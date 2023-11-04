СМИ: на Марию Пономаренко завели новое уголовное дело

Свою вину осужденная за дискредитацию ВС РФ активистка отрицает

04 ноября 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

На журналистку RusNews и активистку из Барнаула Марию Пономаренко, осужденную на шесть лет колонии за фейки о спецоперации, завели второе уголовное дело. Об этом пишет RusNews со ссылкой на ее письмо подруге.

По данным редакции, дело на женщину завели по статье о нанесении неопасного для здоровья вреда мужчинам, работающим в ИК-6 Алтайского края в селе Шипуново, где та отбывает наказание.

При этом сам факт нападения Пономаренко отрицает, отмечает издание. Другие подробности пока неизвестны.

Кто такая Мария Пономаренко и за что ее осудили?

Мария Пономаренко – известная в Барнауле активистка. Ее неоднократно штрафовали за одиночные пикеты. В 2020 году она выступала против ношения масок, а позже – и вакцинации. Поводом для возбуждения дела в отношении нее стал пост в телеграме о гибели людей в драмтеатре в Мариуполе. Ее задержали в апреле прошлого года, в ноябре отпустили под домашний арест, а в январе 2023-го – снова поместили в СИЗО.

15 февраля суд приговорил Пономаренко к шести годам колонии общего режима за дискредитацию ВС РФ "по мотивам политической ненависти". Гособвинение при этом запрашивало для нее девять лет тюрьмы. Также женщине на пять лет запретили заниматься журналистской деятельностью и публиковать информацию в соцсетях. Сейчас она отбывает наказание в исправительной колонии № 6 в Шипуново.

В октябре сообщалось, что ее помещали в штрафной изолятор на 25 суток за то, что она оскорбительно обращалась к представителю администрации учреждения, употребляла нецензурные слова и специально сломала лавочку.