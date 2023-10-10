Стала известна цена автомобиля "Москвич 6"
На старте продаж авто будет представлено в двух версиях
10 октября 2023, 09:19, ИА Амител
Фото: moskvich-auto.ru
Новый седан "Москвич 6" будет стоить от 2,336 млн рублей, говорится на сайте автопроизводителя.
На старте продаж авто будет представлено в двух версиях: "Комфорт" и "Бизнес".
При этом стоить отметить, что "Москвич 6" – это копия китайского JAC Sehoi A5. Внешне обе машины отличаются только логотипами.
Ранее сообщили, что новую "Волгу" могут представить в 2024 году.
09:40:22 10-10-2023
Налетай, покупай, кривое китайское ведро за конские деньги :-)
09:58:47 10-10-2023
2,6 млн. руб. при средней з/п на Алтае в 52 тыс. руб. ХА-ХА-ХА. Гвоздь вам в тапки за такую заботу!
11:29:32 10-10-2023
Гость (09:58:47 10-10-2023) 2,6 млн. руб. при средней з/п на Алтае в 52 тыс. руб. ХА-ХА-... Автомобиль должен быть по цене не выше годовой заработной платы. Если выше, то это уже безрассудная покупка. При зарплате 52 тыс/мес, автомобиль можно покупать по цене не выше 624 тыс. руб.
12:02:41 10-10-2023
Гость (11:29:32 10-10-2023) Автомобиль должен быть по цене не выше годовой заработной пл... Никогда такого в России не было. И в СССР не было. ВАЗ-2109 к началу 90-х стоил 9000 рублей, а средняя зарплата до 150 р. в месяц не дотягивала.
12:41:58 10-10-2023
Гость (12:02:41 10-10-2023) Никогда такого в России не было. И в СССР не было. ВАЗ-2109 ... Вот к эту и идём опять, при курсе доллара под 200, с учётом что ничего сами не производим, кроме продуктов, цены будут на весь импорт конскими, дороги можно не расширять, скоро все будем ездить на ОТ, как в советах, но с олигархами.)))
11:27:25 10-10-2023
Наконец-то, дождались. Москвич 6 - это убийца Камри. По цене посмотрел, она повыше, чем указано в статье: 2.6-2.8 млн. руб. Но Камри по параллельному импорту вообще от 4.5 млн
11:38:46 10-10-2023
Гость (11:27:25 10-10-2023) Наконец-то, дождались. Москвич 6 - это убийца Камри. По цене... Но как бы очень некорректно сравнивать Камри и китайца, это небо и земля просто.
11:32:26 10-10-2023
будет стоить от 2,336 млн рублей - это значит со всеми допами 3 ляма примерно
11:41:26 10-10-2023
Ну так то не ведро, давайте уж не врать. По показателям норм, обычный седан городского цикла. А ценник… Ну, ценник сейчас на все дорогой. Я помню Солярка от Хендэ стоила 600, а Рено Логан 350. А теперь любой автомобиль стоит как пароход. БМВ за 9 уже не удивляет.
13:30:58 10-10-2023
Гость (11:41:26 10-10-2023) Ну так то не ведро, давайте уж не врать. По показателям норм... BMW X6 за 20 млн. давно уже не удивляет. Да что там BMW, обычный по прошлой жизни LC (сейчас уже модель "300") стоит под 20 млн в комплектации около максимальной, Прадик, обычный Прадик - под 10 млн. Это не цены, это ночной кошмар для среднего и среднего плюс класса. Идем на жесткое понижение одним словом, скоро Tank вместо LC и Москвич 6 с Chery Arizzo вместо Камри и A6. Хоть коньяк не сильно подорожал, смотреть на это нет уж сил
13:43:26 10-10-2023
Гость (13:30:58 10-10-2023) BMW X6 за 20 млн. давно уже не удивляет. Да что там BMW, обы... Тэнк, кстати, то еще дерьмище) копипаста, плюс плохо выполнена. Да в М-версии и 20 сейчас ценник. Плюс без поддержки дилера.
16:22:08 10-10-2023
Гость (13:30:58 10-10-2023) BMW X6 за 20 млн. давно уже не удивляет. Да что там BMW, обы... LC --- А это что за автомобиль?
11:46:05 10-10-2023
Это неуважение к людям, которые разработали и выпускали оригинальный "Москвич". Какой бы он ни был, они его делали сами.
11:52:13 10-10-2023
Гость (11:46:05 10-10-2023) Это неуважение к людям, которые разработали и выпускали ориг... И? Что хорошего было в оригинальном Москвиче? У меня в молодости был 412-й, отжали у должника. Это капец, а не автомобиль был.
13:32:49 10-10-2023
Гость (11:52:13 10-10-2023) И? Что хорошего было в оригинальном Москвиче? У меня в молод... 412-й не трогайте. Это как и Жигули копейка - легенды.
14:06:14 10-10-2023
Гость (13:32:49 10-10-2023) 412-й не трогайте. Это как и Жигули копейка - легенды. ... Легенда 2140. а 412 упырошная
23:09:31 10-10-2023
Гость (11:52:13 10-10-2023) И? Что хорошего было в оригинальном Москвиче? У меня в молод... 412-й ижевский - 10 лет отъездил. Хорошая машина была. Каждый год Красноярск и обратно, Алма-Ата, Чуйский до границы, весь Алтай на нем.
14:35:46 10-10-2023
Это не копия китайского авто, это он и есть исключая "шильдик". Колеса прикрутили, в два раза наценили - узловая сборка.