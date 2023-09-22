Алтайский министр вернул в бюджет 300 тысяч рублей, которые незаконно себе начислил

Воронов заявил, что не считает свои действия незаконными, и подал апелляцию, однако суд встал на сторону прокуратуры

22 сентября 2023, 12:11, ИА Амител

Фото: из личного архива Антона Воронова

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов выплатил в бюджет Павловского района более 300 тысяч рублей, которые незаконно начислил себе в качестве премий во время руководства муниципалитетом. Об этом "Банкфакс" сообщили в администрации мунобразования.

Надзорное ведомство провело проверку и выяснило, что Воронов во время работы на посту главы Павловского района выписал себе три поощрительные выплаты: две – в рамках экономии фонда оплаты труда, одну – за достижение социально-экономических результатов. При этом заниматься премированием должно районное Собрание депутатов. Прокурор района потребовал признать незаконным постановление. Суд встал на сторону надзорного ведомства и признал, что в действиях главы за рамками полномочий имела место недобросовестность.

Сам же чиновник заявил, что не считает свои действия незаконными, и подал апелляцию, однако суд оставил решение без изменений.

В администрации Павловского района сообщили, что Воронов уже погасил долг перед казной и вернул в бюджет 336,3 тысячи рублей. Примечательно, что после инцидента райсобрание утвердило новое положение об оплате труда главы, в котором прописали нюансы премирования.

Напомним, сейчас глава региона Виктор Томенко формирует новый состав правительства на ближайшую пятилетку. Все министры и их замы переведены в статус исполняющих обязанности. Останется ли Антон Воронов на посту, учитывая инцидент с самопремированием, в кулуарах только гадают. Впрочем, некоторые источники amic.ru предполагают, что он сохранит должность благодаря поддержке во властных кругах.