Алтайский Минздрав пообещал отремонтировать стражное отделение в краевой психбольнице
О том, что палаты для принудительного лечения нуждаются в ремонте, говорили еще десять лет назад
26 января 2024, 06:15, ИА Амител
В стражном отделении Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Ю.К. Эрдмана в Барнауле проведут ремонт, в котором оно нуждается уже не первый год. Об этом в ходе правительственного часа в АКЗС сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
Вопрос о состоянии отделения, требующего ремонта, поднял депутат от "эсеров" Александр Молотов.
Наболевший вопрос
Стражное отделение предназначено для обвиняемых и осужденных пациентов, которые находятся под стражей. В палатах, оборудованных решетками на окнах и охраняемых сотрудниками ФСИН, обычно содержат людей во время судебно-психиатрической экспертизы.
По мнению Молотова, вся краевая психиатрическая больница нуждается в ремонте, но ситуация со стражным отделением – острее всего. Вопрос с реконструкцией медучреждения он назвал наболевшим.
Отвечая, Дмитрий Попов согласился, что психбольница требует ремонта. И подчеркнул, что ситуацию со стражным отделением начнут решать уже в этом году.
"По стражному отделению психиатрической больницы мы уже в этом году подготовим проектно-сметную документацию. Будем с этим объектом входить в краевую адресную инвестиционную программу", – сказал министр.
При этом Попов не сказал, что уже в этом году начнется сам ремонт. Поэтому неизвестно, когда в отделении приступят к работам.
Не соответствует нормам
Информация о том, что стражное отделение психбольницы нуждается в реконструкции, появилась еще в 2014 году. Тогда об этом говорил уполномоченный по правам человека в регионе, побывавший в медучреждении. На тот момент им был Борис Ларин.
Он заявил о том, что площади, необходимые для содержания больных в отделении специализированного типа для принудительного психиатрического лечения, не соответствуют нормативам.
Потом Ларин вновь поднял этот вопрос в 2022-м. Он сообщил, что на одного человека в отделении приходится менее четырех квадратных метров. Омбудсмен высказал мнение, что вопрос нужно решить капитальным ремонтом и расширением отделения, а деньги следует найти в краевом бюджете.
Тогда же региональный Минздрав сообщил "Банкфаксу", что отправил заявку на разработку соответствующей проектно-сметной документации.
Но с тех пор ситуация не решилась, а вопрос не перестал быть острым и наболевшим.
08:22:51 26-01-2024
На то оно и страЖное, что бы психи всякие боялись.
13:33:34 26-01-2024
[О том, что палаты для принудительного лечения нуждаются в ремонте, говорили еще десять лет назад] Да они и 17 лет назад нуждались в ремонте, особенно первое отделение. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ [Гость 08:22:51 26-01-2024 На то оно и страЖное, что бы психи всякие боялись.] К твоему сведению дружок, в дурке не только психи, есть и нормальные люди, как пример отделение номер 3, откосившие от армии. В первом отделении кроме стариков, есть и молодые люди, половина реально психи, остальная половина нормальные люди, и чтобы ты понимал таблетосы всем дают разные. Вот чего не скажешь о 10-11 отделении, вот там реально жесть, тюрьма в психушке. Зато с бабским отделением можно пересечься, в сортире хорошая слышимость.
13:37:50 26-01-2024
Что такое, кто-то решил себе соломки подстелить, когда его за ноздри возьмут?
17:00:28 26-01-2024
Молотов в дурку собрался? Место готовит? А ведь когда-то был нормальным парнем.