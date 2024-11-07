Алтайский пасечник получил 2 млн рублей компенсации за гибель пчел
Пчелы погибли из-за обработки полей ядохимикатами
07 ноября 2024, 16:00, ИА Амител
В Алтайском крае судебные приставы помогли тальменскому пасечнику возместить компенсацию за гибель пчел, сообщает региональная ФССП.
Пчеловод пояснил, что летом аграрная компания без предупреждения обработала ядохимикатами посевы в пределах радиуса лета пчел.
"Через несколько дней погибли пчелосемьи. Лабораторная экспертиза подтвердила вину аграрной организации, однако от добровольного возмещения причиненного ущерба она отказалась", – рассказали в ведомстве.
Суд обязал компанию возместить пасечнику ущерб в размере 2 млн рублей: за гибель пчел и недополученный мед.
Пристав уведомил руководство организации о необходимости исполнить решение суда во избежание предусмотренной законодательством ответственности. В результате ущерб возместили в полном объеме.
17:49:41 07-11-2024
Какая именно организация? Таких "героев" должны знать все
20:10:01 07-11-2024
у нас своя пасека, 180 семей. и мы вокруг пасеки выкупили замли САМИ там сеем медоносы. Ну нафиг эти колхозные поля
22:09:50 07-11-2024
Гость (20:10:01 07-11-2024) у нас своя пасека, 180 семей. и мы вокруг пасеки выкупили за... стонете что мед дешевый.все вам мало
09:00:57 08-11-2024
Гость (22:09:50 07-11-2024) стонете что мед дешевый.все вам мало... А пойди-ка сам этот медок сделай... а не можешь, так и заткнись и помалкивай, за умного сойдёшь.
20:37:15 07-11-2024
Ленька Логинов что ли получил?