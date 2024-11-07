Алтайский пасечник получил 2 млн рублей компенсации за гибель пчел

Пчелы погибли из-за обработки полей ядохимикатами

07 ноября 2024, 16:00, ИА Амител

Пчела / Фото: unsplash.com / Ankith Choudhary

В Алтайском крае судебные приставы помогли тальменскому пасечнику возместить компенсацию за гибель пчел, сообщает региональная ФССП.

Пчеловод пояснил, что летом аграрная компания без предупреждения обработала ядохимикатами посевы в пределах радиуса лета пчел.

"Через несколько дней погибли пчелосемьи. Лабораторная экспертиза подтвердила вину аграрной организации, однако от добровольного возмещения причиненного ущерба она отказалась", – рассказали в ведомстве.

Суд обязал компанию возместить пасечнику ущерб в размере 2 млн рублей: за гибель пчел и недополученный мед.

Пристав уведомил руководство организации о необходимости исполнить решение суда во избежание предусмотренной законодательством ответственности. В результате ущерб возместили в полном объеме.