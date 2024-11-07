НОВОСТИОбщество

Алтайский пасечник получил 2 млн рублей компенсации за гибель пчел

Пчелы погибли из-за обработки полей ядохимикатами

07 ноября 2024, 16:00, ИА Амител

Пчела / Фото: unsplash.com / Ankith Choudhary
Пчела / Фото: unsplash.com / Ankith Choudhary

В Алтайском крае судебные приставы помогли тальменскому пасечнику возместить компенсацию за гибель пчел, сообщает региональная ФССП.

Пчеловод пояснил, что летом аграрная компания без предупреждения обработала ядохимикатами посевы в пределах радиуса лета пчел.

"Через несколько дней погибли пчелосемьи. Лабораторная экспертиза подтвердила вину аграрной организации, однако от добровольного возмещения причиненного ущерба она отказалась", – рассказали в ведомстве.

Суд обязал компанию возместить пасечнику ущерб в размере 2 млн рублей: за гибель пчел и недополученный мед.

Пристав уведомил руководство организации о необходимости исполнить решение суда во избежание предусмотренной законодательством ответственности. В результате ущерб возместили в полном объеме.

Пчела / Фото: unsplash.com/Ankith Choudhary

Травят и людей, и насекомых. Алтайские фермеры вновь жалуются на массовую гибель пчел

Пчеловоды намерены судиться с аграриями, которые обрабатывают поля с нарушением требований
НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

17:49:41 07-11-2024

Какая именно организация? Таких "героев" должны знать все

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:10:01 07-11-2024

у нас своя пасека, 180 семей. и мы вокруг пасеки выкупили замли САМИ там сеем медоносы. Ну нафиг эти колхозные поля

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:09:50 07-11-2024

Гость (20:10:01 07-11-2024) у нас своя пасека, 180 семей. и мы вокруг пасеки выкупили за... стонете что мед дешевый.все вам мало

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:00:57 08-11-2024

Гость (22:09:50 07-11-2024) стонете что мед дешевый.все вам мало... А пойди-ка сам этот медок сделай... а не можешь, так и заткнись и помалкивай, за умного сойдёшь.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
С улицы Чехова (когда-то)

20:37:15 07-11-2024

Ленька Логинов что ли получил?

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров