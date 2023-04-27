Из федерального бюджета на достройку объекта потратят ещё 200 миллионов рублей

27 апреля 2023, 14:00, Вячеслав Кондаков

Фото: Министерство культуры Алтайского края

Строительство Государственного художественного музея в Барнауле на площади Октября завершится в 2024 году. Для этого из федерального бюджета выделят ещё около 200 миллионов рублей, заявила 26 апреля в ходе правительственного часа в АКЗС министр культуры региона Елена Безрукова.

Когда достроят музей?

В 2023 году на строительно-монтажные работы на объекте предусмотрено 357,8 млн рублей, в том числе 92,5 млн рублей – из средств федерального бюджета. Это деньги, которые изначально планировали потратить на реконструкцию краеведческого музея. Однако региональные власти решили перенаправить их на другой объект. Завершение всех работ и ввод художественного музея в эксплуатацию предусмотрен в декабре 2024 года.

"Всех интересует, когда достроят музей. Он нам необходим. Завершение строительства художественного музея даст региону выставочную площадку с принципиально новыми возможностями. Такой музей нам очень нужен. Не буду вдаваться в подробности, почему стройка затянулась, но мы все заинтересованы в завершении работ", – уверена Елена Безрукова.

Что вообще известно о музее?

Строительство объекта началось в 2012 году. Компания "СтройГАЗ" выполнила только 70% работ и обанкротилось. В итоге контракт расторгли, а работы продолжили только в 2018 году. В общей сложности на строительство объекта потратят около 1,7 миллиарда рублей. Сдать музей планировали сначала в 2022 году, потом – в конце 2023-го. В итоге сроки снова сдвинули почти на девять месяцев.

Решение с очередным переносом сроков связано с подорожанием контракта на 25,9% и необходимостью замены импортного музейного и мультимедийного оборудования на российские аналоги. При этом типовых решений по замене оборудования, поставки которого прекратились из-за санкций, ещё не выработали.

Отметим, недавно во время концерта в Барнауле над музеем пошутила команда КВН "Камызяки", назвав его "вообще несдатым".