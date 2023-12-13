Алтайский омбудсмен рассказал о состоянии осужденной активистки Марии Пономаренко

В настоящее время против Марии завели новое уголовное дело

13 декабря 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Журналистка RusNews и активистка из Барнаула Мария Пономаренко, осужденная на шесть лет колонии за фейки о проведении СВО на Украине, не просила помощи у правозащитных организаций. Об этом журналистам сообщил уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев.

"С Марией мы не виделись, общались только по конференц-связи. Она пожаловалась только на общие условия содержания заключенных в колонии. Я несколько раз ее спросил о том, на что конкретно она жалуется и нужна ли моя помощь. Она ответила: "Нет, ничего не нужно", – отметил Антон Васильев.

Сама активистка, по словам уполномоченного по правам человека, во время разговора ни на что не жаловалась. Однако на адрес омбудсмена регулярно приходят письма от разных людей, в том числе тех, кто не проживает в Алтайском крае.

"Иногда кажется, что эти обращения сделаны роботом, настолько они все однотипны. Мы рассматриваем каждое. Мы просили эту информацию проверить руководство УФСИН и прокуратуру Алтайского края. Сейчас Мария находится в следственном изоляторе, и мы не можем вмешиваться в ход следствия", – отметил Антон Васильев.

Напомним, 27 апреля 2022 года суд в Санкт-Петербурге арестовал Марию Пономаренко по уголовному делу о фейках о СВО (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, Пономаренко в своем телеграм-канале разместила информацию, что российскими Воздушно-космическими силами был нанесен авиаудар по драмтеатру в городе Мариуполе. Однако позже в Министерстве обороны РФ эту информацию опровергли.

Прокуратура требовала посадить активистку на девять лет, но судья дал шесть. Также женщине на пять лет запретили заниматься журналистской деятельностью и публиковать информацию в соцсетях.

Свое наказание Мария отбывает в исправительной колонии № 6 в Шипуново. После прибытия в учреждение она пожаловалась на условия содержания. Якобы в камере, где содержится активистка, очень холодно, а зимнюю форму одежды администрация колонии выдала ей лишь после того, как у нее обострился цистит.

Позже стало известно, что на Марию Пономаренко, осужденную на шесть лет колонии за фейки о спецоперации, завели второе уголовное дело по статье о нанесении неопасного для здоровья вреда мужчинам, работающим в ИК-6 Алтайского края в селе Шипуново, где та отбывает наказание. При этом сам факт нападения Пономаренко отрицает. Другие подробности пока неизвестны. Активистку перевели в следственный изолятор в Барнаул и адвокаты жалуются, что не могут встретиться с подзащитной.