СМИ: на Марию Пономаренко завели новое уголовное дело
Свою вину осужденная за дискредитацию ВС РФ активистка отрицает
04 ноября 2023, 17:15, ИА Амител
На журналистку RusNews и активистку из Барнаула Марию Пономаренко, осужденную на шесть лет колонии за фейки о спецоперации, завели второе уголовное дело. Об этом пишет RusNews со ссылкой на ее письмо подруге.
По данным редакции, дело на женщину завели по статье о нанесении неопасного для здоровья вреда мужчинам, работающим в ИК-6 Алтайского края в селе Шипуново, где та отбывает наказание.
При этом сам факт нападения Пономаренко отрицает, отмечает издание. Другие подробности пока неизвестны.
Кто такая Мария Пономаренко и за что ее осудили?
Мария Пономаренко – известная в Барнауле активистка. Ее неоднократно штрафовали за одиночные пикеты. В 2020 году она выступала против ношения масок, а позже – и вакцинации. Поводом для возбуждения дела в отношении нее стал пост в телеграме о гибели людей в драмтеатре в Мариуполе. Ее задержали в апреле прошлого года, в ноябре отпустили под домашний арест, а в январе 2023-го – снова поместили в СИЗО.
15 февраля суд приговорил Пономаренко к шести годам колонии общего режима за дискредитацию ВС РФ "по мотивам политической ненависти". Гособвинение при этом запрашивало для нее девять лет тюрьмы. Также женщине на пять лет запретили заниматься журналистской деятельностью и публиковать информацию в соцсетях. Сейчас она отбывает наказание в исправительной колонии № 6 в Шипуново.
В октябре сообщалось, что ее помещали в штрафной изолятор на 25 суток за то, что она оскорбительно обращалась к представителю администрации учреждения, употребляла нецензурные слова и специально сломала лавочку.
17:38:03 04-11-2023
Вообще ни капли сочувствия к этой змее. Прямо максимально глушить ее по всем возможным статьям закона. Напала на сотрудника - на тебе еще пятерочку отсидки.
18:39:26 04-11-2023
Гость (17:38:03 04-11-2023) Вообще ни капли сочувствия к этой змее. Прямо максимальн чувствуется внутренняя злоба , нет личной жизни? не обласканное? бессмысленная, ничтожная жизнь? не переживай и к тебе придет рано или поздно маленький, пушной зверек
22:16:07 04-11-2023
Гость (18:39:26 04-11-2023) ... А это у нас доморощенный специалист по постановке диагнозов на расстоянии или просто любитель оскорбить человека с иным мнением? Смотри, я не стану делать выводов о твоей личности по постам здесь, хотя за сегодня ты здесь так наследило, что портрет твой ясен. Я до твоего уровня опускаться не стану. Я тебе просто укажу на один момент: в Израиле сейчас война и ни один материал, ни в СМИ, ни в соцсетях без военного цензурирования просто появиться не может. В России свое СВО, но некоторые неоднократно и злонамеренно врут про ВС РФ. Как поступают с подобными людьми в демократических странах? Вот ответ: Илона Громлюк Украинская служба Би-би-си 29 сентября 2023: В Украине пенсионерку осудили на 5 лет тюрьмы за три лайка в российской социальной сети «Одноклассники». Ее обвинили в «глорификации вооруженной агрессии России против Украины». Оставляя лайки под постами в поддержку войны, женщина автоматически распространяла ее в соцсети. Тебе все понятно или еще вопросы есть?
17:52:42 04-11-2023
Законы бумеранга ни кто не отменял...
18:26:44 04-11-2023
А у нас тут что, убежище навальнят? Или кто-то одобряет, когда эта гражданка трамваи останавливала? А когда ее неоднократно предупредили о последствиях нарушения закона о пропаганде фейков, а она все равно продолжала - вы и это одобряете? Так что же вы как крысы затихарились, и вместо анонимных минусов не высказали свою точку зрения здесь? Да потому что вы и есть крысы поганые. Живете в конфликте с собой и окружающим миром, внешне улыбаетесь, а в душе вы хотите, чтобы в России правили всякие овальные. Ну была Россия максимально открыта к Америке в 90-е, куда уж больше когда на отдельном этаже дома правительства сидела группа американских советников и конституция ими же писалась. И какие итоги? Но вы все равно продолжаете… Если вам так не нравится происходящее здесь - границы открыты. Не корежьте себя, и не мешайте нам жить как мы хотим.
18:40:06 04-11-2023
Гость (18:26:44 04-11-2023) А у нас тут что, убежище навальнят? Или кто-то одобряет, ког... от телевизора оторвись, убогое....
21:50:34 04-11-2023
Гость (18:40:06 04-11-2023) от телевизора оторвись, убогое....... От убогого слышу. Вот прям не люди мне оппонируют, а жЫвотные.
19:00:08 04-11-2023
Гость (18:26:44 04-11-2023) А у нас тут что, убежище навальнят? Или кто-то одобряет, ког... какой бессмысленный бред,вам батенька лечиться нужно
22:17:15 04-11-2023
Гость (19:00:08 04-11-2023) какой бессмысленный бред,вам батенька лечиться нужно... То убогое, то батенька) да у вас биполярочка)
23:16:51 04-11-2023
Гость (18:26:44 04-11-2023) А у нас тут что, убежище навальнят? Или кто-то одобряет, ког... Сгоришь ты скоро от собственной злобы и ненависти. Уже горишь.
12:05:21 05-11-2023
Гость (18:26:44 04-11-2023) А у нас тут что, убежище навальнят? Или кто-то одобряет, ког... а вы раньше не замечали?
18:44:02 04-11-2023
У нас в стране суд для всех разный. Кто-то избивает на камеру человека и этим хвалится - и ничего за это не получает, а кто-то пост ставит и 6 лет колонии. Я не отрицаю вины Пономаренко, но наказание должно соответствовать содеянному, тем более матери двоих детей. А так мы до 1937 года доживем - рассказал анекдот и на тебе пожизненное.
19:45:58 04-11-2023
Гость (18:44:02 04-11-2023) У нас в стране суд для всех разный. Кто-то избивает на камер... Даже многодетного отца-одиночку из села Кадымцево Челябинской области безжалостно посадили за 2,8 килограмма браконьерской рыбы. То, что после смерти матери на руках у 40-летнего Александра Шмунка осталось 8 несовершеннолетних детей, суд оставил без внимания. На всю Россию дело прогремело, но судьи только руками разводили и стыдливо отводили глаза в сторону.
19:56:33 04-11-2023
Гость (18:44:02 04-11-2023) У нас в стране суд для всех разный. Кто-то избивает на камер... а кто то предлагает уничтожить 20% населения страны и это оказывается формой речи всего то и нет не какого состава преступления
09:52:45 05-11-2023
По оценкам комментариев видно,что люди у нас в большинстве адекватные,а озлобленные лжеурапатриоты в меньшинстве.Это радует.Не радует то,а что толку то)
10:26:15 05-11-2023
Гость (09:52:45 05-11-2023) По оценкам комментариев видно,что люди у нас в большинстве а... Люди у вас как раз озлобленные на свое положение в Алтайском крае. Они свою ситуацию здесь проецируют на всю остальную страну, а это как по волосу судить о всем человеке. И второе, здесь традиционно собираются недовольные, им просто кажется что здесь их голос будет заметнее, когда они в одном месте. Довольные комментариев в пабликах не пишут. Просто сделайте выборку и вы увидите - комментарии здесь оставляют одни и те же люди, вас больше не становится. Есть устойчивая группа недовольных - либерда и марксисты. В обычных регионах и 10% от общего количества населения не набирают. В АК в виду крайне отрицательной экономической ситуации может до 20% доходить. Но все равно это очевидное меньшинство.
09:02:27 07-11-2023
Гость (10:26:15 05-11-2023) Люди у вас как раз озлобленные на свое положение в Алтайском... А откуда такая уверенность ,что недовольные только в нашем крае и их число может составлять 20% в максимуме?Откуда данные?Если судить по результатам явки на выборы то довольных оказалось всего 30% за минусом тех ,кто голосовал против.А значит недовольных оказалось как минимум 80%.Про другие регионы говорить не будем,может все они процветают ,кроме нас недостойных.А то что здесь примерно один и тот же контингент,но так что ж,каждый выбирает то средство информации ,которое ему по душе.
15:57:49 05-11-2023
Вроде взрослая баба, психическая что ли?