Конец льготной ипотеки. Что ждет рынок недвижимости после отмены дешевых кредитов
Некоторые банки перестали выдавать льготную ипотеку еще полмесяца назад
26 июня 2024, 07:15, ИА Амител
Ипотека с господдержкой закончилась раньше срока. Ранее ее отмену планировали с 1 июля, однако в итоге последние выдачи в крупнейших банках прошли 23 июня. Что теперь ждет рынок недвижимости и упадут ли на нее цены, рассуждает Дмитрий Дворядкин, эксперт по недвижимости и автор рубрики на Business FM Барнаул – "Гайд по недвижимости".
Льготную ипотеку больше не выдают?
Крупнейшие банки объявили, что выдавать льготную ипотеку прекратили с понедельника, 24 июня. Поэтому выходные перед этой датой для риелторов и банкиров получились жаркими во всех смыслах. Все старались успеть оформить кредит в последний момент. Банки поменьше свернули выдачу еще раньше – две недели назад. Один из банков и вовсе закрыл ипотечное подразделение в Алтайском крае. Надежды игроков рынка на то, что льготную ипотеку продлят хотя бы в каком-то виде, не оправдались.
И что, теперь никаких дешевых кредитов на жилье?
Отдельные продукты под жилье все же останутся, отмечает Дмитрий Дворядкин. Так, один из крупнейших банков страны планирует улучшить условия по ипотеке на первичную недвижимость для поддержки рынка. Эти изменения включают возможность сохранения ставки 8% для клиентов застройщиков и снижение ставок в рамках комплексного предложения. В каком-то варианте останется и семейная ипотека, которая, однако, станет уже менее выгодной, отмечает эксперт. Будут жилищные кредиты, например, для учителей. Но, конечно, масштабы окажутся уже далеко не теми, что раньше.
Значит, квартиры подешевеют?
Эксперты делали осторожный прогноз, что из-за падения спроса стоимость "квадрата" может снизиться. Но это все же маловероятно, говорит Дмитрий Дворядкин. По его мнению, может быть лишь небольшая коррекция за счет новых жилых комплексов.
На вторичном рынке продавцы стали допускать торг на фоне дорогой ипотеки и падения спроса из-за этого. Поэтому можно предположить, что, по крайней мере, рост цен может остановиться.
Снижать ключевую ставку Центробанк не планирует и открыто об этом заявляет. Поэтому рынок, особенно вторичный, будет оставаться в подмороженном состоянии.
Эксперт отмечает, что сегодня люди предпочитают вкладывать свободные деньги не в недвижимость, а в депозиты, ставки по которым доходят уже до 20%.
"Но в любом случае то, что будет с рынком недвижимости, мы сможем увидеть только в июле, когда узнаем, как банки будут реагировать на отмену льготной ипотеки", – говорит Дмитрий Дворядкин.
09:20:09 26-06-2024
По логике цены должны упасть, на что брать то. Не копить же, это не реально
09:35:04 26-06-2024
Гость (09:20:09 26-06-2024) По логике цены должны упасть, на что брать то. Не копить же,... Денег нет! Но вы там держитесь...
09:34:31 26-06-2024
Кто не успел тот опоздал?
09:46:16 26-06-2024
Ждем коррекцию, очень ждем. По 100 руб. за квадрат на первичке, думаю, можно осторожно начинать набирать позицию (даже если краткосрочно просядет ниже, не беда, потом с лихвой отрастет). Сейчас высокая, подавляющая рыночную активность ставка плюс сворачивание стимулов в виде льготной ипотеки начнут выжимать все соки из продавцов (им продавать все равно надо, чтобы окупить возросшие постоянные издержки). Впрочем, пора, они итак уже четыре года издеваются над рынком, время расплаты приходит
09:57:24 26-06-2024
Любые льготы в России лишь приводят к росту цены на рынке. В результате становится больше рабов с ярмом в виде ипотеки, а у банкиров и строителей все в шоколаде
10:12:05 26-06-2024
Во-первых эту так называемую льготную ипотеку не отменят. Через месяц-другой ее снова продлят, а сделано это для очередного взрывного ажиотажа на жильё, который и без этого зашкаливает. Во-вторых даже если так называемой льготной ипотеки не будет - цены на жильё взлетят - ажиотаж то все равно не утихнет
10:43:47 26-06-2024
Гость (10:12:05 26-06-2024) Во-первых эту так называемую льготную ипотеку не отменят. Че... У вас очень странная логика, но продолжайте в том же духе. Воодушевляйте будущих покупателей недвижимости на хаях. Продавцам, которые захотят соскочить, будет об кого откэшиваться. А покупатели....им придется туговато - как говориться, покупали на хаях прокатились на...
10:24:52 26-06-2024
При деньгах сейчас военные. Но это не навсегда. Потом то кто будет покупать?
11:30:52 26-06-2024
Гость (10:24:52 26-06-2024) При деньгах сейчас военные. Но это не навсегда. Потом то кто... При деньгах сейчас военные. Но это не навсегда --- ну не факт
09:27:01 27-06-2024
Гость (10:24:52 26-06-2024) При деньгах сейчас военные. Но это не навсегда. Потом то кто... так никто и не строит ничего))) Будет стагнация в Барнауле года на 3....выйдут в рынок девелоперы , которым дали разрешение-но они не будут торопиться с продажами-не наполнят эскроу-счета-банкротство. Скажем спасибо гос. поддержке и проектному финансированию. Будь проклят тот, кто это придумал, но придумать контроль цен на уровень инфляции забыл. Так что идите вы все на)9ооооой с таким ценообразованием...переоткрывайте лучше вклады на 6-7 месяцев...будем грабить банки таким образом-а лохи пусть покупают квартиры!
11:58:02 26-06-2024
Цены не упадут, потому что падение цен не допустит семейная ипотека и проектное финансирование. Просто вместо 30% в год, рост цен на жилье снизится до 10% в год в среднем. Банки будут охотится на вкладчиков с большой доходностью (более 1 миллиона). Но им не будет интересен ипотечный кредит, поскольку программа В.В. будет действовать до 2030 года, а это значит, что двухзначная ставка Центробанка будет действовать минимум до 2030 года. Тут либо сильно банки с демпингуют, либо стройка заморозится. Вторичка так и будет падать, поскольку жильё сейчас молодые (25-35 лет) покупают 1 раз и на всю жизнь. А старья на их век не хватит...Конечно, хотелось бы закрепить уже наконец цену в момент жутчайшей инфляции. Но первые 3 года при вкладах на 6-7 месяцев время работает против тебя, когда цена на квартиры может больше в рублях увеличиться, чем твои накопления, но с 4 года уже ты будешь выигрывать рост цен на новостройки. Ну пока такая стратегия...конечно банкиры сейчас сделают всё, чтобы твои накопления не перевалили на 4 год стратегии моей)))Так что, не переживайте! Государства с банками не позволит нам получать пассивный доход, не привязываясь к 1 рабочему месту)) Ибо имея 3 миллиона и получая с них доход - этот доход превысит заработок средний в некоторых регионах)))))
20:10:42 26-06-2024
В Москве и Новосибе цены могут немного упасть на новостройки, так как там много земли и предложений по новам домам. В Барнауле новостройки сейчас почти не строятся, разве только на отшибе на Павловском тракте. Поэтому цены будут такие же , а то и выше, так как народ сметет по любой цене особенно в центральной части города на фоне мизерного предложения
09:23:51 27-06-2024
D (20:10:42 26-06-2024) В Москве и Новосибе цены могут немного упасть на новостройки... заморозится стройка и цены расти будут на 10% вместо 30% в год. Никто особо ничего не будет брать, если только СВОшник какой не выйдет в отпуск...но он может и на вторичку уйти ради сдачи в аренду.