В этом году мед начали экспортировать еще и в Объединенные Арабские Эмираты

22 ноября 2024, 12:40, ИА Амител

Алтайский мед на ярмарке / Фото: amic.ru

За девять месяцев 2024 года экспортировано 215,6 тонны меда стоимостью 34,5 млн рублей, сообщает алтайская таможня. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го объем вырос на 17%, а стоимость – на 45%.

"Практически все партии отправили за границу предприниматели Алтайского края, единичные поставки осуществлялись из Республики Алтай", – отметили в ведомстве.

В таможне рассказали, что свежий урожай уже отправлен в Казахстан, Монголию и другие страны.