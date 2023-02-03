НОВОСТИКультура

Строительство дорогого музея в Барнауле вновь отстало от графика на полгода

Художественный музей могут не сдать к концу 2023 года. Кажется, мы это уже где-то слышали

03 февраля 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Реконструкцию Государственного художественного музея Алтайского края в Барнауле могут не завершить к концу 2023 года и вновь перенести на более поздний срок, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный Минстрой. Сейчас работы на объекте, который возводит компания "Селф", идут с отставанием от графика, а финальную дату назовут после корректировки проекта.

Как объяснили в ведомстве, на сегодняшний день стройка отстаёт от графика на 6-8 месяцев. Утверждается, что это обусловлено подорожавшими стройматериалами, а также необходимостью заменить импортное оборудование, изначально предусмотренное проектом.

Это уже не первый раз, когда переносят сроки сдачи культурного объекта. Согласно последним планам властей, ввести музей в эксплуатацию планировали ещё в конце 2022 года. Решение с переносом сроков связано с подорожанием контракта на 25,9% и необходимостью замены импортного музейного и мультимедийного оборудования на российские аналоги. При этом типовых решений по замене оборудования, поставки которого прекратились из-за санкций, ещё не выработали.

В 2023 году на строительство музея из краевого бюджета направили около 390 миллионов рублей. В общей сложности на возведение здания и закупку оборудования потратят более 1,7 миллиарда рублей.

К реконструкции Государственного художественного музея в Барнауле приступили в 2012 году. Подрядчиком выступила компания "СтройГАЗ", которая выполнила 70% работ. Однако она обанкротилась. Контракт расторгли, работы на объекте приостановили. В 2018 году провели новый конкурс на выполнение строительно-монтажных работ, который выиграла компания "Селф". Однако за четыре года стройка особо не продвинулась.

 

Комментарии 13

  • Уже 3 музея можно было построить.... Но всё ништяк, бабло пилится.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Эта музыка будет вечной, надо только заменить батарейки
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Снесите уже его. И делу конец. Воткните на его место 25-ти этажку. Люди быстрее оплатят квадратные метры. Чем тянете "хвоста за кот"
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Это уже даже не Петросян...
    03 февраля, Гость   Ответить
  • И снесут! Не устану писать-треснул уже новострой!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Не устану писать-треснул уже новострой!-------Это кракелюр, это художественно! Как бы намекает, что внутри древние картины
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Попилы пилятся, откаты откатываются. Нормалёк :)
    03 февраля, Гость   Ответить
  • уже Крымский мост 2-а раза построили, позорище куда смотрит прокуратура ...
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Не понимаю - какой то теннисный центр за 5 миллиардов строить собираются и ещё всякую лабуду. Почему музей то достроить нельзя, ведь это украшение города.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • пилите, Шура, пилите
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Проверку нужно организовать по стройке этого музея, который нахрен не нужен никому! Даже если он достроится. Там все зачинщики этого строительства уже будущее обеспечили себе своим детям и внукам. И правнукам наверно тоже, ну и любовницам и любовникам). Я ещё студентом была его закрыли, смешно даже в центре города стоит и не могут до ума довести... Всем глаза мозолит. МУЗЭЭЭЙ, БЛИН!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Если тебе не нужен по причине умственной отсталости, то другим очень нужен
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Хорошая шутка - "Украшение города".Этот маразм- украшение города?Тьфу!
    05 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей

Курс доллара резко вырос
10 часов назад  4

Все новости

Новости партнеров