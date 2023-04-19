"Вообще несдатый". Команда "Камызяки" пошутила о строительстве худмузея в Барнауле

Легендарная команда КВН выступила в Барнауле 18 апреля

19 апреля 2023, 15:03, Вячеслав Кондаков

Фото: сообщество камызяк во "ВКонтакте"

Одна из самых популярных команд КВН "Камызяки" во время выступления в Барнауле, 18 апреля, пошутила о затянувшемся строительстве художественного музея, который уже больше десяти лет возводят на площади Октября.

В начале шоу участник коллектива Азамат Мусагалиев спросил у других представителей команды о том, что они знают о Барнауле.

– Например, на площади Октября строят музей.

– И как, красивый?

– Вообще несдатый!

Шутка вызвала восторг у барнаульской публики. Также во время концерта легендарная команда КВН "Камызяки" иронизировала по поводу снегопада в Барнауле. Азамат Мусагалиев пошутил, что не готовился к такому холоду и не взял с собой тёплые штаны.

К реконструкции Государственного художественного музея в Барнауле приступили в 2012 году. Подрядчиком выступила компания "СтройГАЗ", которая выполнила 70% работ. Однако она обанкротилась. Контракт расторгли, а работы продолжили только в 2018 году. В общей сложности на строительство объекта потратят около 1,7 миллиарда рублей. Сдать музей планировали сначала в 2022 году, потом в конце 2023-го. По последним данным, на сегодняшний день стройка отстаёт от графика на 6-8 месяцев. Решение с очередным переносом сроков связано с подорожанием контракта на 25,9% и необходимостью замены импортного музейного и мультимедийного оборудования на российские аналоги. При этом типовых решений по замене оборудования, поставки которого прекратились из-за санкций, ещё не выработали.

Добавим, что пока строился культурный объект, прошли три Олимпиады и два чемпионата мира по футболу, произошёл "Майдан" на Украине, а также в отставку ушёл губернатор Алтайского края Александр Карлин, который и был инициатором реконструкции.