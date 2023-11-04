"Пациенты боятся свет выключать". Барнаульцы пожаловались на тараканов в больнице

Комментаторы говорят, что проблема не решается уже несколько лет

04 ноября 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Жители Барнаула пожаловались на тараканов в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. Пост опубликован в телеграм-канале "В курсе 22".

По словам горожан, речь идет о корпусе, который расположен по адресу пр. Комсомольский, 73а, к. 3 / ул. Димитрова, 62.

"В больнице кишат тараканы. Тараканов очень много", – говорится в сообщении.

В комментариях пользователи подтвердили актуальность этой проблемы: