Алтайский край вошел в топ-45 регионов, где жители стали тратить больше денег
Самый большой прирост показали розничная торговля и сектор общественного питания
14 апреля 2025, 12:25, ИА Амител
Алтайский край занял 43-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по динамике потребительского спроса, а Республика Алтай – 11-е, сообщает РИА Новости.
Потребительский спрос оценивался аналитиками как сумма оборота розничной торговли, объема платных услуг населения и расходов на общепит. В денежном выражении потребители стали тратить заметно больше, что связано как с ростом возможностей населения вследствие увеличения зарплат, так и с ростом стоимости товаров и услуг. Самый большой прирост показали розничная торговля и сектор общественного питания.
Средние потребительские расходы в России на душу населения в месяц в 2024 году составили 43,5 тыс. рублей (на 17% выше уровня 2023 года). Из них на покупку товаров в среднем ушло 31,7 тыс. рублей, на оплату услуг – 9,8 тыс. рублей, на питание в общественных местах – 2 тыс. рублей.
"В Алтайском крае изменение потребительского спроса в 2024 году – рост на 6,4%", – говорится в исследовании.
В Республике Алтай прирост за год составил 9,6%.
Самый большой рост потребительского спроса отмечается в республиках Адыгея (20,7%), Карачаево-Черкесской (11,7%) и Башкортостан (11,2%).
В аутсайдерах находятся Ненецкий автономный округ (0,6%), Архангельская область (0,3%) и Севастополь, где динамика потребительского спроса показала отрицательный результат (-5,2%).
Ранее Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов России по уровню зарплат в провинции.
13:03:08 14-04-2025
Это не отражение динамики потребительского спроса, а следствие запредельных темпов роста цен
13:03:21 14-04-2025
А ничего, что это в чисто денежном выражении? К количеству привязки нет Цены скакнули, значит и денег на то самое, а иногда и на меньшее количество, уйдёт ожидаемо больше!!! Ага, зарплаты выросли... Не знаю, не видела вот цены-да!!!
13:07:23 14-04-2025
название статьи не корректное. надо написать что в регионе стали тратить больше денег. а потом уж выясняйте кто тратит. местные или приезжие - туристы. и с чем это связано. с ростом цен или с тем, что денег много и надо их потратить.
15:26:25 14-04-2025
Гость (13:07:23 14-04-2025) название статьи не корректное. надо написать что в регионе ... какие туристы то особо в КРАЕ? в республике - да
13:10:11 14-04-2025
опять стоимостными показателями жонглируют.
надо количественными
14:05:28 14-04-2025
Гость (13:10:11 14-04-2025) опять стоимостными показателями жонглируют.надо количест... За это наругают.
13:17:44 14-04-2025
Россиянам чтобы не работать после 40 лет необходимо накопить 69 млн. Руб. Что же вы раньше не подсказали , ведь уже накопил бы! Это все что надо знать о запредельном уровне инфляции в стране! При это ещё лишили пенсий и достойной старости!
14:06:37 14-04-2025
Гость (13:17:44 14-04-2025) Россиянам чтобы не работать после 40 лет необходимо накопить... Сейчас как начнут россияне копить по ночам...
13:50:03 14-04-2025
Рост потребительских расходов на 17% это целиком рост потребительских цен на товары и услуги!
15:28:59 14-04-2025
верное замечание. посмотрите просто, какие и сколько машин на улицах и на какие суммы покупает люд просто поесть в Ленте, что ни чек - 15000. Приятно жить в таком обществе. Ну и спросите средний чек тратсемьи в месяц с двумя детьми. У наших знакомых в окружении примерно 250 000 , и таких минимум 450 семей
15:50:10 14-04-2025
Гость (15:28:59 14-04-2025) верное замечание. посмотрите просто, какие и сколько машин н... И тут он проснулся...
На паперти, что-ли такое богатое сообщество?
16:10:10 14-04-2025
Гость (15:28:59 14-04-2025) верное замечание. посмотрите просто, какие и сколько машин н... ...вы из какого региона пишите? со средним чеком семьи (ваших друзей) в 250тыр . и количество ваших знакомых - 450 семей так же вызывает интерес ... "наши граждане в булоШную на такси не ездют"
12:53:12 15-04-2025
Почему ветер дует, деревья качаются.