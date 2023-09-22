Алтайский министр вернул в бюджет 300 тысяч рублей, которые незаконно себе начислил
Воронов заявил, что не считает свои действия незаконными, и подал апелляцию, однако суд встал на сторону прокуратуры
22 сентября 2023, 12:11, ИА Амител
Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов выплатил в бюджет Павловского района более 300 тысяч рублей, которые незаконно начислил себе в качестве премий во время руководства муниципалитетом. Об этом "Банкфакс" сообщили в администрации мунобразования.
Надзорное ведомство провело проверку и выяснило, что Воронов во время работы на посту главы Павловского района выписал себе три поощрительные выплаты: две – в рамках экономии фонда оплаты труда, одну – за достижение социально-экономических результатов. При этом заниматься премированием должно районное Собрание депутатов. Прокурор района потребовал признать незаконным постановление. Суд встал на сторону надзорного ведомства и признал, что в действиях главы за рамками полномочий имела место недобросовестность.
Сам же чиновник заявил, что не считает свои действия незаконными, и подал апелляцию, однако суд оставил решение без изменений.
В администрации Павловского района сообщили, что Воронов уже погасил долг перед казной и вернул в бюджет 336,3 тысячи рублей. Примечательно, что после инцидента райсобрание утвердило новое положение об оплате труда главы, в котором прописали нюансы премирования.
Напомним, сейчас глава региона Виктор Томенко формирует новый состав правительства на ближайшую пятилетку. Все министры и их замы переведены в статус исполняющих обязанности. Останется ли Антон Воронов на посту, учитывая инцидент с самопремированием, в кулуарах только гадают. Впрочем, некоторые источники amic.ru предполагают, что он сохранит должность благодаря поддержке во властных кругах.
13:12:33 22-09-2023
без понтов живет, без понтовый министр
13:35:02 22-09-2023
За 4 года главой уработался, замучился писать себе хвалебные ОДЫ в соцсетях, что захотелось премий...Сейчас вон главой Бронза, понтов нет, а работу уже видно...
13:36:32 22-09-2023
Неужели Романенко до сих пор не убедился какому "чуду" он оказывает поддержку или все-таки рука руку моет....
13:48:46 22-09-2023
Если Томенко его оставит в должности министра, то как воспримут это остальные министры, действуйте, не стесняйтесь? И что тогда говорить о чиновниках пониже рангом?
14:06:23 22-09-2023
А жители Павловского района довольны социально экономическими достижениями?!))))))) бесстыдные существа
14:51:29 22-09-2023
Ой, ой, как интересно-то. Сидит какой-нибудь глава муниципалитета и думает, дай-ка выпишу себе премию. А что, так можно было? У меня в голове не укладывается.
15:06:37 22-09-2023
Чистой воды заказуха, идет борьба за портфели министров.
15:12:28 22-09-2023
Да ладно. Перед ванечкой куцом воронов просто мальчишка в штанишках. И речь даже не столько об этих деятелях,сколько о нашей судебной системе.
15:43:56 22-09-2023
Читает простой народ и ужасается!!!Это где ж такие премии выдают???Это кто ж у нас в крае их заслужил??? И губернатор промолчит? Опять все замечательно)))?
19:25:56 22-09-2023
По фото персонаж явно не уработался, чтобы премии получать. Типичный халёный чиновник. Останется на месте, значит беда в системе.
21:59:42 22-09-2023
Он же просто чиновник, пусть и краевого ранга. Но ничего тяжелее портфеля, авторучки ему держать не приходилось, хоть он и позиционирует себя как деревенского человека (из интервью)
10:43:35 23-09-2023
Так ради любопытства,а что у нас УК РФ на своих не распространяется и мошенничество и коррупция в него не входит?
19:15:23 23-09-2023
А % за использование???? а моральный ущерб народу и государству. Да не помешало бы и лет 10 поработать на лесоповале.