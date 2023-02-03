Строительство дорогого музея в Барнауле вновь отстало от графика на полгода

Художественный музей могут не сдать к концу 2023 года. Кажется, мы это уже где-то слышали

03 февраля 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Реконструкцию Государственного художественного музея Алтайского края в Барнауле могут не завершить к концу 2023 года и вновь перенести на более поздний срок, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный Минстрой. Сейчас работы на объекте, который возводит компания "Селф", идут с отставанием от графика, а финальную дату назовут после корректировки проекта.

Как объяснили в ведомстве, на сегодняшний день стройка отстаёт от графика на 6-8 месяцев. Утверждается, что это обусловлено подорожавшими стройматериалами, а также необходимостью заменить импортное оборудование, изначально предусмотренное проектом.

Это уже не первый раз, когда переносят сроки сдачи культурного объекта. Согласно последним планам властей, ввести музей в эксплуатацию планировали ещё в конце 2022 года. Решение с переносом сроков связано с подорожанием контракта на 25,9% и необходимостью замены импортного музейного и мультимедийного оборудования на российские аналоги. При этом типовых решений по замене оборудования, поставки которого прекратились из-за санкций, ещё не выработали.

В 2023 году на строительство музея из краевого бюджета направили около 390 миллионов рублей. В общей сложности на возведение здания и закупку оборудования потратят более 1,7 миллиарда рублей.

К реконструкции Государственного художественного музея в Барнауле приступили в 2012 году. Подрядчиком выступила компания "СтройГАЗ", которая выполнила 70% работ. Однако она обанкротилась. Контракт расторгли, работы на объекте приостановили. В 2018 году провели новый конкурс на выполнение строительно-монтажных работ, который выиграла компания "Селф". Однако за четыре года стройка особо не продвинулась.