НОВОСТИОбщество

Алтайский мед тоннами вывозят за рубеж

В этом году мед начали экспортировать еще и в Объединенные Арабские Эмираты

22 ноября 2024, 12:40, ИА Амител

Алтайский мед на ярмарке / Фото: amic.ru
Алтайский мед на ярмарке / Фото: amic.ru

За девять месяцев 2024 года экспортировано 215,6 тонны меда стоимостью 34,5 млн рублей, сообщает алтайская таможня. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го объем вырос на 17%, а стоимость – на 45%.

"Практически все партии отправили за границу предприниматели Алтайского края, единичные поставки осуществлялись из Республики Алтай", – отметили в ведомстве.

В таможне рассказали, что свежий урожай уже отправлен в Казахстан, Монголию и другие страны.

"В 2024 году добавилось новое направление экспорта алтайского меда – Объединенные Арабские Эмираты", – подчеркнули в ведомстве.

Мед / Фото: pxhere.com/ru/photo/964453

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НОВОСТИОбщество

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Комментарии 28

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Гость

13:01:04 22-11-2024

Если вывоз запретить, будут продавать, может цена будет получше

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Татьяна

13:13:20 22-11-2024

А на СВО отправить слабо?

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Гость

16:34:05 22-11-2024

Татьяна (13:13:20 22-11-2024) А на СВО отправить слабо?... Татьяна, ты хочешь, чтобы война продолжалась?

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Т

21:48:06 23-11-2024

Гость (16:34:05 22-11-2024) Татьяна, ты хочешь, чтобы война продолжалась?... Нет я хочу скорейшего окончания СВО!!!!!!!!

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гость

14:04:45 22-11-2024

Про местных жителей не забудут?

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Кхм...

14:34:00 22-11-2024

гость (14:04:45 22-11-2024) Про местных жителей не забудут?... Пейте чай вприкуску - один кусок сахара в неделю.😁

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Гость

16:09:00 22-11-2024

Кхм... (14:34:00 22-11-2024) Пейте чай вприкуску - один кусок сахара в неделю.😁... согласен сахар надо раз в неделю есть а чай без ничего пить - здоровее буишь

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гость

14:11:45 22-11-2024

34 миллиона это ж курам на смех

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Гость

14:53:11 22-11-2024

160 тысяч за тонну, чую загнется пчеловодство

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Гость

16:04:58 22-11-2024

Низкая закупочная цена, запредельная забюрокраченность оформления продажи, новые драконовские ветеринарные правила содержания пчёл, недобросовестная конкуренция (подделка мёда), болезни пчёл и подделка лекарств и другие проблемы - всё это и есть путь в никуда для пчеловодства.

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медведь-шатун

15:04:03 22-11-2024

по 160 руб за кг!!!! Карл это виаско!!!

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Гость

15:14:02 22-11-2024

По сравнению с аналогичным периодом 2023-г стоимость выросла на 45%.???
Вы смеетесь? У нас в селе мед принимают по ценам 2019 года. Позвоните любому оптовику- 80-85 руб. за кг. Сами посмотрите на АВИТО,по сколько предлагают оптом.

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Гость

16:08:07 22-11-2024

Гость (15:14:02 22-11-2024) По сравнению с аналогичным периодом 2023-г стоимость выросл... так они покупают у вас по 80 а продают по 160 итого в карман 80 из воздуха
прикиньте вы пашете весь год а они такие же деньги за дарма с вас имеют

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Гость

10:00:40 24-11-2024

Гость (16:08:07 22-11-2024) так они покупают у вас по 80 а продают по 160 итого в карман... Ты сам попробуй 80 рублей сделать из воздуха документы хранения логистика, вот вы и пишите всякую ерунду.

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Гость

15:16:30 22-11-2024

160 рублей за кг.

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гость

18:27:21 22-11-2024

Может на экспорт везут и настоящий мед, но вот на внутреннем рынке продают подделку, лет 15 покупаю, то на рынке, то на ярмарках и постоянно продают фальсификат. За продавцами нет никакого контроля. Рука - руку моет.

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Гость

18:30:39 22-11-2024

Я бы настоящий мёд купил бы и за 1000 рублей литр, но нет настоящего балом правит подделка.

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Гость

10:26:14 23-11-2024

Гость (18:30:39 22-11-2024) Я бы настоящий мёд купил бы и за 1000 рублей литр, но нет на... Найдите пчеловода в селе и покупайте у него. На Алтае это не сложно.

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Гость

19:19:41 22-11-2024

у нас пасека 180 пчелосемей, имею базу-сбыт по друзьям и друзьям друзей. Распродаю 3 качки со скоростью звука, ДОРОГО. окупаю траты на все и с прибылью. не понимаю кто и как соглашается продавать за гроши такой труд!

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Гость

12:00:31 23-11-2024

Гость (19:19:41 22-11-2024) у нас пасека 180 пчелосемей, имею базу-сбыт по друзьям и дру... друзья друзей съедают 5 тонн меда в год? не верю

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Гость

10:03:20 24-11-2024

Гость (19:19:41 22-11-2024) у нас пасека 180 пчелосемей, имею базу-сбыт по друзьям и дру... Что врать такой объем устанешь по банкам фасовать.

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Гость

23:55:47 22-11-2024

Да все продали уже

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Нина Чвоцбур

23:57:39 22-11-2024

80% меда в России фальсифицированно - Парламентская газета

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Наталья

08:34:49 23-11-2024

Не у всех есть сбыт ,а с продажами и авито не поможет .На рынке продавать времени не хватает надо работать Вот и получается что мёдом торгует тот кто и пчёл не видел и не вспотел ни разу

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Гость

22:32:08 23-11-2024

Заведите уже себе пчел как я и не парьтесь

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Гость

23:17:03 23-11-2024

Гость (18:30:39 22-11-2024) Я бы настоящий мёд купил бы и за 1000 рублей литр, но нет на... У меня мёд стоит 500 р кг. Продаю мало, но цену снижать не буду. Подделками заниматься не хочу и дармоедов кормить не буду. Мёда произвожу столько, сколько могу продать. Работать абы наработаться, желания нет.

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Гость

15:17:46 24-11-2024

Ну продают и молодцы. Валюту привлекают, налоги платят, сами зарабатывают и другим на пользу. А много сладкого есть вредно, будь то хоть мёд, хоть варенье. Мёда этого 300 грамм в год надо, да и то при простуде.

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Гость

01:12:47 25-11-2024

Гость (18:30:39 22-11-2024) Я бы настоящий мёд купил бы и за 1000 рублей литр, но нет на... 900 р 1 кг липовый берут у меня отлично стаж пчеловодства 34 года

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