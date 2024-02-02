Алтайский Минздрав ответил на видео с шуршащими тараканами в детской больнице

В ведомстве подтвердили, что в инфекционном отделении действительно требуется капитальный ремонт

02 февраля 2024, 14:37, ИА Амител

В Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства проведут проверку в связи с участившимися жалобами на условия лечения в инфекционном отделении центра, сообщили в региональном Минздраве.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором мать ребенка всю ночь с фонариком гоняла тараканов, чье шуршание услышала перед сном. При этом, отметила она, ее поселили рядом с едва теплыми батареями и щелями в окнах.

В Минздраве подтвердили, что в инфекционном отделении больницы действительно требуется капитальный ремонт. Однако на данный момент это сделать невозможно без остановки лечебного процесса.

Что касается температуры в помещениях, то, как подчеркнули в министерстве, температурный режим регулярно контролируется и соответствует норме.

Также в ведомстве отметили, что работы по дезинсекции проводят регулярно, но сейчас это сложно сделать.