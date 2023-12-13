Алтайский омбудсмен рассказал о состоянии осужденной активистки Марии Пономаренко
В настоящее время против Марии завели новое уголовное дело
13 декабря 2023, 08:00, ИА Амител
Журналистка RusNews и активистка из Барнаула Мария Пономаренко, осужденная на шесть лет колонии за фейки о проведении СВО на Украине, не просила помощи у правозащитных организаций. Об этом журналистам сообщил уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев.
"С Марией мы не виделись, общались только по конференц-связи. Она пожаловалась только на общие условия содержания заключенных в колонии. Я несколько раз ее спросил о том, на что конкретно она жалуется и нужна ли моя помощь. Она ответила: "Нет, ничего не нужно", – отметил Антон Васильев.
Сама активистка, по словам уполномоченного по правам человека, во время разговора ни на что не жаловалась. Однако на адрес омбудсмена регулярно приходят письма от разных людей, в том числе тех, кто не проживает в Алтайском крае.
"Иногда кажется, что эти обращения сделаны роботом, настолько они все однотипны. Мы рассматриваем каждое. Мы просили эту информацию проверить руководство УФСИН и прокуратуру Алтайского края. Сейчас Мария находится в следственном изоляторе, и мы не можем вмешиваться в ход следствия", – отметил Антон Васильев.
Напомним, 27 апреля 2022 года суд в Санкт-Петербурге арестовал Марию Пономаренко по уголовному делу о фейках о СВО (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, Пономаренко в своем телеграм-канале разместила информацию, что российскими Воздушно-космическими силами был нанесен авиаудар по драмтеатру в городе Мариуполе. Однако позже в Министерстве обороны РФ эту информацию опровергли.
Прокуратура требовала посадить активистку на девять лет, но судья дал шесть. Также женщине на пять лет запретили заниматься журналистской деятельностью и публиковать информацию в соцсетях.
Свое наказание Мария отбывает в исправительной колонии № 6 в Шипуново. После прибытия в учреждение она пожаловалась на условия содержания. Якобы в камере, где содержится активистка, очень холодно, а зимнюю форму одежды администрация колонии выдала ей лишь после того, как у нее обострился цистит.
Позже стало известно, что на Марию Пономаренко, осужденную на шесть лет колонии за фейки о спецоперации, завели второе уголовное дело по статье о нанесении неопасного для здоровья вреда мужчинам, работающим в ИК-6 Алтайского края в селе Шипуново, где та отбывает наказание. При этом сам факт нападения Пономаренко отрицает. Другие подробности пока неизвестны. Активистку перевели в следственный изолятор в Барнаул и адвокаты жалуются, что не могут встретиться с подзащитной.
08:27:23 13-12-2023
Время такое, что язык надо держать за зубами.
10:18:06 13-12-2023
Гость (08:27:23 13-12-2023) Время такое, что язык надо держать за зубами.... Гласность, однако)))
08:32:09 13-12-2023
Сильная женщина
08:41:06 13-12-2023
Максимально негативно отношусь к этой Пономаренке. На мой взгляд это профессиональный провокатор. Ее поведение на воле характеризовалось эпатажными акциями, направленными на создание ажиотажа. Она хотела ажиотажа, она осознавала последствия, она их получила. При этом лично у меня кардинально противоположные взгляды нежели у нее, хотя я и считаю, что право на личное мнение есть у всех. Однако, в условиях ведения военных действий общество и власть вправе корректировать порядок высказывания этого мнения. За примерами далеко ходить не надо - тот же Израиль или страна 404. Военная цензура Израиля проверяет все публикации журналистов, военкоров и блогеров, без их одобрения ничего не печатается. А в 404 за лайки в ОК 5 лет пенсионеркам раздают как здрасьте. Я знаю, что тут местные альтернативноодаренные мне накидают анонимных минусов, но мне откровенно говоря наплевать на их мнение. Сказал, что думаю.
09:08:20 13-12-2023
Гость (08:41:06 13-12-2023) Максимально негативно отношусь к этой Пономаренке. На мой вз... У меня создаётся впечатление , что ваше мнение продиктовано исключительно долгом службы.Это так?
12:54:49 13-12-2023
Гость (08:41:06 13-12-2023) Максимально негативно отношусь к этой Пономаренке. На мой вз... Товарич! Это называется быть страусом, засунуть поглубже голову в песок, пусть клюют под хвост, а я буду думать так надо для моей безопасности. - "Сказал, что думаю"
08:53:01 13-12-2023
Да зачем вы о ней пишите? Крайне неприятная баба.
09:02:33 13-12-2023
Гость (08:53:01 13-12-2023) Да зачем вы о ней пишите? Крайне неприятная баба.... Мужу еёному, который в 08:32 отписался, расскажи.
09:40:18 13-12-2023
Гость (08:53:01 13-12-2023) Да зачем вы о ней пишите? Крайне неприятная баба.... о вкусах и предпочтениях не кто не спорит
13:10:06 13-12-2023
Гость (08:53:01 13-12-2023) Да зачем вы о ней пишите? Крайне неприятная баба.... вы с ней лично знакомы?
14:03:05 13-12-2023
Гость (13:10:06 13-12-2023) вы с ней лично знакомы?... да
09:34:27 13-12-2023
Тут недавно человека расчленили и частично съели , и за это дали 7 лет. Не дай бог столкнутся с нашим правосудием
09:59:49 13-12-2023
Гость (09:34:27 13-12-2023) Тут недавно человека расчленили и частично съели , и за это ... Тут недавно помиловали того, кто четверых подростков убил и частично съел. Сходил куда надо, теперича хороший.
11:36:24 13-12-2023
Ничего не делается просто так, ни у нас в стране, ни в какой другой, за всё оплачено. Ни один "активист" бесплатно в тюрьму не сядет. Идейные только глупцы в интернете, бесплатно ставят лайки)
13:17:40 13-12-2023
Гость (11:36:24 13-12-2023) Ничего не делается просто так, ни у нас в стране, ни в какой... Гость, а тебе интересно сколько платят, за твои умозаключения?
15:09:12 13-12-2023
Гость (13:17:40 13-12-2023) Гость, а тебе интересно сколько платят, за твои умозаключени... Если бы платили, я бы ого го как разошёлся))) а так сижу в качестве диванного эксперта
11:42:34 13-12-2023
слышали такое новое понятие - мягкая сила? это когда какие-то заведомо отрицательные манипуляции специально растягивают во времени, разбивая на этапы, и постепенно осуществляя это отрицательное для масс решение... не знаю как научно, это я своими словами... Так вот, когда подобные вещи проскальзывают в высших и властных кругах общества, не важно какого, нашего или наоборот... это не только значит, что этот человек проговорился, т.е., нехотя выдал какую-то тайну, это ещё значит, что они так думают, и ещё страшнее, что они это применяют...! Вам нравиться деятельность ГОГа, Германа Оскаровича Грефа? уверен, что 90% людей недовольны им. а ведь он на перебой с "П"-резидентом, недавно рассказывали как хорошо всех отцифровать!? бороться за экологию, сокращать углеводороды... а ведь всё живое это углеводород, и человек тоже (это сугубо мой вывод). И если повспоминать подобные Глобалистские вещи, типа есть жуков, червяков и тараканов, то можно ещё много чего навспоминать...! и это всё нежно, почти незаметно, ненавязчиво, мягкой силой вводится в нашу жизнь! как говорят про лягушку? если её бросить в кипяток, то она просто выпрыгнет, а что бы её сварить нужно опустить её в холодную воду и медленно нагревать... Так вот эта женщина, пусть как умеет, пусть коряво, а где-то специально с напором, пытается донести, что нас медленно варят мягкой силой!... А если вы этого не понимаете, то вы уже почти готовы!? вас почти уже сварили...
16:41:01 13-12-2023
Гость (11:42:34 13-12-2023) слышали такое новое понятие - мягкая сила? это когда какие-т... Эта женщина, не женщина, а провокаторша, у кого на зп, нужно разбираться
12:33:50 13-12-2023
Мне почему то думается настанет время и все поменяются местами. "Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья Напишут наши имена" Написано давно, но как будто про наши дни. Может периодически все повторяется?
14:48:53 13-12-2023
Гость (12:33:50 13-12-2023) Мне почему то думается настанет время и все поменяются места... и последние станут первыми...
17:04:34 13-12-2023
Гость (14:48:53 13-12-2023) и последние станут первыми...... никогда ваши не будут первыми. Сидите и исподтишка в интернете дальше анонимно подхрюкивайте))
18:37:31 13-12-2023
Гость (17:04:34 13-12-2023) никогда ваши не будут первыми. Сидите и исподтишка в интерне... Анонимность в интернете? Не смешите народ!
23:17:23 13-12-2023
Гость (17:04:34 13-12-2023) никогда ваши не будут первыми. Сидите и исподтишка в интерне... подсвинки
17:06:22 13-12-2023
ого сколько овальнят то отписалось. Кто нить знает, где щас ваш фюрер?
17:55:00 13-12-2023
А навальнята это которые за ношение масок без болезни, за Попова, Милонова, мадам арбидол... или против ношения масок?
19:10:14 13-12-2023
В нашей стране верить никому нельзя. Так уж получается. А про Пономаренко будут говорить то, что необходимо сказать затюканному народу.
19:18:12 13-12-2023
Гость (17:55:00 13-12-2023) А навальнята это которые за ношение масок без болезни, за По... это те, которые против всего , что связано с властью. Те, кто подменяет вседозволенность на "свободу". Кто во всех своих бедах винит исключительно "чинуш". Кто только знает хохлятское "дай" и "мне все должны". Вас не более 2% в стране, но вы загадили все паблики, выдавая себя за большинство. Но в глазах нормальных людей вы остаетесь мерзкими и жалкими людишками
08:12:13 14-12-2023
Гость (19:18:12 13-12-2023) это те, которые против всего , что связано с властью. Те, кт... И это заявляет "нормальный" человек,который поддерживает взрыв ядерной бомбы над Сибирью и уничтожение 14% населения страны,тут уже возникает вопрос о вашей нормальности
07:59:44 15-12-2023
Всем кому не нравится в России власть дала возможность свободно покинуть страну. Если не воспользовался этой возможностью и продолжаешь срать там где живёшь, получай что заслужил. Всё по честному.