Алтайский мед тоннами вывозят за рубеж
В этом году мед начали экспортировать еще и в Объединенные Арабские Эмираты
22 ноября 2024, 12:40, ИА Амител
Алтайский мед на ярмарке / Фото: amic.ru
За девять месяцев 2024 года экспортировано 215,6 тонны меда стоимостью 34,5 млн рублей, сообщает алтайская таможня. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го объем вырос на 17%, а стоимость – на 45%.
"Практически все партии отправили за границу предприниматели Алтайского края, единичные поставки осуществлялись из Республики Алтай", – отметили в ведомстве.
В таможне рассказали, что свежий урожай уже отправлен в Казахстан, Монголию и другие страны.
"В 2024 году добавилось новое направление экспорта алтайского меда – Объединенные Арабские Эмираты", – подчеркнули в ведомстве.
13:01:04 22-11-2024
Если вывоз запретить, будут продавать, может цена будет получше
13:13:20 22-11-2024
А на СВО отправить слабо?
16:34:05 22-11-2024
Татьяна (13:13:20 22-11-2024) А на СВО отправить слабо?... Татьяна, ты хочешь, чтобы война продолжалась?
21:48:06 23-11-2024
Гость (16:34:05 22-11-2024) Татьяна, ты хочешь, чтобы война продолжалась?... Нет я хочу скорейшего окончания СВО!!!!!!!!
14:04:45 22-11-2024
Про местных жителей не забудут?
14:34:00 22-11-2024
гость (14:04:45 22-11-2024) Про местных жителей не забудут?... Пейте чай вприкуску - один кусок сахара в неделю.😁
16:09:00 22-11-2024
Кхм... (14:34:00 22-11-2024) Пейте чай вприкуску - один кусок сахара в неделю.😁... согласен сахар надо раз в неделю есть а чай без ничего пить - здоровее буишь
14:11:45 22-11-2024
34 миллиона это ж курам на смех
14:53:11 22-11-2024
160 тысяч за тонну, чую загнется пчеловодство
16:04:58 22-11-2024
Низкая закупочная цена, запредельная забюрокраченность оформления продажи, новые драконовские ветеринарные правила содержания пчёл, недобросовестная конкуренция (подделка мёда), болезни пчёл и подделка лекарств и другие проблемы - всё это и есть путь в никуда для пчеловодства.
15:04:03 22-11-2024
по 160 руб за кг!!!! Карл это виаско!!!
15:14:02 22-11-2024
По сравнению с аналогичным периодом 2023-г стоимость выросла на 45%.???
Вы смеетесь? У нас в селе мед принимают по ценам 2019 года. Позвоните любому оптовику- 80-85 руб. за кг. Сами посмотрите на АВИТО,по сколько предлагают оптом.
16:08:07 22-11-2024
Гость (15:14:02 22-11-2024) По сравнению с аналогичным периодом 2023-г стоимость выросл... так они покупают у вас по 80 а продают по 160 итого в карман 80 из воздуха
прикиньте вы пашете весь год а они такие же деньги за дарма с вас имеют
10:00:40 24-11-2024
Гость (16:08:07 22-11-2024) так они покупают у вас по 80 а продают по 160 итого в карман... Ты сам попробуй 80 рублей сделать из воздуха документы хранения логистика, вот вы и пишите всякую ерунду.
15:16:30 22-11-2024
160 рублей за кг.
18:27:21 22-11-2024
Может на экспорт везут и настоящий мед, но вот на внутреннем рынке продают подделку, лет 15 покупаю, то на рынке, то на ярмарках и постоянно продают фальсификат. За продавцами нет никакого контроля. Рука - руку моет.
18:30:39 22-11-2024
Я бы настоящий мёд купил бы и за 1000 рублей литр, но нет настоящего балом правит подделка.
10:26:14 23-11-2024
Гость (18:30:39 22-11-2024) Я бы настоящий мёд купил бы и за 1000 рублей литр, но нет на... Найдите пчеловода в селе и покупайте у него. На Алтае это не сложно.
19:19:41 22-11-2024
у нас пасека 180 пчелосемей, имею базу-сбыт по друзьям и друзьям друзей. Распродаю 3 качки со скоростью звука, ДОРОГО. окупаю траты на все и с прибылью. не понимаю кто и как соглашается продавать за гроши такой труд!
12:00:31 23-11-2024
Гость (19:19:41 22-11-2024) у нас пасека 180 пчелосемей, имею базу-сбыт по друзьям и дру... друзья друзей съедают 5 тонн меда в год? не верю
10:03:20 24-11-2024
Гость (19:19:41 22-11-2024) у нас пасека 180 пчелосемей, имею базу-сбыт по друзьям и дру... Что врать такой объем устанешь по банкам фасовать.
23:55:47 22-11-2024
Да все продали уже
23:57:39 22-11-2024
80% меда в России фальсифицированно - Парламентская газета
08:34:49 23-11-2024
Не у всех есть сбыт ,а с продажами и авито не поможет .На рынке продавать времени не хватает надо работать Вот и получается что мёдом торгует тот кто и пчёл не видел и не вспотел ни разу
22:32:08 23-11-2024
Заведите уже себе пчел как я и не парьтесь
23:17:03 23-11-2024
Гость (18:30:39 22-11-2024) Я бы настоящий мёд купил бы и за 1000 рублей литр, но нет на... У меня мёд стоит 500 р кг. Продаю мало, но цену снижать не буду. Подделками заниматься не хочу и дармоедов кормить не буду. Мёда произвожу столько, сколько могу продать. Работать абы наработаться, желания нет.
15:17:46 24-11-2024
Ну продают и молодцы. Валюту привлекают, налоги платят, сами зарабатывают и другим на пользу. А много сладкого есть вредно, будь то хоть мёд, хоть варенье. Мёда этого 300 грамм в год надо, да и то при простуде.
01:12:47 25-11-2024
Гость (18:30:39 22-11-2024) Я бы настоящий мёд купил бы и за 1000 рублей литр, но нет на... 900 р 1 кг липовый берут у меня отлично стаж пчеловодства 34 года