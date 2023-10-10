Стала известна цена автомобиля "Москвич 6"

На старте продаж авто будет представлено в двух версиях

10 октября 2023, 09:19, ИА Амител

Фото: moskvich-auto.ru

Новый седан "Москвич 6" будет стоить от 2,336 млн рублей, говорится на сайте автопроизводителя.

На старте продаж авто будет представлено в двух версиях: "Комфорт" и "Бизнес".

При этом стоить отметить, что "Москвич 6" – это копия китайского JAC Sehoi A5. Внешне обе машины отличаются только логотипами.

Ранее сообщили, что новую "Волгу" могут представить в 2024 году.