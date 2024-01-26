Алтайский Минздрав пообещал отремонтировать стражное отделение в краевой психбольнице

О том, что палаты для принудительного лечения нуждаются в ремонте, говорили еще десять лет назад

26 января 2024, 06:15, ИА Амител

Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Ю. К. Эрдмана / Фото: Минздрав Алтайского края

В стражном отделении Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Ю.К. Эрдмана в Барнауле проведут ремонт, в котором оно нуждается уже не первый год. Об этом в ходе правительственного часа в АКЗС сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Вопрос о состоянии отделения, требующего ремонта, поднял депутат от "эсеров" Александр Молотов.

Наболевший вопрос

Стражное отделение предназначено для обвиняемых и осужденных пациентов, которые находятся под стражей. В палатах, оборудованных решетками на окнах и охраняемых сотрудниками ФСИН, обычно содержат людей во время судебно-психиатрической экспертизы.

По мнению Молотова, вся краевая психиатрическая больница нуждается в ремонте, но ситуация со стражным отделением – острее всего. Вопрос с реконструкцией медучреждения он назвал наболевшим.

Отвечая, Дмитрий Попов согласился, что психбольница требует ремонта. И подчеркнул, что ситуацию со стражным отделением начнут решать уже в этом году.

"По стражному отделению психиатрической больницы мы уже в этом году подготовим проектно-сметную документацию. Будем с этим объектом входить в краевую адресную инвестиционную программу", – сказал министр.

При этом Попов не сказал, что уже в этом году начнется сам ремонт. Поэтому неизвестно, когда в отделении приступят к работам.

Не соответствует нормам

Информация о том, что стражное отделение психбольницы нуждается в реконструкции, появилась еще в 2014 году. Тогда об этом говорил уполномоченный по правам человека в регионе, побывавший в медучреждении. На тот момент им был Борис Ларин.

Он заявил о том, что площади, необходимые для содержания больных в отделении специализированного типа для принудительного психиатрического лечения, не соответствуют нормативам.

Потом Ларин вновь поднял этот вопрос в 2022-м. Он сообщил, что на одного человека в отделении приходится менее четырех квадратных метров. Омбудсмен высказал мнение, что вопрос нужно решить капитальным ремонтом и расширением отделения, а деньги следует найти в краевом бюджете.

Тогда же региональный Минздрав сообщил "Банкфаксу", что отправил заявку на разработку соответствующей проектно-сметной документации.

Но с тех пор ситуация не решилась, а вопрос не перестал быть острым и наболевшим.