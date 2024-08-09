Алтайский министр рассказал, как отмена льготной ипотеки повлияет на цены
Иван Гилев отметил, что высокие процентные ставки и охлаждение ипотечного спроса - это будет негативным фактором
09 августа 2024, 14:10, ИА Амител
Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев рассказал, что отмена льготной ипотеки негативно повлияет и на строительство жилья, и на цены на недвижимость, и на финансовое состояние застройщиков.
Гилев отметил, что в последние, наверное, года три рынок недвижимости жил в период стимулирования спроса, который начался во время ковидных ограничений.
"Это позволило рекордные объемы жилья построить и продать. А высокие процентные ставки и охлаждение ипотечного спроса - это будет негативным фактором для финансового состояния застройщиков. Как поведут себя цены на жилье? Как будут формироваться реальный спрос и реальные объемы строительства? Я думаю, жизнь покажет. Это та сложность, то препятствие, которое надо пройти", - подчеркнул министр в концертном зале "Сибирь" во время торжеств, посвященных Дню строителя.
Гилев напомним, что в строительстве всегда есть колебания, которые, в частности, связаны с макроэкономическими показателями.
"Если посмотреть назад на 10 лет, мы увидим несколько таких колебаний. Задача строительного комплекса быть готовым к тому моменту, когда спрос опять развернется, может быть, за счет удешевления банковского кредита, развития ипотечного кредитования, либо других созданных механизмов. Надо быть готовым: надо построить жилье, предоставить и продавать людям", - добавил Гилев.
Ранее алтайский эксперт по недвижимости Дмитрий Дворядкин рассказал, что ждет рынок недвижимости после отмены дешевых кредитов.
14:21:35 09-08-2024
немного пожировали и хватит. Неплохо заработали строители
14:24:08 09-08-2024
"жизнь покажет". аналитиг.
14:39:09 09-08-2024
Как так получилось что за 3-4 года стоимость квадратного метра выросла в двое при незначительном повышении з.п. ? Что вообще происходит в АК? Если открыть сайт Леруа в Москве строительный материал дешевле чем у нас? Перевозчики тоже с ценами первее всех. У нас наверное край подопытных кроликов?
14:52:41 09-08-2024
Гость (14:39:09 09-08-2024) Как так получилось что за 3-4 года стоимость квадратного мет... Если учить экономику в школе и понимать процессы торговли, то и такие вопросы задавать не надо
14:55:53 09-08-2024
Гость (14:39:09 09-08-2024) Как так получилось что за 3-4 года стоимость квадратного мет... Если говорить о новостройках, то цены выросли больше чем в три раза
19:04:29 09-08-2024
Гость (14:55:53 09-08-2024) Если говорить о новостройках, то цены выросли больше чем в т... ну так а если говорить о стройматериалах, налогах, запчастях и зарплатах - так они тоже на месте не стоят. Всё то вам, Ванечкам, бесплатно должны. Есть деньги - бери. Нет денег - коробка от холодильника тебе в помощь.
15:55:55 09-08-2024
Ждем коррекции на 25%, это минимум
17:25:33 09-08-2024
"негативно повлияет на цены на недвижимость". Негативно для кого? Для зажравшихся застройщиков?