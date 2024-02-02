Алтайский Минздрав ответил на видео с шуршащими тараканами в детской больнице
В ведомстве подтвердили, что в инфекционном отделении действительно требуется капитальный ремонт
02 февраля 2024, 14:37, ИА Амител
В Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства проведут проверку в связи с участившимися жалобами на условия лечения в инфекционном отделении центра, сообщили в региональном Минздраве.
Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором мать ребенка всю ночь с фонариком гоняла тараканов, чье шуршание услышала перед сном. При этом, отметила она, ее поселили рядом с едва теплыми батареями и щелями в окнах.
В Минздраве подтвердили, что в инфекционном отделении больницы действительно требуется капитальный ремонт. Однако на данный момент это сделать невозможно без остановки лечебного процесса.
Что касается температуры в помещениях, то, как подчеркнули в министерстве, температурный режим регулярно контролируется и соответствует норме.
Также в ведомстве отметили, что работы по дезинсекции проводят регулярно, но сейчас это сложно сделать.
"В связи с ростом заболеваемости в инфекционном отделении большое количество пациентов, регулярно поступают новые. При таком большом количестве людей обработку от насекомых не проводят. Но в отделениях с периодичностью раз в неделю устанавливают ловушки для насекомых. Как только эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу стабилизируется и поток пациентов будет снижен, будет проведена дезинсекция инфекционного стационара полностью", – заверили в Минздраве.
14:51:47 02-02-2024
Отмазки от всего готовы
14:54:00 02-02-2024
Странно. У меня дома тараканов нет... Безо всяких инсектицидных мероприятий... может быть, потому, что я не разбрасываю объедки по всему дому? Ну а тут на видео стоит пакет сока и вы таки думаете, что тараканы от него откажутся? Откуда они в больнице взялись? Может быть, самозародились в капле воды? Или их подбросил Путин и инопланетяне? Так нет же, приехали с барахлом таких же мамаш и расплодились на объедках.
15:03:14 02-02-2024
Гость (14:54:00 02-02-2024) Странно. У меня дома тараканов нет... Безо всяких инсектицид... Как минимум, в больнице есть столовая. И еду лежачим носят, то есть на каждом этаже есть как минимум комната, где еда есть. Дальше продолжать?) У меня тараканов тоже нет. Зато они в количестве есть у соседа-алкаша. Идут летом по стенам дома - снаружи. Открываешь балкон - здрасьте, я вот он, хочу у вас жить. Идут по подъезду. Проблемы у всех соседей, не только у меня. Да, они не живут. Но забредают, что тоже неприятно.
15:13:30 02-02-2024
Гость (14:54:00 02-02-2024) Странно. У меня дома тараканов нет... Безо всяких инсектицид... ] Извините,но тот же пустой пакет сока, остатки от булочки,фантик от конфеты можно встретить в ВУЗе, школьной столовой, детском садике и т.д.
15:36:14 02-02-2024
Гость (15:13:30 02-02-2024) Гость (14:54:00 02-02-2024) Извините,но тот же пустой пакет сока, остатки от булочки,фантик от конфеты. Ну так к чему это Вы? Считаете, что в детской больнице работает подпольная тараканья ферма и они там разводятся специально? Или, всё-таки в описанных Вами местах тараканы всё-таки есть, но их просто не видно? А может быть в описанные Вами места не заезжают на продолжительный срок люди с баулами харчей и тёплых вещей, а также с пассажирами из родного дома?
22:00:25 02-02-2024
Все таки уборка и санитария, в том числе напоминания пациентам, являются ответственностью персонала медучреждения.
21:32:26 02-02-2024
Гость (15:13:30 02-02-2024) Гость (14:54:00 02-02-2024) Странно. У меня дома тарак... Поэтому ,по жалобе родителей в нашей школе будет дополнительная обработка от тараканов
16:55:44 02-02-2024
Гость (14:54:00 02-02-2024) Странно. У меня дома тараканов нет... Безо всяких инсектицид... Тараканам не нужны объедки им нужна вода.
19:45:46 02-02-2024
Гость (14:54:00 02-02-2024) Странно. У меня дома тараканов нет... Безо всяких инсектицид... Или их подбросил Путин и инопланетяне?---------------------Вы сами это сказали.
15:01:29 02-02-2024
В больницах жрут, как не в себя. Бабки в кардиологии после инфарктов жрали копчёную колбасу, сало, картошку, котлеты и у некоторых аж заворот кишок получился. Где ж тут тараканам не завистись. И из дома с тараканами приезжают
15:03:43 02-02-2024
Не стоит забывать, что это ещё и бесплатный источник белка
15:29:53 02-02-2024
может быть, потому, что я не разбрасываю объедки по всему дому? ---- момент истины! Абсолютно верно. Распространите на все больницы опыт федцентра травматологии на Ляпидевского! Никаких булок, печенек и прочего подобного, в т.ч. самодельного, туда не пронесешь! И, как следствие, никаких тараканов там нет!
16:37:45 02-02-2024
Гость (15:29:53 02-02-2024) может быть, потому, что я не разбрасываю объедки по всему до... В больнице РЖД можно спокойно проносить еду, что больные и делают и питаются в палатах регулярно, но тараканов там нет, по крайней мере в пульмонологии где я лежал - точно, вообще ни одного и никогда не видел. И везде все чисто, аккуратно, туалеты чистые, все целое. По вашей логике их тоже должны быть тут стада, наверное что-то делает администрация чтобы их не было ?
15:33:52 02-02-2024
Правильно сказал профессор Преображенский в "Собачьем сердце" - разруха не в клозетах, она в головах)
16:01:17 02-02-2024
в голове тараканы у многих. вот и разбегаются
16:21:11 02-02-2024
Яжматери, считающие, что им все должны, в очередной раз решившие напакостить людям, которые их лечат... Вместо того, чтобы критически отнестись к себе, устроили критику и так концы с концами едва сводящим людям... Ведь ни одна даже не поинтересуется адской жизнью санитарок и медсестёр! Но плюнуть в них- святое! Какие всё-таки людишки стали поганые...
19:57:19 02-02-2024
Гость (16:21:11 02-02-2024) Яжматери, считающие, что им все должны, в очередной раз реши... Какие всё-таки людишки стали поганые...-----------Согласен с тобой, посмотри в зеркало.
21:35:51 02-02-2024
Гость (16:21:11 02-02-2024) Яжматери, считающие, что им все должны, в очередной раз реши... А как в твой головушке сложилось то, что медицинский персонал имеет отношение к тараканам? А вот глав. врач и службы обслуживания и снабжения вполне.
23:49:58 02-02-2024
Гость (16:21:11 02-02-2024) Яжматери, считающие, что им все должны, в очередной раз реши... А ты, видимо, не поганый, а святой! Я лежала с ребенком в этой больнице, более скотского отношения к детям и их родителям не видела нигде! А если не нравится работа медсестры, то можно пойти на другую. В детской инфекционке номер 2, что на Малахова, совершенно иные условия для лечения и отношение медработников к детям. Рыба с головы гниет!
19:54:52 02-02-2024
В госпитале для ветеранов раньше тараканов не было, уборщицы мыли палаты два раза в день и протирали тумбочки внутри и снаружи, выносили мусорное ведро. Пришла новый главврач, сократила уборщиц и появились полчища тараканов. Раньше стены были покрашены краской, потолок побелен, тараканам негде жить. Потом, чтобы наворовать денег с ремонта, руководители начали ставить панели на стены и потолок и под ними прекрасно живут тараканы.