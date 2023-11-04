"Пациенты боятся свет выключать". Барнаульцы пожаловались на тараканов в больнице
Комментаторы говорят, что проблема не решается уже несколько лет
04 ноября 2023, 15:45, ИА Амител
Жители Барнаула пожаловались на тараканов в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. Пост опубликован в телеграм-канале "В курсе 22".
По словам горожан, речь идет о корпусе, который расположен по адресу пр. Комсомольский, 73а, к. 3 / ул. Димитрова, 62.
"В больнице кишат тараканы. Тараканов очень много", – говорится в сообщении.
В комментариях пользователи подтвердили актуальность этой проблемы:
- "Там и есть такой ужас, пациенты боятся свет выключать, потому что тараканы просто везде".
- "И два года назад проблема эта была в больнице, спали со светом, тогда они реже выползают".
- "Лежала там два года назад, так ночью, включив свет или фонарик, можно было дара речи лишиться".
17:18:23 04-11-2023
Тараканы не только в больнице,они заполонили всё,в сэс невозможно записаться,запись за месяц....на травлю в квартирах. А сколько их в дет.садах,от туда они спокойно переходят в дома. Управляющие компании отказываются травить тараканов в подвалах,говорят,что мы,жители их развели,сами и травите,подвал протравить стоит около 50 000 руб. Мыши и крысы бегают возле детской больницы на Южном прям по улице. Это шок,что творится. Может уже пресса вздёрнет управляющие компании,которые сдирают с жильцов огромные деньги и они начнут травить специальным ядом тараканов,мышей и крыс,а не прикармливать. От них приходят работяги,звонят в квартиры и просят,чтоб расписались в бумажке акта за якобы травлю мышей.
18:59:26 04-11-2023
Елена (17:18:23 04-11-2023) Тараканы не только в больнице,они заполонили всё,в сэс невоз... СЭС, именно бюджетники, давно никого не травят
14:11:57 05-11-2023
Елена (17:18:23 04-11-2023) Тараканы не только в больнице,они заполонили всё,в сэс невоз... Зато подвалы замуровали от бездомных кошек, чтоб они не ловили мышей и крыс. Вот теперь разводят грызунов. Нечего жаловаться
17:43:12 04-11-2023
Лежал в Горке, делали операцию. Что могу сказать: да, кормят бедно, да, корпуса и мебель старые. Но никаких тараканов я там не видел. Лежал в хирургии на втором этаже. Мог бы лечь в другую больницу, но к плюсам Горки стоит отнести профессионализм врачей, через которых проходят тысячи пациентов.
17:59:57 04-11-2023
Гость (17:43:12 04-11-2023) Лежал в Горке, делали операцию. Что могу сказать: да, кормят... Ты не лежал в горке, ты походу главврач горки или завхоз.
18:29:27 04-11-2023
Гость (17:59:57 04-11-2023) Ты не лежал в горке, ты походу главврач горки или завхоз.... Интересно с чего такое заключение? Тебе просто мое мнение не понравилось, и ты при отсутствии фактов просто на меня какие то свои фантазии транслируешь? А тебе не кажется, что ты выглядишь неумным, когда так поступаешь?
18:36:25 04-11-2023
Гость (17:43:12 04-11-2023) Лежал в Горке, делали операцию. Что могу сказать: да, кормят.... Макин, зарегистрируйся
07:44:44 05-11-2023
Гость (17:43:12 04-11-2023) Лежал в Горке, делали операцию. Что могу сказать: да, кормят... Скорее всего не тебе, а ты делал операцию. У меня другу там неправильно кость срастили и потом снова ногу ломали, поди ты операцию делал? Только тараканов разводить умеете. А еще ваши бабы с пищеблока мясо на сторону продают, потому и кормежка скудная.
23:41:43 04-11-2023
Их там ужас сколько😡
07:49:41 05-11-2023
Лежал в горке в 1983 году, тараканов не было. Второй раз лежал в 2010 году, тараканов полчища, по больным ползали, которые после операции шевелиться не могли.
07:54:53 05-11-2023
За тараканов выссказал старшей медсестре, она говорит, что бомжей со всего города к ним свозят, отсюда и тараканы. Врет, ладно вши и блохи на бомжах, но тараканы? Просто денег тратить на отраву не хотят, а крайздрав не хочет проконтролировать.
07:57:06 05-11-2023
Тараканы это души умерших в больнице грешников, которых ни в рай, ни в ад не взяли.
14:16:09 05-11-2023
Врачишка, завязывай минусовать правду о себе.
14:49:58 05-11-2023
Гость (14:16:09 05-11-2023) Врачишка, завязывай минусовать правду о себе.... толи ты недолежал, то ли перележал... Брак, одним словом
19:41:11 05-11-2023
Гость (14:49:58 05-11-2023) толи ты недолежал, то ли перележал... Брак, одним словом... Ты врачишка угомонись, все равно мозгу ноль.
19:43:40 05-11-2023
Минусуют работницы пищеблока, что мясо для больных на сторону продают по дешевке.