 тыс. рублей, на оплату услуг – 9,8 тыс. рублей, на питание в общественных местах – 2 тыс. рублей.

"В Алтайском крае изменение потребительского спроса в 2024 году – рост на 6,4%", – говорится в исследовании.

В Республике Алтай прирост за год составил 9,6%.

Самый большой рост потребительского спроса отмечается в республиках Адыгея (20,7%), Карачаево-Черкесской (11,7%) и Башкортостан (11,2%).

В аутсайдерах находятся Ненецкий автономный округ (0,6%), Архангельская область (0,3%) и Севастополь, где динамика потребительского спроса показала отрицательный результат (-5,2%).

Ранее Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов России по уровню зарплат в провинции.