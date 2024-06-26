Конец льготной ипотеки. Что ждет рынок недвижимости после отмены дешевых кредитов

Некоторые банки перестали выдавать льготную ипотеку еще полмесяца назад

26 июня 2024, 07:15, ИА Амител

Строительство нового дома в Барнаул / Фото из архива amic.ru

Ипотека с господдержкой закончилась раньше срока. Ранее ее отмену планировали с 1 июля, однако в итоге последние выдачи в крупнейших банках прошли 23 июня. Что теперь ждет рынок недвижимости и упадут ли на нее цены, рассуждает Дмитрий Дворядкин, эксперт по недвижимости и автор рубрики на Business FM Барнаул – "Гайд по недвижимости".

Льготную ипотеку больше не выдают?

Крупнейшие банки объявили, что выдавать льготную ипотеку прекратили с понедельника, 24 июня. Поэтому выходные перед этой датой для риелторов и банкиров получились жаркими во всех смыслах. Все старались успеть оформить кредит в последний момент. Банки поменьше свернули выдачу еще раньше – две недели назад. Один из банков и вовсе закрыл ипотечное подразделение в Алтайском крае. Надежды игроков рынка на то, что льготную ипотеку продлят хотя бы в каком-то виде, не оправдались.

И что, теперь никаких дешевых кредитов на жилье?

Отдельные продукты под жилье все же останутся, отмечает Дмитрий Дворядкин. Так, один из крупнейших банков страны планирует улучшить условия по ипотеке на первичную недвижимость для поддержки рынка. Эти изменения включают возможность сохранения ставки 8% для клиентов застройщиков и снижение ставок в рамках комплексного предложения. В каком-то варианте останется и семейная ипотека, которая, однако, станет уже менее выгодной, отмечает эксперт. Будут жилищные кредиты, например, для учителей. Но, конечно, масштабы окажутся уже далеко не теми, что раньше.

Значит, квартиры подешевеют?

Эксперты делали осторожный прогноз, что из-за падения спроса стоимость "квадрата" может снизиться. Но это все же маловероятно, говорит Дмитрий Дворядкин. По его мнению, может быть лишь небольшая коррекция за счет новых жилых комплексов.

На вторичном рынке продавцы стали допускать торг на фоне дорогой ипотеки и падения спроса из-за этого. Поэтому можно предположить, что, по крайней мере, рост цен может остановиться.

Снижать ключевую ставку Центробанк не планирует и открыто об этом заявляет. Поэтому рынок, особенно вторичный, будет оставаться в подмороженном состоянии.

Эксперт отмечает, что сегодня люди предпочитают вкладывать свободные деньги не в недвижимость, а в депозиты, ставки по которым доходят уже до 20%.

"Но в любом случае то, что будет с рынком недвижимости, мы сможем увидеть только в июле, когда узнаем, как банки будут реагировать на отмену льготной ипотеки", – говорит Дмитрий Дворядкин.