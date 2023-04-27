Алтайский министр пообещала достроить художественный музей в Барнауле в 2024 году
Из федерального бюджета на достройку объекта потратят ещё 200 миллионов рублей
27 апреля 2023, 14:00, Вячеслав Кондаков
Строительство Государственного художественного музея в Барнауле на площади Октября завершится в 2024 году. Для этого из федерального бюджета выделят ещё около 200 миллионов рублей, заявила 26 апреля в ходе правительственного часа в АКЗС министр культуры региона Елена Безрукова.
Когда достроят музей?
В 2023 году на строительно-монтажные работы на объекте предусмотрено 357,8 млн рублей, в том числе 92,5 млн рублей – из средств федерального бюджета. Это деньги, которые изначально планировали потратить на реконструкцию краеведческого музея. Однако региональные власти решили перенаправить их на другой объект. Завершение всех работ и ввод художественного музея в эксплуатацию предусмотрен в декабре 2024 года.
"Всех интересует, когда достроят музей. Он нам необходим. Завершение строительства художественного музея даст региону выставочную площадку с принципиально новыми возможностями. Такой музей нам очень нужен. Не буду вдаваться в подробности, почему стройка затянулась, но мы все заинтересованы в завершении работ", – уверена Елена Безрукова.
Что вообще известно о музее?
Строительство объекта началось в 2012 году. Компания "СтройГАЗ" выполнила только 70% работ и обанкротилось. В итоге контракт расторгли, а работы продолжили только в 2018 году. В общей сложности на строительство объекта потратят около 1,7 миллиарда рублей. Сдать музей планировали сначала в 2022 году, потом – в конце 2023-го. В итоге сроки снова сдвинули почти на девять месяцев.
Решение с очередным переносом сроков связано с подорожанием контракта на 25,9% и необходимостью замены импортного музейного и мультимедийного оборудования на российские аналоги. При этом типовых решений по замене оборудования, поставки которого прекратились из-за санкций, ещё не выработали.
Отметим, недавно во время концерта в Барнауле над музеем пошутила команда КВН "Камызяки", назвав его "вообще несдатым".
14:08:18 27-04-2023
Как говориться, мы не видели - хоть наши дети увидят. Хотя скорее внуки
14:13:50 27-04-2023
хоть наши дети увидят. Хотя скорее внуки - попробуйте спросите кому сейчас с нового поколения нужен музей? а внукам и подавно уже не нужно будет
14:54:47 27-04-2023
Не буду вдаваться в подробности, почему стройка затянулась, " А очень бы хотелось услышать. И чтобы дала пояснения о вертикальных трещинах со стороны пр-та Ленина.
15:03:10 27-04-2023
Свежо предание...
15:08:34 27-04-2023
Камызяки пошутили не в бровь , а в глаз прямо! - Ну и как , красивый музей то ? - Ну как красивый , вообще несдатый!
15:39:20 27-04-2023
а есть ли у этой мадам стыд? стоимость квадратного метра этого музея уже приближается к 250000 рублей... сколько еще на нём денег налогоплательщиков попилят?
17:22:19 27-04-2023
Пусть Виктор Петрович Томенко посетит этот музей на пл. Октября и пообещает достроить. Тогда поверю.
20:51:11 27-04-2023
Эта мадам за строительство никакой ответственности не несёт, поэтому обещать может всё, что угодно. Но эти обещания мы слышим уже второе десятилетие. Первым обещальщиком был "сенатор", вот его неплохо было бы носом повозить по стенам с трещинами.
22:04:29 27-04-2023
Так его и не нужно достраивать! Это же символ Барнаула, главная "лесопилка" края по распилу бюджетов! Памятник безхозяйственной власти.
09:48:34 28-04-2023
сколько туда ввалили уже , не пересчитать, можно 100 таких музеев построить. Они решили все все деньги отмыть при данной стройке??????