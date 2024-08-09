Алтайский министр рассказал, как отмена льготной ипотеки повлияет на цены

Иван Гилев отметил, что высокие процентные ставки и охлаждение ипотечного спроса - это будет негативным фактором

09 августа 2024, 14:10, ИА Амител

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев / Фото: amic.ru

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев рассказал, что отмена льготной ипотеки негативно повлияет и на строительство жилья, и на цены на недвижимость, и на финансовое состояние застройщиков.

Гилев отметил, что в последние, наверное, года три рынок недвижимости жил в период стимулирования спроса, который начался во время ковидных ограничений.

"Это позволило рекордные объемы жилья построить и продать. А высокие процентные ставки и охлаждение ипотечного спроса - это будет негативным фактором для финансового состояния застройщиков. Как поведут себя цены на жилье? Как будут формироваться реальный спрос и реальные объемы строительства? Я думаю, жизнь покажет. Это та сложность, то препятствие, которое надо пройти", - подчеркнул министр в концертном зале "Сибирь" во время торжеств, посвященных Дню строителя.

Гилев напомним, что в строительстве всегда есть колебания, которые, в частности, связаны с макроэкономическими показателями.

"Если посмотреть назад на 10 лет, мы увидим несколько таких колебаний. Задача строительного комплекса быть готовым к тому моменту, когда спрос опять развернется, может быть, за счет удешевления банковского кредита, развития ипотечного кредитования, либо других созданных механизмов. Надо быть готовым: надо построить жилье, предоставить и продавать людям", - добавил Гилев.

Ранее алтайский эксперт по недвижимости Дмитрий Дворядкин рассказал, что ждет рынок недвижимости после отмены дешевых кредитов.