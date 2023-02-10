Что известно об обрушении дома в Новосибирске спустя сутки после трагедии?

Следователи возбудили уголовное дело и задержали двух человек

10 февраля 2023, 13:00, ИА Амител

Кадры с места обрушения дома / Фото: 54.mchs.gov.ru

9 февраля в 07:40 утра в пятиэтажном доме на ул. Линейной, 39, в Новосибирске взорвался газ. Один из четырех подъездов обрушился полностью, а второй – частично. По официальной информации, погибло 13 человек. После трагедии прошли сутки, ситуацию взял под контроль президент России Владимир Путин, следователи уже возбудили уголовное дело по факту взрыва, два человека по нему арестовали. В Новосибирской области 10 февраля объявлен траур по погибшим. Amic.ru собрал всю информацию о трагедии.

Сколько человек погибло и пострадало?

В пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области сообщили о 13 погибших, среди которых был и двухлетний ребёнок. 14 человек (включая одного ребёнка) сотрудники вытащили из-под завалов. Девять их них с разной степенью травм доставили в больницы.

При этом телеграм-канал Mash Siberia писал о 14 погибших. Издание также сообщает о девятерых раненых, двое из них находятся в реанимации.

Разбор завалов ещё продолжается?

Уже нет. В пресс-службе МЧС сообщили, что разбор завалов уже завершён. Сейчас продолжается расчистка двора от бетонных и металлических рухнувших конструкций. Последствия ЧП ликвидировали 393 человека и 90 единиц техники.

Площадь обрушения составила 200 квадратных метров. Пожарные потушили огонь на площади 80 квадратных метров.

Кадры с места обрушения дома / Фото: 54.mchs.gov.ru

Кто виноват в трагедии?

Такой информации пока нет. Известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По ней задержали двух жителей Омской области – женщину 45 лет и мужчину 25 лет. Накануне трагедии они ходили по квартирам, представлялись сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис" и выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит. Mash Siberia пишет, что в одной квартире они сменили трубу. После этого хозяйка почувствовала запах газа и вызвала аварийную бригаду. Произошла утечка, но специалисты её исправили. В доме повесили объявление о мошенниках.

В 07:30 жительница второго подъезда позвонила газовикам, потому что почувствовала запах одоранта. И через 10 минут произошёл взрыв.

Будут ли восстанавливать многоэтажку?

Нет, губернатор Новосибирска Андрей Травников сообщил, что власти не будут восстанавливать дом, потому что это нецелесообразно. Жителям дома подберут квартиры из маневренного фонда и переселят. Деньги на переселение возьмут из резервного фонда.

Где находятся жители дома?

Пока людей расселили в четырёх пунктах временного размещения на базе гостиницы и оздоровительных центров. Сейчас там находится 31 взрослый и четверо детей, сообщает пресс-служба МСЧ. Там людей накормили, им предоставили ночлег. В пресс-службе МЧС пишут, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

На базе школы № 85 развёрнут пункт приёма гуманитарной помощи. Туда новосибирцы приносят еду и тёплые вещи. Также неравнодушные люди относят цветы на место трагедии.