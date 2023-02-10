Жители Алтайского края сообщили о проверках подключенных к газу домов в регионе

В пресс-службе Минстроя пояснили, что пока ведомство ограничивается лишь плановыми проверками

10 февраля 2023, 14:05, ИА Амител

Газовая плита / Фото: sgd22.ru

Жители Алтайского края рассказали amic.ru о начавшихся проверках подключённых к газу домов в регионе. По их словам, они стартовали сразу после обрушения многоэтажки в Новосибирске из-за взрыва газа 9 февраля.

В пресс-службе Минстроя Алтайского края пояснили, что специальные проверки подключённых к газу домов в крае они сейчас не проводят. Пока ведомство ограничивается лишь плановыми. То есть эти мероприятия были намечены заранее, ещё до взрыва в Новосибирске.

Между тем после трагедии в Новосибирске на сайте Минстроя выложили инструкцию от Газпрома, в которой написано, как безопасно использовать газ в быту.

Напомним, что 9 февраля в 07:40 утра в пятиэтажном доме в Новосибирске на ул. Линейной, 39, взорвался газ. Два подъезда обрушились. По официальным данным, погибло 13 человек, среди которых был двухлетний ребёнок. 14 человек (среди них один ребёнок) вытащили из-под завалов, девятерых доставили в больницы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По ней задержали двух жителей Омской области – женщину 45 лет и мужчину 25 лет. Прочитать, что ещё известно о трагедии, можно здесь.